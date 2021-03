Widerspruchsbelehrung: fehlende Angaben zum Fristablauf?

24.3.2021 – Fehlt in der Widerspruchsbelehrung ein Hinweis darauf, dass zur Fristwahrung das rechtzeitige Absenden des Widerspruchs reicht, kann der Versicherte davon ausgehen, dass der Versicherer – bei nachgewiesener Absendung am letzten Tag der Frist – keine Einwände gegen dessen Rechtzeitigkeit erheben kann. Das hat das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen mit Beschluss vom 27. Januar 2021 entschieden (3 U 23/20).

Der Kläger hatte nach Jahren die Rückabwicklung seines Lebensversicherungs-Vertrages verlangt. Wie so oft in derartigen Fällen, berief auch er sich darauf, dass er bei Vertragsabschluss in unzureichender Weise über sein Widerspruchsrecht belehrt worden sei. Von dem mache er nun in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Gebrauch.

Sein Versicherer weigerte sich jedoch, den Widerspruch zu akzeptieren. Der Mann zog daher vor Gericht. Dort erlitt er sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz eine Niederlage.

Ausreichende Belehrung zum Widerspruchsrecht

Die Richter waren davon überzeugt, dass der Kläger bei Versicherungsbeginn ordnungsgemäß über sein Widerspruchsrecht informiert worden war. Denn die Information sei sowohl hinsichtlich des Fristbeginns als auch der Dauer in drucktechnisch hervorgehobener Form erfolgt.

In gleicher Form und an gleicher Stelle sei auch darauf hingewiesen worden, dass in den Versicherungs-Bedingungen weitere Informationen zur Geltendmachung eines Widerspruchs sowie zur Berechnung der Fristen zu finden seien.

In den Bedingungen sei schließlich in einem eigenen entsprechend überschriebenen Abschnitt zum Widerspruchsrecht darüber informiert worden, dass zur Wahrung der Frist die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs reiche.

Kein Hinweis auf die Berechnung des Fristablaufs

Der Versicherungsnehmer vertrat die Auffassung, dennoch auch nach Fristablauf zu einem Widerspruch berechtigt gewesen zu sein. Denn der letzte Hinweis sei nicht explizit in der Widerspruchsbelehrung enthalten gewesen. Dem schlossen sich die Richter aber nicht an.

„Denn da sich aus der streitgegenständlichen Belehrung überhaupt kein Hinweis auf die Berechnung des Fristablaufs ergab, konnte der Kläger guten Gewissens davon ausgehen, die Absendung eines Widerspruchs am letzten Tag der Frist vornehmen zu können, ohne dass sein Versicherer – bei entsprechendem Nachweis der Absendung – Einwendungen hätte erheben können“, so das Gericht.

Widerspruch war treuewidrig und unverhältnismäßig

Diese Annahme hätte der Mann auch in den Versicherungs-Bedingungen bestätigt gefunden.

Der Widerspruch des Klägers sei daher angesichts der allenfalls geringfügig von der Norm abweichenden Belehrung zum Widerspruchsrecht treuewidrig und unverhältnismäßig gewesen. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.