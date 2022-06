Widerspruchsrecht nach Vertragsübernahme: Wortklauberei zieht nicht

7.6.2022 – Eine Widerspruchsbelehrung ist nicht deshalb unwirksam, weil sie den Beginn der Widerspruchsfrist an den Erhalt der Versicherungs-Urkunde und nicht den Versicherungsschein knüpft. Das gilt auch für den Fall, dass die Versicherungs-Bedingungen und maßgeblichen Verbraucher-Informationen nicht namentlich aufgezählt werden. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Beschluss vom 7. März 2022 entschieden (4 U 1794/21).

Der Kläger hatte im März 2019 die Versicherungsnehmer-Eigenschaft eines Lebensversicherungs-Vertrags übernommen, der im Jahr 2006 von einer Frau abgeschlossen worden war. Als die Versicherungsurkunde an die ursprüngliche Versicherungsnehmerin geschickt worden war, war in einem Begleitschreiben zur Police folgende Belehrung enthalten:

„Die nach § 10 a VAG erforderlichen Verbraucher-Informationen sind im Antrag und in der Versicherungsurkunde enthalten. Sie können dem Abschluss der Versicherung bis zum Ablauf von 30 Tagen nach Erhalt der Versicherungs-Urkunde in Textform (zum Beispiel per Brief, Fax oder E-Mail) widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerspruchs.“

Unzureichende Belehrung zum Widerspruchsrecht?

Anfang August 2020 erklärte der Kläger dem Versicherer gegenüber den Widerspruch ab Vertragsbeginn. Er forderte ihn gleichzeitig auf, die Beiträge zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen.

Seine Forderung begründete der Mann damit, dass die ursprüngliche Versicherungsnehmerin nicht ausreichend über ihr Widerspruchsrecht aufgeklärt worden sei. Denn in der Widerspruchsbelehrung habe es „Versicherungs-Urkunde“ und nicht, wie erforderlich, „Versicherungsschein“ geheißen.

Außerdem seien die Versicherungs-Bedingungen und die maßgeblichen Verbraucher-Informationen nicht namentlich aufgezählt worden. Unabhängig davon habe auch die Formulierung zur Widerspruchsfrist nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen.

Widerspruchsrecht des Mannes nicht geeignet

Diese Argumentation vermochte weder die Richter des in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgerichts Leipzig, noch die des von dem Kläger in Berufung angerufenen Dresdener Oberlandesgerichts zu überzeugen. Beide Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Nach Ansicht der Richter ist ein möglicherweise bestehendes Widerspruchsrecht des Mannes nicht dazu geeignet, eine Beseitigung des Vertragsverhältnisses herbeizuführen. Denn seine Widerspruchserklärung habe sich ihrer Zielrichtung nach auf den Versicherungsvertrag als solchen und nicht auf dessen Übernahme bezogen.

Widerspruchsbelehrung ausreichend drucktechnisch hervorgehoben

Im Übrigen habe die der ursprünglich versicherten Frau gegenüber abgegebene Widerspruchsbelehrung den Anforderungen des Versicherungsvertrags-Gesetzes entsprochen. Denn sie sei ausreichend drucktechnisch hervorgehoben und auf dem zweiseitigen Anschreiben als einziger Text eingerückt und in Fettdruck gestaltet worden. Sie habe auf dem zweiseitigen Policen-Begleitschreiben folglich nicht übersehen werden können.

Im Gegensatz zu der Auffassung des Klägers sei es auch nicht zu beanstanden, dass die Widerspruchsbelehrung den Beginn der Widerspruchsfrist an den Erhalt der Versicherungsurkunde und nicht den Versicherungsschein knüpft. Das gelte auch hinsichtlich darauf, dass die Versicherungs-Bedingungen und maßgeblichen Verbraucher-Informationen nicht namentlich aufgezählt worden seien.

Keine relevante Abweichung von der gesetzlichen Formulierung

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe es sich bei der Versicherungsurkunde um ein fest verbundenes, linksseitig geöstes Dokument gehandelt, das den Versicherungsschein, die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen sowie die Verbraucher-Informationen umfasst.

„Damit ist für den Versicherungsnehmer erkennbar, dass mit der Versicherungsurkunde nicht der Versicherungsschein gemeint ist, sondern das zusammengefasste Dokument, das aus mehreren Teilen besteht, in dem unter anderem der Versicherungsschein, aber auch die weiteren notwendigen Informationen und Versicherungs-Bedingungen enthalten sind“, so das Dresdener Oberlandesgericht.

Die in dem Policen-Begleitschreiben verwendete Formulierung, dass dem Abschluss des Vertrages „bis zum Ablauf von 30 Tagen“ widersprochen werden kann, sei ebenfalls nicht irreführend. Denn sie enthalte keine relevante Abweichung von der gesetzlichen Formulierung, nach der ein Widerspruch „innerhalb von 30 Tagen nach Überlassung der Unterlagen“ möglich sei.