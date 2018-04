Weniger Krankengeld wegen säumiger Krankenkasse?

18.4.2018 – Versäumt es ein gesetzlicher Krankenversicherer, seine Versicherten über die Schließung einer Geschäftsstelle zu informieren, so darf diesen das nicht zum Nachteil gereichen. Das hat das Sozialgericht Koblenz mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 27. März 2018 entschieden (S 14 KR 980/17).

Der Entscheidung lag der Fall eines Klägers zugrunde, der Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist. Er war schon seit Längerem arbeitsunfähig erkrankt und hatte daher einen Anspruch auf Zahlung von Krankengeld.

13 Tage zu spät

Seine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen schickte der Kläger regelmäßig an die örtlich zuständige Geschäftsstelle der Krankenkasse. Dass diese mittlerweile geschlossen worden war, war dem Kläger nicht bekannt.

Das bereitete zunächst auch keine Probleme. Der Krankenversicherer hatte der Post nämlich einen Nachsendeauftrag erteilt. Die Krankmeldungen erreichten ihn daher trotzdem. Nach Ablauf des Nachsendeauftrages wurde die aktuelle Bescheinigung jedoch von der Post an den Kläger als unzustellbar zurückgeschickt.

Nachdem er die neue Anschrift seiner Krankenkasse ermittelt hatte, schickte er die Bescheinigung unverzüglich an die nunmehr zuständige Geschäftsstelle. Dort wurde ihm wegen verspäteter Einreichung das Krankengeld für die Dauer von 13 Tagen versagt.

Überzogene Erwartungshaltung

In dem sich anschließenden Rechtsstreit stellte sich der Krankenversicherer auf den Standpunkt, dass es Sache der Versicherten sei, sich zu erkundigen, ob eine Geschäftsstelle einer Krankenkasse noch existiere, bevor sie dort einen Brief hinschickten. Komme es wegen der Schließung einer Geschäftsstelle zu einer verspäteten Zustellung, so müssten die Versicherten gegebenenfalls Nachteile in Kauf nehmen.

Doch dem wollte sich das Koblenzer Sozialgericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Versicherten auf Nachzahlung des einbehaltenen Krankengeldes statt.

Nach Meinung der Richter kann ein Versicherer nicht erwarten, dass sich ein Versicherter vor Absendung eines Briefes an eine ihm bekannte Anschrift einer Geschäftsstelle danach erkundigt, ob diese inzwischen möglicherweise geschlossen worden ist.

Sache des Versicherers

Es sei vielmehr Sache des Versicherers, seine Kunden frühzeitig über die Schließung von Geschäftsstellen in Kenntnis zu setzen und ihnen die Kontaktdaten der ersatzweise zuständigen Stelle mitzuteilen.

Komme es zu einem Fristversäumnis, weil ein Versicherer eine entsprechende Mitteilung unterlassen habe, so dürfe das den Versicherten nicht zum Nachteil gereichen. Der Kläger sei daher so zu stellen, als ob die Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung seinen Krankenversicherer rechtzeitig erreicht hätte.