Welche Schäden „Emmelindes“ Tornados anrichteten

8.7.2022 – LVM-Kunden aus den von den Windhosen besonders betroffenen Städten Paderborn, Höxter und Soest meldeten 583 Schäden in der Wohngebäude-, 872 Schäden in der Sach- und 540 Schäden in der Kraftfahrtversicherung. Besonders das Geschehen in Paderborn schlägt zu Buche. Hier wurden zwar „nur“ 190 Schadenereignisse gezählt, diese kosteten jedoch zusammen 2,93 Millionen Euro. Die Provinzial zählt in Zusammenhang mit „Emmelinde“ insgesamt 17.978 Schäden. Der gesamte Aufwand liegt bei rund 86 Millionen Euro.

Orkantief „Emmelinde“ zog im Mai über Deutschland hinweg und hinterließ schwere Schäden. Neben Gewitter, Starkregen und Sturmböen hatte die Naturgewalt auch mehrere Tornados im Gepäck.

Besonders betroffen war Nordrhein-Westfalen. In Paderborn zog ein Luftwirbel in einem etwa 300 Meter breiten und mehr als fünf Kilometer langen Korridor von West nach Ost durch die Stadt. In Lippstadt und Höxter sorgten zwei weitere für ebenfalls massive Verwüstungen.

Auch in Rheinland-Pfalz tobte das Unwetter. Vor allem Hagelschauer mit teilweise mehr als fünf Zentimeter großen Körnern richteten in der Nähe von Koblenz, in Andernach und Neuwied große Sachschäden an. Bei solchen Korngrößen werden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge üblicherweise Auto- oder Fensterscheiben durchschlagen.

LVM registriert 583 Wohngebäudeschäden in drei Städten

Die LVM Versicherungen haben ihre Statistik mit Blick auf den Zeitraum des Unwetters sowie auf die von den Tornados betroffenen Städte Paderborn, Höxter und Soest ausgewertet. Demnach sind in der Wohngebäudeversicherung 583 Schäden, in der übrigen Sachversicherung 872 Schäden und in der Kraftfahrtversicherung 540 (Kasko-)Schäden gemeldet worden.

Der Schadenaufwand im Bereich Wohngebäude liegt in den drei Orten bei insgesamt fast 5,26 Millionen Euro. Besonders das Geschehen in Paderborn schlägt zu Buche. Hier wurden zwar „nur“ 190 Unwetterereignisse gezählt, diese kosteten jedoch zusammen 2,93 Millionen Euro. Bei 22 Schäden übersteigen die Aufwendungen einen Wert von 30.000 Euro.

Auch in der Sachversicherung ragt die Stadt an der Pader heraus. Mit einer Anzahl von 293 Schäden, davon 29 Großereignissen (Schadensumme von mehr als 30.000 Euro), rangiert sie zwar erneut in der Mitte der betrachteten Orte. Diese verursachten allerdings Kosten in Höhe von knapp 6,34 Millionen Euro. Die drei ostwestfälischen Städte kommen zusammen auf 9,83 Millionen Euro.

Bei den Kfz-Schäden führt Paderborn (250 Fälle) ebenfalls vor Soest (150) und Höxter (140). Der Aufwand liegt hier für die Universitätsstadt bei rund 900.000 Euro, für alle drei Ansiedlungen zusammen bei etwa 1,9 Millionen Euro. Bisher wurde 52 Prozent aller Fälle bereits reguliert, der Schadendurchschnitt beträgt rund 4.000 Euro.

Schadendurchschnitte fallen überdurchschnittlich hoch aus

„Insgesamt ist das Schadenaufkommen eher gering im Vergleich zu dem anderer Großereignisse, wie beispielsweise der Flutkatastrophe ‚Bernd‘. Allerdings zeigt sich, dass sowohl in der Sach- als auch in der Kraftfahrtversicherung die Kosten pro Fall überdurchschnittlich hoch ausfallen“, berichtet eine Sprecherin des LVM gegenüber dem VersicherungsJournal.

Dies deute beispielsweise in der Kraftfahrtversicherung auf eine vergleichsweise große „Einwirkung“ auf die Fahrzeuge hin. „Normalerweise sind Sturmschäden in der Kaskoversicherung eher durch vereinzelt herunterfallende Äste mit meist geringerem Schadenumfang am Kfz und geringeren Schadenaufwänden für den Versicherer gekennzeichnet“, sagt sie.

Provinzial meldet 17.978 Schadenfälle durch „Emmelinde“

Die Provinzial Versicherungen zählen in Zusammenhang mit „Emmelinde“ insgesamt 17.978 Schäden. Der Gesamtaufwand liegt bei rund 86 Millionen Euro.

Am stärksten betroffen in punkto Regulierungshöhe war der Landkreis Neuwied mit 4.130 Fällen und einer Schadensumme in Höhe von 26,8 Millionen Euro. Es folgen Mayen-Koblenz (4.669 Schäden, 23,3 Millionen Euro), Paderborn (764 Schäden, 12,4 Millionen Euro) und Soest (429 Schäden, 6,5 Millionen Euro).

Statistisch ereignen sich durchschnittlich fünf starke Tornados pro Jahr

Der DWD beobachtet derzeit keinen Trend in Bezug auf Anzahl und Stärke von Tornados in Deutschland. Insofern lasse sich eine Korrelation zwischen Klimakrise und Windhosen nicht herleiten, berichtet ein Sprecher der Bundesbehörde.

Valide Zahlen für statistische Untersuchungen von Tornadoereignissen in Deutschland liegen der Behörde ab dem Jahr 2000 vor. Demnach wurden in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt jährlich 32 Windwirbel und knapp 17 Wasserhosen registriert. Hinzu kommt eine gewisse Dunkelziffer an schwachen Tornados.

Jährliche Tornados 1991 bis 2020 (Bild: DWD)

Die Stärke der Sturmwirbel wird auf einer Skala von F0 bis F5 eingeordnet. Starke Tornados werden als F2 eingestuft. Davon ereignen sich nach Angaben des DWD im Schnitt etwa fünf pro Jahr. Noch stärkere Windhosen kommen deutlich seltener vor.

Nach einer mehrjährigen Phase mit verhältnismäßig wenigen starken Tornados wurden am 20. Mai insgesamt acht dieser Sturmwirbel registriert. Bei einer solch großen Anzahl wird von einem Tornadoausbruch gesprochen, schreibt der Wetterdienst. Drei dieser Ereignisse waren „stark“. Der Tornado in Paderborn wird noch weiter analysiert.