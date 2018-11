Wer am Monatsersten auf sein Pflegegeld wartet

2.11.2018 – Versicherte haben keinen Anspruch auf Auszahlung des Pflegegeldes bereits vor dem Monatsersten, wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. Das hat das Sozialgericht Gießen mit Urteil vom 12. Oktober 2018 entschieden (S 7 P 23/18).

Der Kläger bezieht seit dem Jahr 2017 Pflegegeld. Im Frühjahr 2018 fiel ihm auf, dass die Leistungszahlungen später auf seinem Konto eintrafen, wenn der Monatserste auf einen Samstag, Sonntag oder auf einen Feiertag fiel.

Hinweis auf Verwaltungspraxis

Das hielt der Kläger für unrechtmäßig. Mit seiner beim Gießener Sozialgericht eingereichten Klage wollte er daher erreichen, dass das Pflegegeld in derartigen Fällen vor dem Ersten des Monats angewiesen werden müsse.

Der Leistungserbringer verwies hingegen auf seine Verwaltungspraxis. Danach sei es üblich, in den von dem Kläger monierten Fällen die Auszahlung auf den ersten Werktag des Folgemonats zu verschieben. Dagegen sei rechtlich nichts einzuwenden.

Dem schlossen sich die Richter des Sozialgerichts Gießen an. Sie wiesen die Klage des Leistungsempfängers als unbegründet zurück.

Keine gesonderte gesetzliche Regelung

Nach Ansicht des Gerichts werden Ansprüche auf Sozialleistungen mit ihrem Entstehen fällig. Einer gesonderten gesetzlichen Regelung bedürfe es dazu nicht. Die würde zur Auszahlung von Pflegegeld auch nicht existieren.

Bereits das Bundessozialgericht habe entschieden, dass ein Anspruch jeweils am Anfang und nicht am Ende eines Kalendermonats fällig werde. Daraus ergebe sich aber nicht, dass das Pflegegeld grundsätzlich auch genau am ersten Kalendertag des Monats zur Verfügung stehen müsse.

Erster Werktag des Folgemonats

Entscheidend sei vielmehr der fristgerechte Überweisungsauftrag. Der Schuldner genüge seiner fristgerechten Zahlungsverpflichtung gegenüber einem Bezieher von Pflegegeld folglich dann, wenn er es am Ersten eines Kalendermonats anweise.

Das gelte allerdings nicht in Fällen, in denen der Erste des Kalendermonats auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag falle. Denn dann sei der Leistungsverpflichtung fristgerecht genüge getan, wenn das Pflegegeld am erstmöglichen Termin nach Fälligkeit, also dem ersten Werktag des Monats überwiesen werde.