Welche Kassen für die professionelle Zahnreinigung zahlen

10.9.2020 – 90 Prozent der Krankenkassen übernimmt komplett oder zum Teil die Rechnung für die professionelle Zahnreinigung. Die Kostenübernahme ist bei vielen Körperschaften aber mit bestimmten Bedingungen verbunden. Eine aktuelle Auswertung dazu legt jetzt Check24 vor.

Nach einer Veröffentlichung der Check24 Vergleichsportal GmbH bieten 68 von 78 untersuchten Anbietern der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die ganze oder teilweise Kostenübernahme für professionelle Zahnreinigung an.

Der Vergleicher wählte diese 78 Körperschaften aus, „weil das alle gesetzlichen Versicherer in Deutschland sind, die öffentlich zugänglich sind – regional oder bundesweit“. Die Auswertung stützt sich auf die Datenbasis der Kassensuche GmbH.

Leistungen für Zahnzusatz werden besser

Auch die Stiftung Warentest untersucht regelmäßig die Beiträge und die zusätzlichen Leistungen der gesetzlichen Anbieter und veröffentlicht die Ergebnisse in ihrer Zeitschrift Finanztest. Für Mehrwerte wie Zuschüsse zur Zahnreinigung empfahlen die Tester im Vorjahr zum Beispiel die regionalen Anbieter AOK Niedersachsen und die AOK Nordwest (VersicherungsJournal 22.7.2019).

Ein Vergleich mit den Beurteilungen der Tests von Zahnzusatzpolicen der privaten Anbieter (20.4.2018, 29.7.2014) zeigt, dass die Angebote der Versicherer leistungsseitig deutlich besser geworden sind. Vor vier Jahren bewertete die Stiftung Warentest noch vier von zehn Produkten mit „befriedigend“ oder schlechter, aktuell gilt dies für nicht einmal mehr jede vierte untersuchte Offerte (26.5.2020).

Kassen beteiligen sich an Privatleistungen

Laut Check24 betrage die Erstattung für Zahnreinigung im besten Fall aktuell 250 Euro im Jahr, so der Vermittler in einer Mitteilung zur Untersuchung. Einige Körperschaften bieten ihren Mitgliedern ein Jahresbudget an. Das Geld aus diesem Topf kann dann auch für die Zahnreinigung verwendet werden. Oder die gesetzlichen Kassen übernehmen diese Leistungen nur, wenn die Behandlung bei bestimmten ausgewählten Zahnärzten erfolgt.

„Die professionelle Zahnreinigung ist eine Privatleistung“, lässt sich Dr. Ansgar Lamersdorf, Geschäftsführer GKV bei Check24 zitieren. „Inzwischen zahlen aber knapp 90 Prozent der gesetzlichen Kassen freiwillig mindestens einen Zuschuss zur Zahnreinigung.“ Im Vorjahr beteiligten sich 69 von 81 Krankenkassen an dieser Leistung (8.8.2019).

Wie Kunden Regulierung privater Versicherer bewerten

Die Erstattung für Zahnersatz und Vorsorge ist für Kassenpatienten ein wichtiger Kostenfaktor. Im Mittel müssen sie 58 Prozent der Arztrechnungen selbst tragen. Das zeigte eine Auswertung der Barmer aus dem Vorjahr (12.7.2019).

Wie es um die Schadenregulierung in der privaten Zahnzusatz-Versicherung aus Kundensicht bestellt ist, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money unter die Lupe genommen. Jeweils jeder vierte Anbieter erhielt der Auswertung zufolge ein „sehr gut“ beziehungsweise ein „gut“. Die verbleibenden gut 40 Prozent bieten aus Kundensicht betrachtet keine überdurchschnittliche Leistungsregulierung (27.3.2020).