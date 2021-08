Welche Krankenkassen ab besten für die Zahnreinigung zahlen

23.8.2021 – Wo Versicherte einen Zuschuss für die professionelle Zahnpflege erhalten, ohne weitere Bedingungen erfüllen zu müssen, wertet die Stiftung Warentest aus. Die höchsten Zuwendungen im Jahr zahlen die IKK (Innovationskasse) und die Tui BKK.

Die Stiftung Warentest hat die Beiträge und die zusätzlichen Leistungen der Krankenkassen untersucht und die Ergebnisse in der Ausgabe 9/2021 ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht.

Die Redakteure haben für ihre Auswertung nach eigenen Angaben 71 für alle Versicherten geöffneten gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) unter die Lupe genommen. Hier seien rund 98 Prozent aller Versicherten abgesichert, so die Tester. 2019 prüften die Verbraucherschützer 75 Kassen (VersicherungsJournal 22.7.2019).

Hohe Nachfrage nach bestimmten Mehrwerten

Als günstigste bundesweite Anbieter führt das Magazin die Handelskrankenkasse (HKK) mit einem Beitragssatz von 14,99 Prozent und die BKK Firmus auf, ein ähnliches Ergebnis wie 2019. Die teuersten im vorliegenden Vergleich sind die BKK ZF & Partner (16,4 Prozent) und die BKK Technoform (16,5 Prozent) (18.8.2021).

Bei den zusätzlichen Leistungen untersuchte die Stiftung in der aktuellen Auswertung auch, welche Krankenkassen Zuschüsse für nachgefragte Mehrwerte zahlen. „Besonders interessiert unsere Leserinnen und Leser die Frage, welche Kassen sich an den Kosten für eine professionelle Zahnreinigung beteiligen“, schreiben die Autoren dazu im Beitrag.

Unter den regional geöffneten Anbietern punkten die AOK Niedersachsen und die BKK Public, die zwei Mal im Jahr maximale Zuschüsse von 500 und 102 Euro bieten.

Tipp: IKK – Die Innovationskasse und Tui BKK

Unter den bundesweit geöffneten Krankenkassen empfehlen die Tester die IKK – Die Innovationskasse und die Tui BKK. Von den betrachteten 71 Anbietern führt Finanztest in der Hefttabelle 21 Körperschaften auf, die ihre Versicherten bei der professionellen Zahnpflege finanziell unterstützen.

Die maximalen Zuschüsse der bundesweit aktiven Kassen reichen von 100 bis zehn Euro im Jahr. Manche Kassen schießen auch zweimal im Jahr Geld für diese Leistung zu.

Die im Vergleich von Finanztest noch aufgeführte BKK24 zeigte vorsorglich eine Notlage bei der Aufsichtsbehörde an (Medienspiegel 6.8.2021). Die Redaktion erwähnt den Vorgang in den Fußnoten der Tabellen. Die Aufseher prüfen, ob die Krankenkasse in die Insolvenz rutscht. Als möglichen Grund für die drohende Pleite sehen Experten den vergleichsweise geringen Zusatzbeitrag von einem Prozent.

Beitragssatz entscheidet über Wechsel, nicht Mehrwerte

Nach einer Veröffentlichung der Check24 Vergleichsportal GmbH aus dem Vorjahr bieten 68 von 78 untersuchten Krankenkassen die ganze oder teilweise Kostenübernahme für professionelle Zahnreinigung an. Laut dem Vergleichsportal beträgt die Erstattung für Zahnreinigung im besten Fall 250 Euro im Jahr (10.9.2020).

Kosten für Zahnersatz und Vorsorge ist für Kassenpatienten ein wichtiger Kostenfaktor. Im Mittel müssen sie 58 Prozent der Arztrechnungen selbst tragen. Das zeigte eine Auswertung der Barmer (12.7.2019).

Nach wie vor entscheidet die Mehrheit der Versicherten sich aber für den günstigsten Anbieter, nur eine Minderheit der Verbraucher orientiert sich an den freiwilligen Zusatzleistungen wie beispielsweise der Zahnreinigung. Das belegte eine aktuelle Untersuchung der DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH im Auftrag des Handelsblatts (5.8.2021).