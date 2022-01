Wer hat eigentlich eine Riester-Rente abgeschlossen?

20.1.2022 – Knapp 10,8 Millionen Personen gehörten im Beitragsjahr 2018 zu den staatlich geförderten Riester-Sparern. Dies entspricht einem Anteil von weniger als zwei Dritteln an den Individuen mit einem Riester-Vertrag zum Jahresende 2018. Weniger als jeder dritte Zulageempfänger verdiente brutto weniger als 20.000 Euro. Dies geht aus jüngst vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Zahlen hervor.

Immer mehr Produktanbieter ziehen sich aus dem Riester-Geschäft zurück (VersicherungsJournal 19.10.2021, Medienspiegel 13.1.2022). Der Abschied vom Neugeschäft mit der staatlich geförderten Vorsorge wird durchgängig damit begründet, dass angesichts der andauernden niedrigen Zinsen die Beitragsgarantie nicht mehr darstellbar sei.

In der Lebensversicherung kommt erschwerend noch die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent zum Jahresbeginn 2022 hinzu (1.6.2021, 2.6.2021). Auch wenn Branchenverbände schon seit langer Zeit Reformen anmahnen, will die neue Ampelregierung laut Koalitionsvertrag das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren (25.11.2021).

Dies schlägt sich auch in der Bestandserosion der letzten Quartale nieder. Allein im dritten Quartal reduzierte sich der Riester-Bestand nach offiziellen Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) um 70.000 auf 16,2 Millionen Verträge. Dabei gehörten alle angebotenen Varianten zu den Verlierern. Auf Neunmonatssicht summierte sich das Minus sogar auf 158.000 (21.12.2021).

Offizielle BMF-Statistik

Vor einigen Tagen hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) aktuelle Zahlen zur Riester-Zulagenförderungen vorgelegt (Stand: Zahltag 15. Oktober 2021). Demnach betrug im Beitragsjahr 2018 die Zahl der Riester-Sparer mit einer staatlichen Förderung 10.798.528 (2017: 10.969.569) Personen.

Nicht ganz jedes 100. (2017: gut jedes 100.) geförderte Individuum bekam ausschließlich eine Steuerentlastung. Die absolute Mehrheit von 57,2 (56,6) Prozent erhielt nur Zulagen von der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA). 41,9 (42,3) Prozent bekamen Zulagen und Steuerentlastung.

Methodische Hinweise…

Aktuellere Zahlen liegen zwar vor, sind aber unter anderem wegen des zweijährigen Zeitraums, in dem eine Zulagenförderung beantragt werden kann, mit großen statistischen Unsicherheiten behaftet. So rechnet das Ministerium bei den Daten zu den Zulagen für die Beitragsjahre 2019 und 2020 mit noch „maßgeblichen“ Veränderungen des bis jetzt vorliegenden Datenmaterials.

„Schwerpunkt der Statistik zum Auswertungsstichtag 15. Oktober 2021 ist das Beitragsjahr 2018. Die Ergebnisse zu den Zulagen sind hierfür nahezu vollständig (Ende der Antragsfrist: 31. Dezember 2020) und die Standard-Überprüfungsverfahren für dieses Berichtsjahr abgeschlossen“, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.

„Die Ergebnisse zur über Zulageanspruch hinausgehende Steuerentlastung durch Sonderausgabenabzug [sind] wegen des Zeitraumes der Festsetzungsverjährung von vier Jahren teilweise noch vorläufig“, erläutert das BMF weiter.

…zur Statistik

Zudem musste das Bundesfinanzministerium die für das Beitragsjahr 2016 gemeldeten Ergebnisse (18.11.2020) teilweise korrigieren. Dies wird damit begründet, dass das Überprüfungsverfahren zwischen dem 15. Mai 2020 und dem 15. Oktober 2021 bezüglich der Zulageberechtigung (insbesondere der Kinderzulage) teilweise dazu geführt hätte, dass sich die Ergebnisse auch für frühere Beitragsjahre noch verändert hätten.

Das BMF weist explizit auf Folgendes hin: „Aufgrund einer erforderlichen EDV-Umstellung wurden die vorliegenden Auswertungen einmalig auf der Grundlage von Daten zum Stichtag 15. Oktober 2021 erstellt und nicht wie in den Vorjahren auf der Grundlage von Daten zum Stichtag 15. Mai.

Der spätere Auswertungsstichtag ist bei Interpretation der Auswertungen zu beachten: Der längere Erfassungszeitraum und die in der Zwischenzeit durchgeführten Überprüfungsverfahren können dazu führen, dass die vorliegenden Werte nicht mit den Werten der vorangegangenen Auswertungen vergleichbar sind.“

Mehr als jeder Dritte erhielt 2018 keine Zulage

Setzt man die Zahl der geförderten Personen in Relation zur der vom BMAS veröffentlichten Zahl der insgesamt abgeschlossenen Riester-Verträge von 16,600 Millionen (Stichtag: 31. Dezember 2018), so ergibt sich eine Quote von 65 (2017: 66) Prozent. Zum Vergleich: 2011 waren es noch über 70 Prozent, 2008 sogar noch über 75 Prozent.

Dies bedeutet andersherum betrachtet aber auch, dass 2018 mehr als jeder dritte Riester-Sparer keine staatliche Förderung erhielt. Eine Verteilung auf die einzelnen Riester-Varianten bietet die BMF-Statistik nicht. Auch zu den Ursachen finden sich in dem Zahlenmaterial keine Angaben.

So bleibt offen, ob der vergleichsweise hohe Anteil der Riester-Sparer ohne staatliche Förderung auf eine Ruhendstellung zurückzuführen ist (also ohne Beitragsleistung in der Ansparphase – das BMAS schätzte den Anteil seit Jahren auf ein gutes Fünftel). Mögliche Gründe sind unter anderen auch nicht gestellte (Dauer-) Zulageanträge oder keine Zulageberechtigung.

Deutliche Abnahme im Osten

Dafür zeigen die Zahlen aus dem Finanzministerium, dass im Berichtsjahr mit 57,1 (57,0) Prozent weit mehr als die Hälfte der Zulagenempfänger Frauen waren. Mit 18,2 (18,7) Prozent stammte gut jede sechste geförderte Person aus den neuen Bundesländern (inklusive Berlin).

Während bei der Geschlechterverteilung trotz der aktuellen Verschiebung im Vergleich zu 2010 keine größeren Veränderungen zu beobachten sind, hat der Anteil der geförderten Personen aus dem Osten deutlich abgenommen. Seinerzeit stammte noch fast jeder Vierte aus den neuen Ländern.

Ein Drittel verdient brutto weniger als 20.000 Euro

Das BMF-Datenmaterial gibt auch über die Einkommenshöhe der Geförderten Aufschluss. 2018 erzielten dem Zahlenwerk des Finanzministeriums zufolge 31,3 (2017: 33,3) Prozent der geförderten Personen „maßgebliche Jahreseinnahmen“ (§ 86 EStG) von unter 20.000 Euro (ohne mittelbar Berechtigte und Individuen, die nur den Sonderausgabenabzug geltend gemacht haben oder bei denen die Zulagenberechtigung ungeklärt ist).

Allerdings ist hier im Zeitverlauf eine deutlich rückläufige Entwicklung zu beobachten. So lag der Anteil acht Jahre zuvor noch bei fast der Hälfte. 2008 traf dies sogar noch auf mehr als jeden Zweiten zu.

Dies ist vor allem auf einen rückläufigen Anteil der Gruppe mit unter 10.000 Euro Jahreseinkommen zurückzuführen. Dieser hat von 31,3 Prozent (2008) über 26,2 Prozent (2010) und 18,6 Prozent (2015) auf zuletzt nur noch 15,1 Prozent abgenommen.

Mit lediglich etwa 1,56 (2017: 1,72) Millionen Personen gehört diese Einkommensgruppe nicht mehr zu den am stärksten besetzten. Sie besteht aber weiterhin überwiegend aus Frauen (über vier Fünftel Anteil).

Deutlich mehr Männer als Frauen in den höheren Einkommensklassen

Wenig überraschend – aufgrund der Erwerbsbiographien der Geschlechter – kehrt sich die Verteilung mit zunehmendem Einkommen um. In der Einkommensklasse zwischen 40.000 und unter 50.000 Euro sind erstmals mehr Männer als Frauen vertreten.

In der Gruppe ab 50.000 bis unter 60.000 Euro ist der Anteil der Männer sogar fast doppelt so groß wie derjenige der Frauen. In der nach oben offenen Einkommensklasse ab 70.000 Euro fällt er dann gar fast fünfeinhalb Mal so groß aus.

Steigender Anteil der Gruppe ab 40.000 Euro Jahreseinkommen

Auf lange Sicht zwar steigend, ist der Anteil der Zulageempfänger mit Jahreseinkommen zwischen 20.000 und unter 40.000 Euro zuletzt leicht auf 35,3 Prozent gesunken. Deutlich zugenommen hat der Anteil der Zulagenempfänger mit über 40.000 Euro Jahreseinkommen: 2008 war es etwa jeder Sechste, 2010 bereits fast jeder Fünfte und 2015 bereits weit mehr als jeder Vierte. Zuletzt betrug der Anteil ziemlich genau ein Drittel.

Ein Grund für diese Entwicklung dürfte die allgemeine Lohnentwicklung sein. Zwischen 2008 und 2018 gab es beim Durchschnittsentgelt in den alten Bundesländern ein Plus von insgesamt fast einem Viertel. In den neuen Ländern ging es sogar um über 30 Prozent aufwärts.