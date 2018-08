Wer Riester verschlanken will, muss Zulagensystem reformieren

16.8.2018 – Die Bundesregierung will erklärtermaßen zusammen mit der Versicherungswirtschaft ein kostengünstiges Riester-Standardprodukt entwickeln (VersicherungsJournal 5.2.2018, Medienspiegel 13.4.2018). Dabei dürfte auch die Funktionsweise der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) in den Blickpunkt rücken. Die Abwicklung der Zulagen gilt als viel zu kompliziert; zudem sind Rückforderungen von Zulagen möglich.

Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich jetzt in einer Kleinen Anfrage nach der Funktionalität der Zulagenstelle erkundigt (Bundestagsdrucksache 19/3777). Nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen für das Jahr 2014 konnten lediglich 53,8 Prozent aller Riester-Sparer die volle staatliche Zulage in Anspruch nehmen. Die Daten liegen wegen der vierjährigen Steuerfrist erst jetzt vor. Der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler äußert erkennbar Zweifel an der Wirkungsweise der zentralen Zulagenstelle. So will Schäffler etwa wissen, wie viele Riester-Sparer ihre staatliche Zulage aufgrund des komplizierten Antragverfahrens verfallen lassen.

Der FDP-Politiker erkundigt sich auch nach den anfallenden Bürokratiekosten bei der Riester-Rente. Das Arbeits- und Sozialministerium soll dabei eine Bewertung abgeben, wie die Bundesregierung den Nutzen für die Bevölkerung im Verhältnis zu den Bürokratiekosten sieht. Neue Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund zeigen, dass im Jahr 2014 knapp 20 Prozent der Riester-Sparer weniger als die Hälfte der möglichen staatlichen Zulagen erhalten haben. 2014 wurden nach diesen Zahlen im Durchschnitt 931,10 Euro pro Riester-Vertrag angespart. Die Zulagen des Staates machten dabei gut ein Drittel aus (340,55 Euro)