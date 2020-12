Weniger Betriebsrente wegen niedriger Zinsen?

10.12.2020 – Ein Arbeitgeber hatte seinen Beschäftigten zugesagt, dass ihre Betriebsrente der Entwicklung der maßgeblichen Tarifgehälter entsprechend angepasst wird. In diesem Fall darf er diese Zusage nicht mit einem Hinweis auf eine Mehrbelastung wegen der Niedrigzinsphase korrigieren. Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 8. Dezember 2020 hervor (3 AZR 64/19).

Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde, die aufgrund einer Versorgungszusage des Ex-Arbeitgebers ihres verstorbenen Ehemannes eine Witwenrente bezog. Die Zusage enthielt eine Anpassungsregelung, nach welcher die Rente „der Entwicklung der maßgeblichen Tarifgehälter“ anzupassen sei.

Der Arbeitgeber hatte die Rentenzahlung jahrelang entsprechend der Zusage erhöht. Im Juli 2016 teilte er der Klägerin mit, dass er seine Verpflichtung aus der Ruhegehaltszusage künftig nicht mehr wie bisher erfüllen werde.

Eine Erhöhung der Witwenrente würde künftig nur noch im Rahmen der Bestimmungen von § 16 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vorgenommen.

Störung der Geschäftsgrundlage?

Zur Begründung berief sich der Unternehmer auf eine Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB. Denn nach Inkrafttreten des Bilanzrechts-Modernisierungsgesetzes müsse er wegen der Auswirkungen der Niedrigzinsphase erheblich höhere Rückstellungen bilden.

Mit dieser Änderung erklärte sich die Witwe nicht einverstanden. Ihre gegen den Ex-Arbeitgeber ihres verstorbenen Mannes eingereichte Klage begründete sie damit, dass dieser an die ursprünglich vereinbarte Anpassungsregelung der Versorgungszusage weiterhin gebunden sei. Sie verlangte daher die Zahlung der ihr vorenthaltenen Differenzbeträge.

Zu Recht, urteilte das Bundesarbeitsgericht. Es gab der Revision der Frau gegen ein ihre Klage abweisendes Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz statt.

Instrument der Innenfinanzierung

Nach Ansicht der Richter ist es zwar grundsätzlich möglich, eine Anpassung von Versorgungsregelungen auf die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB zu stützen. Diese Voraussetzungen seien in dem entschiedenen Fall jedoch nicht erfüllt.

Bei den von dem beklagten Arbeitgeber zu bildenden Rückstellungen handele es sich im Wesentlichen um ein Instrument der Innenfinanzierung. Das habe zwar Auswirkungen auf den bilanziellen Gewinn beziehungsweise den Verlust eines Unternehmens.

„Allerdings berechtigt ein schlechterer wirtschaftlicher Verlauf des Geschäftsjahrs nicht zum Widerruf von laufenden Betriebsrenten und somit auch nicht zur Änderung einer Anpassungsregelung. Denn nicht einmal eine wirtschaftliche Notlage kann nach den gesetzlichen Wertungen des Betriebsrentengesetzes einen Widerruf von Versorgungszusagen begründen“, so das Bundesarbeitsgericht.

Würde man in derartigen Fällen von einer Störung der Geschäftsgrundlage ausgehen, so widerspräche das der gesetzlichen Risikoverteilung. Der Unternehmer bleibe daher trotz der infolge der Niedrigzinsphase erheblich veränderten Rahmenbedingungen an seine ursprüngliche Zusage gebunden.