Wie der Altersarmut von Geringverdienern vorbeugen?

25.8.2021 – Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz mit seiner Geringverdiener-Förderung soll dazu beitragen, Altersarmut bei Einkommensschwachen zu verhindern. Diese und weitere wichtige Einzelheiten rund um die Geringverdiener-Förderung fasst der Lösungsvorschlag auf eine offizielle Prüfungsfrage für angehende Versicherungsfachwirte mit dem Schwerpunkt Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung aus dem Jahr 2019 zusammen.

(Bild: Nikolae/Fotolia.com, Pieloth)

Durch das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrenten-Stärkungsgesetz) sollten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Geringverdiener motiviert werden, in die bAV zu investieren. Denn: Hier bestand der größte Nachholbedarf.

Noch kein Schub für die bAV

Bislang jedoch hat sich die Situation durch das BRSG nicht wesentlich geändert. Erforderlich ist dafür ein versicherungsförmiger Durchführungsweg. Auch Riester-Verträge sind eine interessante Alternative.

In Corona-Zeiten gibt es zudem andere Prioritäten. Vielleicht sprechen aber auch die Vermittler KMU und Geringverdiener nicht gezielt an. Das unterstellen jedenfalls die Autoren der nachfolgenden Prüfungsaufgabe. Sie musste im Frühjahr 2019 von angehenden Versicherungsfachwirten in ihrer Abschlussprüfung von dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) bewältigt werden.

Aufgabe – Die Geringverdiener-Förderung kennen

Die Zielgruppe der Geringverdiener wurde bisher von den Vermittlern kaum angesprochen. Sie sind Mitarbeiter der Projektgruppe Betriebsrenten-Stärkungsgesetz. Die Projektgruppe soll die fachlichen Grundlagen zur Ausgestaltung eines Verkaufskonzeptes mit passendem Produkt zuliefern.

a) Erläutern Sie, was unter dem bAV-Förderbetrag (Geringverdiener-Förderung) nach § 100 EStG zu verstehen ist, und stellen Sie die in Betracht kommenden Durchführungswege, die förderfähigen Jahresbeiträge und die Höhe der staatlichen Geringverdiener-Förderung dar.

b) Erläutern Sie die Durchführung der Geringverdiener-Förderung beim Arbeitgeber und geben Sie die Einkommensgrenze des Arbeitnehmers bei monatlichem Lohnzahlungszeitraum an.

c) Bei der Produktgestaltung ist darauf zu achten, dass es sich um einen ungezillmerten Tarif handeln muss. Erläutern Sie, was damit gemeint ist.

d) Durch das BRSG können auch Riester-Verträge als betriebliche Altersversorgung für die Zielgruppe Geringverdiener eine interessante Absicherung darstellen. Beschreiben Sie drei Vorteile aus Sicht dieser Zielgruppe.

Lösungshinweise

Fachwissen aus dem Handlungsbereich „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung“ Aufgabe Lösung a) Der bAV-Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss zu einem vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleisteten Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung von Arbeitnehmern mit geringem Einkommen. Es ist eine versicherungsförmige Durchführung (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) erforderlich. Gefördert werden Beiträge von 240 Euro bis 480 Euro im Kalenderjahr. Der staatliche Zuschuss beträgt 30 Prozent des gesamten zusätzlichen Arbeitgeberbeitrages. b) Der Arbeitgeber kann vom Gesamtbetrag der von ihm einzubehaltenden Lohnsteuer den bAV-Förderbetrag entnehmen und bei der nächsten Lohnsteueranmeldung absetzen. Die Einkommensgrenze des Arbeitnehmers bei einem monatlichen Lohnzahlungszeitraum beträgt 2.200 Euro. c) Bei einem ungezillmerten Tarif dürfen Vertriebskosten beim Abschluss des Vertrages nicht zulasten der ersten Beiträge einbehalten werden (Zillmerung). Sie sind vielmehr ein fester Anteil der laufenden Beiträge. d) Zum Beispiel: steuerunabhängige Zulagenförderung,

Erhöhung der Grundzulage durch das BRSG auf 175 Euro p. a.,

Abschaffung der doppelten Verbeitragung in der Leistungsphase bei bAV-Riester durch das BRSG,

Einkommensfreibetrag auch für zusätzliche Altersversorgung durch bAV-Riester bei der Grundsicherung im Alter durch das BRSG,

Gruppenvertrags-Konditionen über den Arbeitgeber möglich.

