Wenn dem Versicherer ein Gutachten nicht reicht

14.8.2020 – Eine Werkstatt, der ein Reparaturauftrag auf Basis eines Gutachtens erteilt wird, ist nicht dazu verpflichtet, eigene Prüfungen anzustellen oder den Auftraggeber zu beraten. Das hat das Amtsgericht Kronach mit Urteil vom 5. März 2020 entschieden (2 C 10/20).

Der Entscheidung lag der Fall eines Fahrzeughalters zugrunde, dessen Personenkraftwagen unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden war.

Der gegnerische Haftpflichtversicherer regulierte den Schaden zwar zunächst. Anschließend verklagte er jedoch die Reparaturwerkstatt aus abgetretenem Recht auf die Rückzahlung von rund 230 Euro. Sein Argument: Die Rechnung des Betriebs sei nach dem Ergebnis eines von ihm erstellten Prüfberichts überhöht gewesen.

Mit seiner Klage hatte der Versicherer keinen Erfolg. Das Kronacher Amtsgericht wies sie als unbegründet zurück.

Kein triftiger Grund, die Rechnung der Werkstatt anzuzweifeln

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hatte der Geschädigte einen Kfz-Sachverständigen damit beauftragt, sein durch den Unfall beschädigtes Fahrzeug zu begutachten. Auf Basis des erstellten Gutachtens hatte er anschließend die Reparatur in Auftrag gegeben. Die Rechnung der Werkstatt wich nicht nennenswert von den Werten ab, die der Gutachter ermittelt hatte.

Das Gericht war daher überzeugt, dass es keinen triftigen Grund gegeben habe, die Rechnung der Werkstatt anzuzweifeln. Denn sowohl der Geschädigte als auch die Werkstatt hätten sich auf den Inhalt des Gutachtens des anerkannten Sachverständigen verlassen dürfen.

Die Werkstatt sei auch nicht dazu verpflichtet gewesen, eine eigene Prüfung anzustellen oder den Geschädigten weitergehend zu beraten.

Abschließende Prüfung durch Computerprogramm

Dass es nach dem von dem Versicherer erstellten Prüfbericht zu Abweichungen gekommen sei, spiele keine Rolle. Es sei nämlich gerichtsbekannt, dass nicht etwa ein Gutachter des Versicherers eine abschließende Prüfung vorgenommen habe, sondern ein Computerprogramm.

„Derartige Prüfberichte, die auf Knopfdruck erstellt werden, ohne dass jemand das Fahrzeug begutachtet hat oder sich sonst qualifiziert mit der Schadensberechnung auseinandergesetzt hat, sind jedoch nicht dazu geeignet, das Schadensgutachten eines anerkannten Sachverständigen in Zweifel zu ziehen“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Die Behauptung des Versicherers, dass eine günstigere Reparatur hätte durchgeführt werden könne, sei folglich unbeachtlich. Sie könne nicht Basis eines Rückforderungs-Anspruchs sein.