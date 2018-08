Wer vor der Arbeit noch schmutzige Wäsche waschen will

3.8.2018 – Fährt ein Beschäftigter auf dem Weg zur Arbeit frühzeitig von zu Hause los, um vor Dienstbeginn auf direkter Strecke noch einer privaten Verrichtung nachzugehen, steht er nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn er dabei einen Unfall erleidet. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 29. Juni 2018 entschieden (L 8 U 4324/16).

Der Kläger musste am Unfalltag um 13.30 Uhr seinen Dienst antreten. Auf dem Weg zur Arbeit wollte er an diesem Tag zunächst einen an der Strecke gelegenen Waschsalon aufsuchen, um Wäsche zu waschen. Daher fuhr er mit seinem Motorroller schon um 10.00 Uhr von zu Hause aus los. Die übliche Fahrzeit zwischen seiner Wohnung und seiner Arbeitsstätte betrug maximal 30 Minuten.

Noch bevor der Mann den Waschsalon erreichte, erlitt er einen Verkehrsunfall. Dabei wurde er schwer verletzt. Er musste mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen und war längere Zeit arbeitsunfähig.

Schwere Verletzungen

Wegen der Folgen des Unfalls beanspruchte der Kläger Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Er sei nämlich auf dem direkten Weg zwischen seiner Wohnung und seiner Arbeitsstätte verunglückt. Es habe sich folglich um einen klassischen Wegeunfall gehandelt.

Dieses Argument vermochte jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Freiburger Sozialgericht, noch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landessozialgericht Baden-Württemberg zu überzeugen. Sie wiesen die Klage des Mannes gegen seine Berufsgenossenschaft, die ihm die Gefolgschaft verweigert hatte, als unbegründet zurück.

Fehlender Zusammenhang mit der Arbeit

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass sich der Unfall auf der „normalen“, von dem Kläger regelmäßig zurückgelegten Strecke zwischen seiner Wohnung und seiner Arbeitsstätte ereignet hatte. Entscheidend sei aber, dass der Weg zu dem Waschsalon nicht in Zusammenhang mit der Arbeit des Klägers stand.

Sein frühes Losfahren von zu Hause habe vielmehr rein private Gründe gehabt. Er habe in diesem Moment nicht zur Arbeit, sondern zu dem Waschsalon fahren wollen.

Ohne die Absicht, am Unfalltag zunächst seine Wäsche waschen zu wollen, hatte keine Notwendigkeit bestanden, frühzeitig die Wohnung zu verlassen. Daher stand der Kläger bei seinem Unfall nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das gilt nach Ansicht der Richter auch eingedenk der Tatsache, dass sich der Unfall noch vor Erreichen des Waschsalons ereignet hat.