Widerspruchsschreiben gegen Beitragsbescheid: Nur mit vollständigen Angaben

24.3.2022 – Ist in einem Widerspruchsschreiben gegen einen Beitragsbescheid eine Kontoverbindung enthalten, liegt bereits darin das Einverständnis mit einer späteren Erstattung auf dieses Konto. Dies hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 23. November 2021 entschieden (L 18 R 542/20).

Geklagt hatte ein Unternehmen, das von der Deutschen Rentenversicherung Bund zu Unrecht zur Nachversicherung eines aus seinen Diensten ausgeschiedenen Beschäftigten herangezogen worden war.

Nachdem der Rentenversicherer nach einem Widerspruch seinen Fehler eingesehen hatte, erstattete er dem Betrieb den unrechtmäßig erhaltenen Betrag. Streit gab es bezüglich der Höhe des Zinsanspruchs. Dabei ging es insbesondere um die Frage, ab wann dem Rentenversicherungs-Träger ein vollständiger Erstattungsantrag vorlag.

Streit um 1.000 Euro Zinsen

Die Klägerin meinte, dass die Zinsen ab dem Tag des Widerspruchschreibens zu zahlen seien. Die Deutsche Rentenversicherung beharrte dagegen darauf, dass der Anspruch erst bei Mitteilung einer Kontoverbindung, auf welche die Zinsen zu überweisen seien, fällig geworden war.

Letzterem schloss sich das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kölner Sozialgericht an. Es wies die Forderung des Unternehmens, weitere Zinsen in Höhe von rund 1.000 Euro gezahlt zu bekommen, als unbegründet zurück.

Zu Unrecht, urteilte das von der Unterlegenen in Berufung angerufene Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Es gab dem Einspruch in vollem Umfang statt.

Vollständige Angaben mit Kontoverbindung

Nach Ansicht des Berufungsgerichts stellte bereits der Widerspruch gegen den Bescheid über die Nachversicherungs-Beiträge einen vollständigen Erstattungsantrag dar. Denn er habe sämtliche Angaben enthalten, die der beklagte Rentenversicherer für seine Entscheidung über die spätere Erstattung der Beitragsforderung benötigte, einschließlich der Angaben zu einer Kontoverbindung.

Im Rechtsverkehr sei allgemein anerkannt, dass ein Zahlungsempfänger durch die Angabe einer Kontoverbindung im Briefkopf oder am Ende eines Schreibens sein Einverständnis mit einer Überweisung als Form der Erfüllung einer Zahlungsverpflichtung eindeutig zum Ausdruck bringe.

Diese Sicht trage dem Umstand Rechnung, dass die Beurteilung der Vollständigkeit eines Erstattungsantrages bei Eingang klar und eindeutig sein müsse und nicht vom Zufall abhängen dürfe.

Allgemeines Konto ausreichend

Die Beklagte habe auch keinen Anlass für die Vermutung gehabt, dass die Klägerin die Annahme verweigern würde, wenn die Erstattung auf das im Briefkopf aufgeführte Konto erfolgt.

In ihrer Klageerwiderung habe sie zwar darauf hingewiesen, dass das Unternehmen in der Vergangenheit andere Konten für Erstattungen angeben habe beziehungsweise nutze. Es seien jedoch keine Fälle benannt, in denen sie eine Zahlung auf ihr allgemeines Konto nicht anerkannt hätte.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Landessozialgericht eine Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.