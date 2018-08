Wenn eine Lüge den Versicherungsschutz kostet

28.8.2018 – Behauptet ein Versicherter, dass er nach rechts gegen eine Leitplanke gefahren ist, weil er einem entgegenkommenden unbekannten Fahrzeug ausweichen musste, ist dies mit den Beschädigungen an seinem Auto in Einklang zu bringen. Ansonsten bleibt sein Vollkaskoversicherer leistungsfrei. Das geht aus einem Beschluss des Landgerichts Münster vom 2. Mai 2018 hervor (O 15 S 13/17).

Der Entscheidung lag der Fall eines Fahrzeughalters zugrunde, der von seinem Vollkaskoversicherer die Zahlung von Reparaturkosten in Höhe von knapp 5.000 Euro eingefordert hatte.

Der Polizei wie auch seinem Versicherer gegenüber hatte er behauptet, in einer Kurve bei einer Geschwindigkeit von circa 70 bis 75 km/h wegen eines ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden unbekannten Fahrzeugs nach rechts ausgewichen zu sein. Dabei sei er in die Leitplanke gekracht.

Anderer Unfallhergang

Ein vom Versicherer beauftragter Sachverständiger kam jedoch zum Ergebnis, dass sich der Unfall nicht so, wie von dem Versicherten dargestellt, abgespielt haben konnte. Denn dann müsste sein Pkw zu einem großen Teil andere und vor allem wesentlich umfangreichere Beschädigungen aufweisen, als tatsächlich vorhanden waren.

Das tatsächliche Beschädigungsbild würde hingegen – trotz der Höhe der Reparaturkosten – nur mit einer streifenden, verhältnismäßig leichten Berührung des Fahrzeugs mit der Leitplanke übereinstimmen.

Klage abgewiesen

Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Münster, als auch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Landgericht der westfälischen Metropole hielten die Feststellungen des Sachverständigen für nachvollziehbar. Beide Gerichte wiesen die Klage daher als unbegründet zurück.

Der Versicherte habe nicht nachweisen können, dass sich das Schadenereignis so abgespielt habe, wie gegenüber der Polizei und seinem Versicherer behauptet. „Denn nach dem Ergebnis des eingeholten Sachverständigen-Gutachtens steht fest, dass sich der klägerseits behauptete Fahrverlauf, nämlich ein willentliches Ausweichen nach rechts, nicht mit den gesicherten Spuren in Einklang bringen lässt“, so das Gericht.

Vorsätzliche Verletzung der Aufklärungspflicht

Die objektiv unzutreffenden Angaben des Klägers betreffen nach Ansicht der Richter den Kern des Unfallgeschehens und nicht nur eine weniger bedeutende Einzelheit des Hergangs. Der Versicherer ist nach Ansicht der Richter daher wegen einer vorsätzlichen Verletzung der vertraglichen Aufklärungsobliegenheit durch den Versicherten in vollem Umfang von seiner Leistungsverpflichtung befreit.

Es stelle nämlich einen erheblichen Unterschied für das Beurteilen einer Unfallsituation dar, ob ein Fahrzeug zur Vermeidung des Unfalls mit einem entgegenkommenden, die eigene Fahrbahn kreuzenden Pkw willentlich in die Leitplanke gesteuert werde. Oder ob das Fahrzeug lediglich, wie vom Sachverständigen festgestellt, in einem längsachsenparallelen Vorgang die Leitplanke gestreift habe.