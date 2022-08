Wenn Eizellen eingefroren werden sollen: Zahlt die Krankenkasse?

29.8.2022 – Um eine spätere künstliche Befruchtung vornehmen lassen zu können, haben gesetzlich Krankenversicherte vor einer ihre Keimzellen schädigenden Therapie Anspruch darauf, Ei- oder Samenzellen in flüssigem Stickstoff auf Kosten ihrer Krankenkasse einfrieren zu lassen. Das gilt in Fällen von Eizellen aber nur dann, wenn diese nicht bereits befruchtet wurden. Dies entschied das Sozialgericht München in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 10. August 2022 (S 7 KR 2383/21).

Geklagt hatte eine an Krebs erkrankte Frau. Um sich auch nach einer erhofften erfolgreichen Therapie noch ihren Kinderwunsch erfüllen zu können, plante sie die Kryokonservierung von Eizellen. Denn es stand zu befürchten, dass diese im Rahmen der Krebstherapie geschädigt werden könnten. Bei ihrem gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) beantragte sie daher, die Kosten zu übernehmen.

Eizellen vor dem Einfrieren künstlich befruchtet

Die Krankenkasse gab dem Antrag zwar grundsätzlich statt. Doch als sie erfuhr, dass die Versicherte sich nicht nur Eizellen hatte entnehmen, sondern diese anschließend vor dem Einfrieren künstlich hatte befruchten lassen, lehnte sie eine Übernahme der Kosten ab.

Das begründete der Versicherer damit, dass ihm aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur eine Kostenübernahme für das Einfrieren unbefruchteter Eizellen möglich sei.

Dieser Argumentation schloss sich das schließlich mit dem Fall befasste Münchener Sozialgericht an. Es wies die Klage der Frau gegen ihre Krankenkasse als unbegründet zurück.

Zweistufiges Verfahren vom Gesetzgeber gewollt

Auch wenn es sich bei der Kryokonservierung bereits befruchteter Eizellen um ein anerkanntes medizinisches Verfahren handele, sei dafür im Leistungskatalog der Krankenkassen keine Kostenerstattung vorgesehen.

Denn der Gesetzgeber habe sich ausdrücklich für ein zweistufiges Verfahren ausgesprochen. Danach sollen zunächst nur unbefruchtete Eizellen konserviert werden, um eine spätere künstliche Befruchtung zu ermöglichen. Mit der Konservierung bereits befruchteter Eizellen werde der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers umgangen.

Nach Ansicht des Gerichts scheidet aus diesem Grund auch eine anteilige Erstattung der reinen Konservierungskosten unter Abzug der Aufwendungen für die Befruchtung aus. Die Klägerin habe daher keinen Anspruch auf Erstattung der bereits von ihr aufgewendeten Kosten.