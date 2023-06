Wie die Grundfähigkeits-Versicherung zu einer passenden Arbeitskraftabsicherung wird

23.6.2023 – Ist die Grundfähigkeits-Versicherung eine Arbeitskraftabsicherung? Oder weiter gedacht: Wie kann sie zu einer passenden Arbeitskraftabsicherung werden? Die Ansichten der Branche gehen hier auseinander. Die Deutsche Rück hat mit zahlreichen Biometrie-Experten diskutiert und ein Meinungsbild eingeholt. Wie sich die Fachleute positionieren und welche Handlungsempfehlungen sich für das Produkt ableiten lassen, fasst Dr. Barbara Ries, Bereichsleiterin Leben/Kranken Markt- und Produktmanagement beim Rückversicherer, in einem Gastbeitrag zusammen.

Die Meinungen zur Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung sind auf den ersten Blick sehr vielfältig – bei einer tiefergehenden Diskussion kristallisieren sich jedoch Parallelen heraus.

Unterschiede zeigen sich dann in der Herangehensweise. Während bei den Befürwortern die Arbeitskraftabsicherung eindeutig im Vordergrund steht, liegt der Fokus bei den Gegenstimmen eher auf den Alltagsfähigkeiten. Dennoch sehen auch sie den Nutzen der GF-Versicherung als Arbeitskraftabsicherung – bei passender Ausgestaltung.

Im Gespräch mit Biometrie-Experten

Um die unterschiedlichen Herangehensweisen zu verdeutlichen, hat die Deutsche Rückversicherung AG mit einer ganzen Reihe an Biometrie-Expertinnen und -Experten gesprochen. Nach Meinung von Kristine Rößler (Produktmanagerin bei der Versicherungsgruppe die Bayerische) ist der GF-Schutz erstmal keine Arbeitskraftabsicherung.

Für sie werden Fähigkeiten versichert, die auch – oder überwiegend – im Alltag relevant sind, zum Beispiel bei der Hausarbeit, Kindererziehung oder Gartenarbeit. Wenn die GF-Versicherung als Arbeitskraftabsicherung dienen soll, müsse dem Kunden die Funktionsweise deutlich gemacht werden. Durch eine passende Auswahl an Fähigkeiten lasse sich dann aber das Berufsbild in vielen Fällen gut abdecken.

Dr. Hartmut Holz (Bereichsleiter Fachmanagement Leben, Baloise Versicherungen) sagt: „Bei einer berufsgerechten Auswahl an Grundfähigkeiten bietet die GF eine Absicherung der Arbeitskraft. Durch die Aufnahme eines AU-Bausteins wird dieser Wert noch verstärkt.“

Die Beschränkung auf eine reine Arbeitskraftabsicherung werde aber seiner Meinung nach dem Produkt nicht gerecht. Es biete eben auch einen finanziellen Ausgleich beim Verlust von Fähigkeiten, die für die Lebenshaltung relevant sind.

Arbeitskraftabsicherung mit weiteren Vorteilen

Dem gegenüber sieht Katharina Eiswirth (Product Owner Biometrie, Nürnberger Lebensversicherung AG) die GF-Versicherung ganz klar als Arbeitskraftabsicherung, sofern die zur beruflichen Tätigkeit passenden Fähigkeiten abgesichert werden. Dies könne beispielsweise für Beschäftigte in der Krankenpflege oder anders körperlich Tätige gut abgebildet werden.

Da für die Grundfähigkeit in der Regel kein Bezug zur beruflichen Tätigkeit zugrunde liegt, kann die Absicherung sogar weitere Vorteile bieten. Als Beispiel nennt Eiswirth den IT-Experten, der durch einen Unfall plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen ist. Insofern ist sie überzeugt, dass sich die GF-Versicherung als eigenständiges Absicherungsprodukt neben der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung künftig noch stärker am Markt etablieren wird.

Auch aus Sicht von Sandra Fäth (Produktmanagerin Biometrie, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.) ist der GF-Schutz ganz eindeutig eine Arbeitskraftabsicherung. Sie sagt: „Es werden Fähigkeiten abgesichert, die die Leistungsfähigkeit im Beruf beeinflussen. Damit hat die GF eine große Schnittmenge zur BU. Zusätzlich können Spezialistenfähigkeiten versichert werden, so dass eine passgenaue Absicherung für viele Berufsgruppen möglich ist.“

Passgenaue Auswahl an Fähigkeiten

Alle Argumente und Stimmen im Markt haben ihre Berechtigung. Einigkeit besteht darin, dass mit der Grundfähigkeits-Versicherung über eine passgenaue Auswahl an Fähigkeiten eine bezahlbare Arbeitskraftabsicherung für viele Zielgruppen ermöglicht werden kann.

Als Deutsche Rück sehen auch wir in diesem Punkt aktuell das größte Geschäftspotenzial. Denn es ist unbestritten, dass für Kunden die größte finanzielle Notsituation beim Verlust des eigenen Einkommens droht. Was braucht es also, damit Kunden effektiv ihr Einkommen mit einer Grundfähigkeits-Versicherung absichern können?

Handlungsempfehlungen für Versicherer

Über allem steht der Hinweis, dass die GF-Versicherung nur mittelbar den Beruf absichern kann. Denn sie sichert – anders als die BU-Versicherung – nicht die zuletzt ausgeübte Tätigkeit ab. Und so ist es Herausforderung und Empfehlung zugleich, die größtmögliche Schnittmenge zwischen Grundfähigkeiten und beruflichen Tätigkeiten des Kunden zu finden. Umso genauer hier das Berufsbild getroffen wird, desto passender ist der Schutz.

Wie kann das gelingen? Damit Vermittler und Kunden die passenden Fähigkeiten auswählen können, braucht es gute Entscheidungshilfen. Eine sinnvolle Möglichkeit sind Fragen zur beruflichen Tätigkeit des Kunden.

Aus der Beantwortung lässt sich unmittelbar eine Empfehlung zur Absicherung der zugehörigen Fähigkeiten ableiten. So führt beispielsweise die Zustimmung zur Frage nach körperlicher Belastung durch Heben und Tragen während der beruflichen Tätigkeit zur Empfehlung des Absicherungspakets „Körper“.

In der Beratung Unterschiede verdeutlichen

Gleichzeitig ist es wichtig, in der Beratung den Unterschied zur Berufsunfähigkeits-Versicherung oder auch zur Dread-Disease-Versicherung zu verdeutlichen.

Erfahrungen in der Leistungsprüfung zeigen, dass Kunden häufig Leistungsanträge stellen, die wenig mit den tatsächlich versicherten Auslösern zu tun haben. In Kombination mit einer größeren Anzahl von VVA-Verletzungen führt dies zu einer höheren Ablehnungsquote, die bei den Kunden auf Unverständnis stoßen kann.

Dr. Barbara Ries

Die Autorin ist Bereichsleiterin Leben/Kranken Markt- und Produktmanagement bei der Deutschen Rückversicherung AG.