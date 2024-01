Wie Mietwagenkosten in der Provinz zu bemessen sind

12.1.2024 – In welcher Höhe Mietwagenkosten erstattet werden, richtet sich bei Bewohnern ländlicher Gegenden nicht nach üblichen Tabellen, etwa die Fraunhofer-Liste, sondern nach den ortsüblichen Preisen. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Wittenberg vom 27. Oktober 2023 hervor (8 C 245/23 IV).

Der Pkw der Klägerin war bei einem durch einen Dritten verschuldeten Unfall beschädigt worden. Über dessen alleinige Haftung bestand zwischen den Beteiligten Einigkeit.

Streit gab es wegen der während der Fahrzeugreparatur angefallenen Kosten für einen Mietwagen. Die hielt der Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers für zu hoch. Denn der Preis, den das Mietwagenunternehmen berechnet hatte, überschritt die Richtwerte üblicher Tabellen wie beispielsweise der Fraunhofer-Liste.

Fehlendes Angebot im ländlichen Raum

Weil man sich nicht einigen konnte, zog die Geschädigte vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer eine Niederlage.

Das Amtsgericht Wittenberg hielt es nicht für beanstandenswert, dass die Klägerin in dem Autohaus ein Ersatzfahrzeug gemietet hatte, in welchem ihr Fahrzeug repariert wurde. Denn sie habe in einer sehr ländlichen Gegend gewohnt, in der kein anderes für sie zumutbares Angebot zur Verfügung gestanden habe.

Keine pauschale Bewertung

Nur daran, nämlich an den tatsächlich zur Verfügung stehenden Angeboten, sei zu beurteilen gewesen, ob Mietwagenkosten angemessen waren. Die von dem Versicherer angeführten Richtwerte üblicher Tabellen spielten daher keine Rolle.

„Für den hiesigen Gerichtsbezirk haben das Landgericht Dessau-Roßlau und das Oberlandesgericht Naumburg die Grundsätze für die Bemessung der Mietwagenkosten festgesetzt. Diese sind eben nicht pauschal nach irgendwelchen Listen oder später eingeholten Internetangeboten zu prüfen, sondern nach Bewertung des jeweiligen Einzelfalls und den Angeboten vor Ort“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Der Versicherer wurde daher dazu verurteilt, der Klägerin die tatsächlich angefallenen Mietwagenkosten zu erstatten.