Wenn radelnde Kinder Autos beschädigen

9.5.2018 – Haben Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren parkende Autos beschädigt, weil sie mit ihren Fahrrädern zu dicht an ihnen vorbeigefahren sind, so sind die Aufsichtspflichtigen in der Regel nicht zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Landgerichts Koblenz vom 7. Februar 2018 hervor (13 S 2/18).

Der Entscheidung lag die Klage eines Versicherers zugrunde. Er wollte wegen von ihm regulierter Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro, die zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren angerichtet hatten, die aufsichtspflichtige Person in Regress nehmen.

Verletzung der Aufsichtspflicht?

Die Kinder waren mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zu einem nahe ihrer Wohnung gelegenen Spielplatz unterwegs, als sie im Rahmen eines Wettrennens zu dicht an parkenden Autos vorbeifuhren und diese beschädigten.

Der Versicherer warf der beklagten Person vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Denn diese habe die Kinder nicht unbeaufsichtigt Fahrrad fahren lassen dürfen; zumal diese entgegen den Bestimmungen gemäß § 2 Absatz 5 StVO auf der Straße und nicht auf dem Bürgersteig gefahren waren.

Im Übrigen hätten die Schäden vermieden werden können, wenn die Enden der Lenker beider Kinderfahrräder ordnungsgemäß mit Gummistopfen gesichert gewesen wären. Das sei bei beiden Lenkern nicht der Fall gewesen.

Ausreichende Aufklärung

Die Beklagte war sich keiner Schuld bewusst. Sie trug in dem Rechtsstreit vor dem Koblenzer Landgericht vor, dass den Kindern der Weg zum Spielplatz bekannt gewesen sei. Sie seien auch ausreichend über die Gefahren und das Verhalten im Straßenverkehr aufgeklärt worden.

Die Kinder seien im Übrigen in regelmäßigen Abständen kontrolliert worden. Dabei seien sie nicht negativ aufgefallen. Dass die Kinder nicht den Bürgersteig, sondern die wenig befahrene Straße benutzt hätten, sei Folge einer Anweisung ihrer Eltern gewesen.

Diese Argumentation fanden die Richter überzeugend. Sie wiesen die Klage des Versicherers auf Erstattung zumindest der Hälfte seiner Aufwendungen als unbegründet zurück.

Vom Maß der gebotenen Aufsicht

Nach Auffassung des Landgerichts richtet sich das Maß der gebotenen Aufsicht bei Minderjährigen unter anderem

nach dem Alter des Kindes,

seiner Eigenart und seinem Charakter,

seinem örtlichen Umfeld,

dem Ausmaß der drohenden Gefahren,

der Vorhersehbarkeit des schädigenden Verhaltens

sowie der Zumutbarkeit für den Aufsichtspflichtigen.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass Kinder erfahrungsgemäß dazu neigten, Vorschriften und Anordnungen zu missachten und sich unbesonnen zu verhalten. Dem stehe jedoch das Ziel entgegen, sie zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln zu erziehen.

Keine Verletzung der Aufsichtspflicht

Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe kann der Beklagten nach Überzeugung der Richter keine Aufsichtspflicht-Verletzung vorgeworfen werden. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hätten die beiden Schulkinder eine ihnen bekannte, wenig befahrene Straße zu einem nahegelegenen Spielplatz befahren.

Es sei außerdem eine Verkehrserziehung erfolgt. Darüber hinaus seien die Kinder in regelmäßigen Abständen kontrolliert worden. Weitere Maßnahmen seien daher weder erforderlich, noch den Aufsichtspflichtigen zumutbar gewesen.

Fehlende Verpflichtung

Der Versicherer könne sich auch nicht auf einen Verstoß gegen § 2 Absatz 5 StVO berufen. Denn diese Vorschrift bezwecke nicht, Dritte vor Schäden durch Kinder zu bewahren. Sie diene vielmehr dem Schutz Fahrrad fahrender Kinder vor schnelleren Verkehrsteilnehmern.

Auch das Argument des Versicherers, dass die Schäden nicht entstanden wären, wenn die Lenkerenden der Kinderfahrräder mit Gummistopfen ausgestattet gewesen wären, vermochte die Richter nicht zu überzeugen. Denn eine Verpflichtung, nur mit intakten Gummistopfen am Ende von Lenkern Fahrrad zu fahren, existiere nicht. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.