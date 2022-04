Werkstattkosten: Trotz Abtretungserklärung besteht ein Direktanspruch

11.4.2022 – Ein Geschädigter, der seine Ansprüche auf Erstattung der Reparaturkosten an seine Werkstatt abgetreten hat, hat gleichwohl einen Direktanspruch gegen den Versicherer des Unfallverursachers, wenn dieser die Reparaturkosten nur teilweise übernehmen will. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Köln vom 14. April 2021 hervor (9 S 77/19).

Der Kläger war mit seinem Personenkraftwagen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwischen den Beteiligten bestand Einigkeit darüber, dass der Unfallgegner die alleinige Verantwortung trägt.

Seinen Anspruch, die Reparatur- und Mietwagenkosten ersetzt zu bekommen, trat der Geschädigte zugunsten der Werkstatt ab.

Die Werkstattrechnung in Höhe von knapp 14.500 Euro wollte der gegnerische Versicherer nur zum Teil übernehmen. Das begründete er damit, dass die Reparaturkosten nicht in voller Höhe erforderlich gewesen seien, um das Fahrzeug instand zu setzen. Der Versicherer überwies der Werkstatt daher rund 1.100 Euro weniger, als diese dem Kläger in Rechnung gestellt hatte.

Prozess im Interesse der Werkstatt angestrengt?

Das nahm der Mann zum Anlass, gegen die Assekuranz vor Gericht zu ziehen. Denn als Adressat der Rechnung könne er letztlich von der Werkstatt für die vollständige Begleichung der Kosten in Anspruch genommen werden.

Im Übrigen trage der Versicherer das Werkstattrisiko. Das würde bedeuten, dass er dazu verpflichtet sei, Mehrkosten zu übernehmen, welche die Werkstatt in Folge unwirtschaftlicher oder unsachgemäßer Maßnahmen und ohne eigene Schuld des beauftragenden Geschädigten verursacht habe.

Dem hielt der Versicherer entgegen, dass der Kläger wegen der Abtretungserklärung im Innenverhältnis gegenüber der Werkstatt nicht dazu verpflichtet sei, den offenstehenden Betrag zu zahlen. Er hätte den Prozess folglich lediglich im Interesse der Werkstatt angestrengt.

Dem Schädiger entsteht kein Nachteil

Dieser Argumentation wollte sich das Kölner Landgericht nicht anschließen. Es gab der Klage dem Grunde nach statt.

Nach Ansicht des Gerichts ist es unerheblich, ob die in Rechnung gestellten Arbeiten auf das Unfallgeschehen zurückzuführen sind oder nicht. Denn einem Schädiger beziehungsweise seinem Versicherer entstehe in derartigen Fällen kein Nachteil. Nach den Grundsätzen der Vorteilsanrechnung könne ein Versicherer nämlich verlangen, dass ein Geschädigter mögliche Ansprüche gegen seine Werkstatt abtritt.

Anspruch auf einen Teil der geforderten Restzahlung

Da die Reparaturkostenrechnung bezüglich der streitigen Positionen noch nicht beglichen worden sei, sei es allerdings Sache des Klägers, den die Darlegungs- und Beweislast dafür treffe, dass sämtliche Maßnahmen erforderlich waren. Den Beweis dafür habe er nicht bei allen Positionen erbringen können. Er habe daher nur einen Anspruch auf einen Teil der geforderten Restzahlung.

Das habe zur Folge, dass ihn der beklagte Versicherer nicht in vollem Umfang von sämtlichen Kosten freistellen müsse. Auch bezüglich der zu übernehmenden Positionen müsse eine Freistellung nur Zug-um-Zug gegen eine Abtretung etwaiger Ansprüche gegenüber der Werkstatt erfolgen.

Nicht übernommene Kosten werden nicht erlassen

Dass der Kläger seine Ansprüche gegenüber dem Versicherer an die Werkstatt abgetreten hatte, wirkt sich nach Ansicht der Richter nicht auf dessen Verpflichtung aus.

Nach der Beweisaufnahme war das Gericht überzeugt, dass die Werkstatt dem Kläger nicht erlassen werde, die nicht von dem Versicherer übernommenen Kosten zu zahlen. Denn ein als Zeuge vernommener Mitarbeiter habe bekundet, dass ausstehende Beträge gegenüber Auftraggebern grundsätzlich vollumfänglich geltend gemacht und gegebenenfalls angemahnt würden.