Widerruf einer Fondspolice mit mehreren Verlierern

4.10.2018 – Beim Widerruf einer fondsgebundenen Lebensversicherung muss der Kunde alle Kursverluste der über die Versicherung erworbenen Fondsanteile selbst tragen. Der Versicherer hat neben dem Gegenwert des Investmentvermögens sämtliche Abschluss-, Verwaltungs- und Risikokosten zu erstatten. Das hat der BGH im Falle einer Einmalbeitrags-Police über 100.000 Euro entschieden, die 2005 abgeschlossen und 2013 widerrufen worden war.

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 12. September 2018 (IV ZR 17/17 – PDF, 108 KB) den Streit zwischen einer Versicherungsnehmerin als Klägerin und einer Lebensversicherungs-Gesellschaft als Beklage entschieden.

Dabei ging es um eine fondsgebundene Lebensversicherung gegen Einmalbeitrag in Höhe von 100.000 Euro, die zum 1. September 2005 abgeschlossen worden war. Im Juli 2013 widerrief die Kundin die Police und verlangte ihren Einmalbeitrag zuzüglich Zinsen zurück.

Dabei berief sie sich darauf, dass sie bei dem Abschluss nach dem Policenmodell (VersicherungsJournal 17.7.2014) nicht gemäß § 5a VVG alter Fassung ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht belehrt worden sei. Daher könne sie immer noch widerrufen.

Gerichte urteilten unterschiedlich

Das Landgericht Gera hatte mit Entscheidung vom 12. Januar 2016 (4 O 1317/13) diesen Anspruch anerkannt.

Das Thüringer Oberlandesgericht in Jena hatte den Fall dagegen am 22. Dezember 2016 (4 U 75/16) differenzierter beurteilt. Es sah das Widerrufsrecht als gegeben an, rechnete aber den erlittenen Kursverlust der im Rahmen der Versicherung erworbenen Investmentfondanteile teilweise an.

Von den 100.000 Euro Einmalprämie waren nach Abzug von 10.176 Euro Abschluss- und Verwaltungskosten 89.824 Euro investiert worden. Zur Zeit des Widerspruchs war der Depotwert auf 37.106 Euro gesunken.

Versicherung muss Kosten vollständig erstatten

Doch damit muss sich die Versicherungsnehmerin nicht begnügen, entschied der BGH. Zwar müsse sie sich die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erlittenen Kursverluste in voller Höhe anrechnen lassen, jedoch weder die Abschluss- und Verwaltungskosten in Höhe von 89.824 Euro noch den Risikoanteil von 38 Euro. Somit sind nach Abzug von 52.718 Euro Fondsverlusten noch 47.282 Euro zu erstatten.

Ob der Versicherer von den Fondsgesellschaften, in deren Fonds der Sparanteil der Prämie investiert worden war, Rückvergütungen aus eventuelle Ausgabeaufschlägen und Fondsverwaltungs-Vergütungen erhalten hat, ist aus dem Urteil nicht ersichtlich.

Auch ist nicht erkennbar, ob solche eventuellen Kickbacks auf die von der Versicherung ausgewiesenen Abschluss- und Verwaltungskosten angerechnet wurden und ob sie im Falle eines Widerrufs in voller Höhe den Kunden zu erstatten sind.

Keine Begrenzung der Kursverluste

Anders als das OLG Jena sahen die Bundesrichter keinen Grund, die Kursverluste auf 50 Prozent zu begrenzen.

Sie bezogen sich dabei auf ihr Urteil vom 21. März 2018 (IV ZR 353/16), dem ein im Wesentlichen vergleichbarer Sachverhalt zugrunde gelegen habe (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.4.2018).

Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz haben die Klägerin zu 60 Prozent und die Beklagte zu 40 Prozent zu tragen. Beim Berufungs- und dem Revisionsverfahren betrug das Verhältnis 83 zu 17 Prozent.