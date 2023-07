Wenn der geschilderte Unfallhergang den Kfz-Versicherer zweifeln lässt

17.7.2023

Eine Frau hatte bei ihrerm Kfz-Versicherer nach dem Autounfall ihres Ehemannes die Übernahme der Reparaturkosten gefordert. Sie erklärte, dass ihr Mann sich während der Fahrt plötzlich einem Reh auf der Straße konfrontiert sah und nur durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden konnte.

Trotz der Vollbremsung habe er das Reh touchiert und auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Manöver endete mit einem Aufprall gegen einen Baumstumpf, das Reh verschwand angeblich. Schaden am Auto: 6.522 Euro. Der Kfz-Versicherer der Frau zweifelte jedoch den Unfallhergang an und verweigerte die Zahlung. Dagegen klagte die Frau.

Ohne Erfolg. Das Landgericht Koblenz gab dem Versicherer am 31. Mai 2023 (10 O 227/22) recht, da tatsächlich Skepsis an dem geschilderten Unfallhergang besteht. Einerseits fanden sich keinerlei Spuren von Haaren, Blut oder Sekret eines Rehs am Auto. Andererseits waren die Aussagen des Ehemannes zum Unfallhergang zu vage. Er habe keinerlei Details nennen können.

In anderen Fällen wichen Fahrer plötzlich auf der Straße auftauchenden Tieren aus und verursachten so ebenfalls Unfälle (VersicherungsJournal 8.4.2022, 21.12.2022). Dort wurden die entsprechenden Kfz-Versicherer jedoch zur Zahlung verpflichtet.