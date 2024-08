Wetterextreme verursachen 2024 wohl überdurchschnittlich hohe Schäden

29.8.2024

Die Assekuranz befürchtet für 2024 überdurchschnittlich hohe Schäden durch Wetterextreme. Dies berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Die Unternehmen verzeichneten allein in den ersten sechs Monaten Naturgefahrenschäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Kraftfahrzeugen in Höhe von 3,9 Milliarden Euro.

Für das gesamte Jahr erwarten sie eine Gesamtschadensumme von mindestens sieben Milliarden Euro. Damit fällt die Naturgefahrenbilanz 2024 insgesamt überdurchschnittlich aus. „Kommt es zu schweren Herbst- und Winterstürmen, könnten die Gesamtschäden noch höher liegen“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten Wetterextreme wie Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen versicherte Schäden von 4,9 Milliarden Euro verursacht. Das entspricht nach Angaben des GDV dem langjährigen Durchschnitt.

Das erste Halbjahr war vor allem von Starkregenereignissen gekennzeichnet. Allein im Juni sind dem Verband zufolge in Süddeutschland versicherte Schäden von insgesamt zwei Milliarden Euro entstanden (VersicherungsJournal 10.6.2024). Bereits an Pfingsten waren das Saarland und Rheinland-Pfalz mit rund 200 Millionen Euro betroffen (29.5.2024).