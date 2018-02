Wenn das Auto den Schaden selber meldet

2.2.2018 – T-Systems und das Start-up Spearhead haben eine neue Lösung zum digitalen Schadenmanagement in der Kfz-Versicherung auf den Markt gebracht. Die White-Label-Lösung ermöglicht nach Unternehmensangaben einen vollständig automatisierten Schadenprozess von der Unfallbenachrichtigung bis hin zur Reparaturauftrags-Erstellung. Lediglich Bagatellschäden würden nicht erkannt. Die durchschnittlichen Kosten lägen bei deutlich unter 100 Euro, die Einsparungen deutlich darüber.

Die T-Systems International GmbH und das Schweizer Technologie-Start-up Spearhead AG sind eine Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam wollen sie das Schadenmanagement in der Kfz-Versicherung massiv beschleunigen. Derzeit dauere es nach einem Unfall mitunter mehrere Tage, bis die Schadenanalyse an den beteiligten Fahrzeugen vom Kfz-Versicherer abgeschlossen ist. Mit dem neuen Angebot soll diese Zeit auf eine Minute verkürzt werden.

Dies soll durch eine vollständige Digitalisierung des Schadenprozesses – von der Unfallbenachrichtigung über die Schadendokumentation bis hin zur Schadenbewertung und Reparaturauftrags-Erstellung – ermöglicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch diverse Versicherer und Dienstleister sind im Themenfeld automatisierte Schadenregulierung unterwegs – mit unterschiedlich weit fortgeschrittenen Projekten (VersicherungsJournal 27.11.2017 24.11.2017, 21.6.2017).

Technische Voraussetzungen

T-Systems bringt mit „Digital Drive“ den OBD2-Adapter, die Connected-Car-Dienste und -Plattform sowie die Cloud-Infrastruktur in die Partnerschaft mit ein. Von Spearhead kommt die Schadenmanagement-Software, das Portal für die Kfz-Versicherung und das Feature zur Schadendokumentation für den Fahrzeughalter.

Mit der Nachrüstlösung „Digital Drive“ werden nach Unternehmensangaben Neu- und Gebrauchtfahrzeuge ohne integrierten Internetzugang mit vernetzten Funktionen ausgestattet. Voraussetzung für die Lösung ist, dass das Fahrzeug des Versicherungsnehmers über einen Stecker an der Diagnoseschnittstelle vernetzt wird.

Will der Fahrzeughalter diese Schnittstelle anderweitig nutzen, dann funktioniert die Lösung von T-Systems und Spearhead nicht. „Der Fahrer muss sich entscheiden, mit welchem Dongle er den OBD2-Part nutzen möchte“, erläuterte Klink, Leiter Geschäftsentwicklung Connected Mobility bei T-Systems, auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Welche Schäden automatisch erkannt werden

Für die Schadenanalyse werden allerdings keine Daten der Diagnoseschnittstelle genutzt. Hier wird auf Beschleunigungswerte aus dem Gyrosensor des Dongles zurückgegriffen. Die Werte werden laut dem T-Systems-Manager in einem Big-Data-Verfahren, welches unter anderem circa eine Million reale Unfälle nutzt, in ein Schadenbild überführt.

Auch Blech-, Lack- und Reifenschäden könnten auf diese Weise erkannt werden, nicht jedoch Bagatellschäden wie leichte Kratzer oder Dellen. Das Ergebnis der Reparaturkosten-Kalkulation kann optional noch dadurch verbessert werden, dass eine entsprechende Software auf das Schadenbild aufsetzt.

Unfalldokumentation über eine App

Die Unfalldokumentation kann der Versicherungsnehmer direkt nach dem Schaden über die sogenannte „Digital Drive App“ vornehmen. In dieser werde der Kunde Schritt für Schritt durch die Dokumentation geführt, wobei die meisten Felder durch die Sensordaten bereits vorbefüllt seien.

Pflicht ist die Dokumentation via App nicht, sondern vielmehr eine Option, die den Prozess für beide Seiten vereinfacht und beschleunigt. Die Unfalldokumentation könne auch weiterhin über Call-Center oder schriftlich vorgenommen werden, so das Unternehmen. Das dürfte die Schadenabwicklung dann aber doch gehörig verlangsamen.

Primär für Kaskoschäden

Bei der Lösung von T-Systems und Spearhead, die als White-Label-Produkt für Kfz-Versicherungen konzipiert ist, geht es primär um Kaskoschäden. Die Schadenanalyse und Reparaturkosten-Kalkulation helfe dem Versicherer, bei einem Vollkaskoschaden Prozess- und Reparaturkosten zu sparen, erläuterte Klink.

Wird eine weitere Versicherung zur der Regulierung herangezogen, also etwa bei einem Haftpflichtschaden, müssten die Versicherer die Daten austauschen und gegenseitig das Ergebnis der Berechnung akzeptieren, so Klink weiter. Mittelfristig sei auch das denkbar, stehe aber aktuell nicht im Fokus zur Markteinführung. Das System ziele perspektivisch auch auf andere europäische Märkte, bei denen etwa alle Schäden über die eigene Versicherung reguliert werden.

Analyse und Reparaturkosten direkt nach dem Unfall

Bei einem Schaden kann der Versicherer im Idealfall bereits kurze Zeit nach dem Unfall online eine Analyse abrufen. Zudem können die Reparaturkosten sofort ermittelt werden. In einem nächsten Schritt kann dann der Versicherer auch gleich in Auftrag geben, dass das Fahrzeug instand gesetzt wird. Die Werkstatt könne Teile vordisponieren und die Reparatur exakt einplanen, was Zeit und Kosten spare, führte Klink weiter aus.

Dies funktioniert nach Unternehmensangaben nicht nur bei Tarifen mit Werkstattbindung. Der Prozess könne auch bei Tarifen ohne Bindung digitalisiert werden. Die Regulierungsarten „Totalschaden“ und „Fiktiv-Abrechnung“ seien sowieso unabhängig von der Werkstattbindung.

Versicherungstelematik [wird] auch im Massenmarkt profitabel. Joachim Klink, Leiter Geschäftsentwicklung Connected Mobility bei T-Systems

Profitabel Telematiklösung für den Massenmarkt?

Laut T-Systems wird mit der neuen Lösung „Versicherungstelematik auch im Massenmarkt profitabel“. Bisherige auf dem Nutzerverhalten basierende Versicherungstarife lohnten sich im Massenmarkt mit Versicherungsprämien um 400 Euro nämlich nicht.

Nur bei hoher Versicherungsprämie und Schadenhäufigkeit – wie im Marktsegment „Junge Fahrer“ – überstiegen die Einsparungen bislang die Kosten für die Telematik und den Rabatt auf die Prämie, erläuterte hierzu Klink. Im Unterschied dazu biete die Lösung von T-Systems und Spearhead eine Nachrüstlösung mit Mehrwert für den Fahrer statt einer reinen Überwachungsbox, weshalb die Versicherung nicht rabattiert werden müsse.

Die Einnahmen seien daher 20 bis 30 Prozent höher als bei einem herkömmlichen Telematiktarif. Zudem erschließe man zusätzliche Einsparpotenziale über das Schadenmanagement, wodurch dann auch die Kosten deutlich niedriger als in einem herkömmlichen Telematiktarif ausfielen.

Durchschnittlichen Gesamtkosten unter 100 Euro

Konkrete Preise und Einsparungen sind nach Angaben des T-Systems-Managers abhängig von vielen Faktoren wie etwa der Prämienhöhe, der Schadenhäufigkeit, der täglichen Nutzungsdauer und/oder auch der Vertragslaufzeit.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten inklusive Dongle, Konnektivität, Betrieb, Services et cetera bezifferte er deutlich unter 100 Euro pro Fahrzeug im Jahr. Dem stünden Einsparungen von deutlich über 100 Euro gegenüber, so Klink.