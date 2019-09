Wenn sich die Werkstatt auf ein Schadengutachten verlässt

5.9.2019 – Nicht nur Geschädigte, sondern auch Werkstätten dürfen sich in der Regel darauf verlassen, dass die Reparatur eines Fahrzeugs im Rahmen der von einem Kfz-Sachverständigen in einem Gutachten gemachten Angaben durchgeführt werden darf. Das gilt auch für von dem Gutachter genannte zusätzliche Maßnahmen, so Amtsgericht München in einem Urteil vom 18. April 2019 (344 C 11554/18).

Ein Fahrzeughalter war mit seinem Personenkraftwagen unverschuldet Opfer eines Unfalls geworden. Seine Forderung trat er an die Werkstatt, die sein Fahrzeug reparieren sollte, ab.

Streit um 240 Euro

Die stellte dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers unter anderem die Kosten für eine Fahrzeugwäsche, Entsorgungskosten sowie Kosten für das Umrüsten ihrer Richtbank in Rechnung. Diese Positionen waren auch in einem Gutachten genannt worden. Dennoch war der Versicherer nicht dazu bereit, die zusätzlichen Kosten in Höhe von etwas mehr als 240 Euro zu übernehmen.

Der Reparaturbetrieb zog daher aus abgetretenem Recht vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer eine Niederlage.

Erforderliche Maßnahmen

Orientiert sich eine Werkstatt bei der Fahrzeugreparatur an den Angaben, die ein Kfz-Sachverständigen in einem Gutachten gemacht hat, darf sie die dadurch entstehenden Aufwendungen nach Ansicht des Gerichts in der Regel als geboten erachten. Es sei nämlich nicht Aufgabe des Kfz-Betriebs zu überprüfen, ob die genannten Maßnahmen erforderlich sind, um einen Unfallschaden zu beseitigen.

„Anders als der Sachverständige hat die Werkstatt gerade keine Kenntnis zum genauen Unfallhergang und zu möglichen Vorschäden. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, im Umfang des Gutachtens zu reparieren“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Unfallbedingt angefallen

In dem entschiedenen Fall gehören nach Überzeugung des Gerichts auch die zusätzlichen Positionen, wie beispielsweise die für die Fahrzeugwäsche und jene für das Umrüsten der Richtbank, zu den Kosten, die der beklagte Versicherer zu erstatten hat. Denn der Sachverständige habe sie explizit in seinem Gutachten genannt.

Unabhängig davon sind nach Überzeugung des Münchener Amtsgerichts auch unfallbedingt angefallen.