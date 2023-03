Wie Einnahmen aus einer Mitarbeiterbeteiligung zu versteuern sind

6.3.2023 – Beteiligt sich ein Arbeitnehmer kapitalmäßig an dem Betrieb seines Arbeitgebers, sind daraus erzielte laufende Erträge je nach den Umständen des Einzelfalls nicht als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit zu versteuern. Das geht aus einem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 22. Dezember 2022 hervor (5 K 1635/20).

Der Entscheidung lag die Klage eines leitenden Angestellten zugrunde. Der hatte sich als sogenannter stiller Gesellschafter an dem Betrieb seines Arbeitgebers beteiligt.

Der Gesellschaftsvertrag enthielt eine Einlageverpflichtung des Angestellten, die er später freiwillig erhöhte. Die Leistung der jeweils vereinbarten Einlage konnte durch Bareinzahlung oder Stehenlassen von Tantieme- und Vergütungsansprüchen beziehungsweise durch Gutschrift von künftigen Gewinnanteilen aus der stillen Gesellschaft erfolgen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen?

Der Angestellte leistete sämtliche Einlageverpflichtungen durch Stehenlassen von Gewinnanteilen. Die Einkünfte aus der Beteiligung deklarierte er im Rahmen seiner Einkommensteuer-Erklärung als Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Das wollte das Finanzamt nicht akzeptieren. Es war der Meinung, dass die Einkünfte denen aus der nicht selbstständigen Arbeit des Klägers zuzurechnen seien.

Nach einem erfolglosen Einspruchsverfahren landete der Fall schließlich vor dem Baden-Württembergischen Finanzgericht. Dort erlitt das Finanzamt eine Niederlage.

Eigenständige Erwerbsgrundlage

Beteilige sich ein Arbeitnehmer kapitalmäßig an seinem Arbeitgeber, könne die Beteiligung eigenständige Erwerbsgrundlage sein, so die Richter. Damit in Zusammenhang befindliche Erwerbseinnahmen und Erwerbsaufwendungen stünden somit in keinem einkommensteuer-rechtlich erheblichen Veranlassungs-Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis.

Denn ein Arbeitnehmer nutze in derartigen Fällen sein Kapital als eine vom Arbeitsverhältnis unabhängige und eigenständige Erwerbsgrundlage zur Erzielung von Einkünften. Die daraus erzielten laufenden Erträge seien folglich keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, sondern solche aus Kapitalvermögen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Von einer Beteiligung als eigenständige und vom Arbeitsverhältnis unabhängige Erwerbsgrundlage sei insbesondere dann auszugehen, wenn der Arbeitsvertrag, wie im Fall des Klägers, keinen Anspruch auf den Erwerb der Beteiligung und einen anteiligen Veräußerungserlös als Gegenleistung für die nichtselbstständige Tätigkeit vorsehe.

Als weiteres Indiz für Einkünfte aus Kapitalvermögen sei zu werten, dass die Beteiligung zum Marktpreis und nicht etwa verbilligt erworben worden sei. Bei einer Veräußerung habe der Kläger außerdem das volle Verlustrisiko tragen müssen.

Das letzte Wort hat der Bundesfinanzhof

Für ein unabhängig vom Arbeitsverhältnis bestehendes Sonderrechtsverhältnis spreche auch, dass die Ausgestaltung der stillen Beteiligung formell nach den üblichen gesetzlichen Kriterien erfolgt sei. Den leitenden Angestellten habe in Höhe der Einlage und auch der Rücklage ein Verlustrisiko getroffen. Einen möglichen Verlust habe er zudem aus seinem privaten und bereits versteuerten Vermögen tragen müssen.

Die gesamte Gestaltung der Beteiligung entspreche folglich handelsrechtlichen und nicht arbeitsrechtlichen Vorgaben. Der Fall ist dennoch nicht endgültig entschieden. Denn das Finanzamt hat Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.