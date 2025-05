Welche Wohngebäudeversicherer den höchsten Mehrwert bieten

26.5.2025

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money haben auch in diesem Jahr wieder den empfundenen Mehrwert von Dienstleistungen und Produkten untersucht. Die Untersuchung „Mehrwert für Kunden 2025“ basiert auf einer Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen fast 217.000 Mandantenurteile zu über 1.150 Unternehmen aus 46 Branchen zusammen, darunter auch zahlreiche Testkandidaten aus der Assekuranz in etwa eineinhalb Dutzend Sparten.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „MehrWert-Index“ (MWI). Dieser soll den Angaben zufolge die Messung der erfahrensbezogenen Bewertung einer gesteigerten Wertanmutung von Produkten beziehungsweise Kernleistungen durch Mehrwerte ermöglichen. Der MWI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern aus der Assekuranz hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 5.5.2025).

In der Kategorie Wohngebäudeversicherer ließ erneut (5.4.2024) die Allianz Versicherungs-AG alle Wettbewerber hinter sich – mit einem MWI von 2,61. Den Silberrang teilen sich die Huk-Coburg Versicherungen und die R+V Allgemeine Versicherung AG (jeweils 2,65). Diese drei Anbieter erhielten das Prädikat „sehr hoher Mehrwert Wohngebäudeversicherung“, da sie den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Das schafften auch

Die vollständige Rangliste der überdurchschnittlichen Versicherer inklusive neun weiterer Marktteilnehmer („hoher Mehrwert“) kann hier eingesehen werden. Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.