Werkstattrisiko: Niederlage für kleinlichen Kfz-Versicherer

3.8.2020 – Falls einen Geschädigten kein Verschulden bei der Auswahl einer Werkstatt trifft, so ist es ausschließlich Sache des Schädigers, das sogenannte Werkstatt- und Prognoserisiko zu tragen. Das hat das Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt mit Urteil vom 7. November 2019 entschieden (3 U 7/18).

Der Personenkraftwagen des Klägers war bei einem Unfall erheblich beschädigt worden. Die Beteiligten waren sich darüber einig, dass allein der Fahrer des gegnerischen Fahrzeugs für den Unfall verantwortlich war.

Durchgeführte Maßnahmen nicht notwendig?

Das wurde auch von dessen Kfz-Haftpflichtversicherer anerkannt. Bei der Regulierung des Schadens kam es trotz allem zu Streitigkeiten.

Der Versicherer bestritt nämlich, bestimmte von der Werkstatt durchgeführte Maßnahmen notwendig waren. Dabei ging es unter anderem um Richtwinkel- und Lackierungskosten. Auch die Berechnung von Standgebühren, die vor der Reparatur angefallen waren, hielt der Versicherer für überzogen.

Niederlage in zweiter Instanz

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer in zweiter Instanz eine Niederlage.

Zur Durchführung der Beweisaufnahme, gehörte auch, ein von dem Kläger in Auftrag gegebenes Gutachten auszuwerten. Anschließend waren die Richter des Berufungsgerichts, anders als ihre in erster Instanz mit dem Fall befassten Kollegen vom Landgericht Stendal, davon überzeugt, dass an den Forderungen des Klägers nichts auszusetzen war.

Schädiger trägt das Werkstatt- und Prognoserisiko

Im Übrigen trage grundsätzlich der Schädiger das sogenannte Werkstatt- und Prognoserisiko. Das sei nur dann nicht der Fall, wenn dem Geschädigten bei der Auswahl der Werkstatt ein grober Schnitzer unterlaufen sei.

Sobald aber ein Geschädigter sein verunfalltes Fahrzeug der Reparaturwerkstatt zur Reparatur übergeben hat, habe er letztlich keinen Einfluss mehr darauf, ob und inwieweit unnötige oder überteuerte Maßnahmen vorgenommen werden. Dieses dürfe nicht zu seinen Lasten gehen, da er andernfalls einen Teil seiner Aufwendungen nicht ersetzt bekommen würde.

Keine Nachteile

„Zu den in den Verantwortungsbereich des Schädigers fallenden Mehrkosten gehören auch Kosten für unnötige Zusatzarbeiten, welche durch die Werkstatt ausgeführt wurden.

Die Ersatzfähigkeit von unnötigen Mehraufwendungen ist nur ausnahmsweise dann ausgeschlossen, wenn dem Dritten ein äußerst grobes Verschulden zur Last fällt, so dass die Mehraufwendungen dem Schädiger nicht mehr zuzurechnen sind“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Dem Schädiger würden dadurch keine Nachteile entstehen. Denn er könne nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung die Abtretung etwaiger Schadensersatzansprüche gegen die Werkstatt verlangen.

Pauschales Bestreiten nicht nachvollziehbar

Von dieser Möglichkeit könne der Versicherer des Schädigers in dem entschiedenen Fall jedoch keinen Gebrauch machen. Denn es sei nichts in Rechnung gestellt worden, was nicht nötig war.

Das pauschale Bestreiten des Versicherers sei daher nicht nachvollziehbar. So könne es zum Beispiel dem Kläger oder der beauftragten Werkstatt nicht angelastet werden, dass mit der Reparatur des fahrunfähigen Fahrzeugs erst begonnen wurde, nachdem fehlende Ersatzteile geliefert worden waren. Es könne nämlich nicht erwartet werden, dass eine Werkstatt stets alle Ersatzteile vorrätig hat.

Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.