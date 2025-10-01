Welche Hundehalterhaftpflichtversicherungen die Stiftung Warentest empfiehlt

22.9.2025 – In ihrem aktuellen Finanzmagazin listet die Stiftung Warentest 29 Hundehalterhaftpflichttarife, die preiswerten Schutz für einen Labrador Retriever oder einen Jack Russel Terrier bieten. Voraussetzung für eine Empfehlung ist, dass die Tarife neun zuvor definierte Leistungskriterien erfüllen. Den günstigsten Tarif für den Retriever bietet die Degenia, für den Terrier die VHV.

Für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Stiftung Warentest Finanzen“ hat Stiftung Warentest Hundehalterhaftpflichtversicherungen untersucht. Dabei wurde unter anderem geprüft, welche der Tarife einen zuvor definierten Grundschutz bieten.

Insgesamt wurden 157 Tarife von 73 Haftpflichtversicherern ausgewertet.

Keine Noten vergeben

Statt Noten zu vergeben, zeigt die Tabelle im aktuellen Finanzen-Heft 10/2025, welche Tarife den von der Stiftung definierten Grundschutz erfüllen und für einen Labrador Retriever weniger als 80 Euro Jahresprämie kosten.

Für diese Hunderasse haben sich die Verbraucherschützer entschieden, da sie – so die Tester – als beliebter Familienhund in Deutschland weit verbreitet ist. Insgesamt 29 Versicherungstarife wurden auf diese Weise identifiziert, die Grundschutz und Preisvorgabe erfüllen.

Zusätzlich weist der Finanzen-Artikel auch die Jahresprämie für einen zu versichernden Jack Russel Terrier aus. Dies ist eine Hunderasse, die als Jagdhund als recht temperamentvoll gilt, aber bei vielen Versicherungsgesellschaften laut Tabelle billiger zu versichern ist als der Retriever.

Diese Leistungsmerkmale hält Stiftung Warentest für wichtig

Die Stiftung Warentest identifiziert insgesamt neun Tarifmerkmale, die ein Grundschutz für den Hund nach Ansicht der Verbraucherschützer mindestens erfüllen sollte. Diese sind neben der Teilnahme am Schlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmanns:

Der Versicherer sollte pauschal mindestens zehn Millionen Euro für Personen- und Sachschäden ersetzen, auch für eine einzelne Person. Hierbei verweist die Stiftung auf die hohen Schadenskosten, die ein Hund erzeugen kann, wenn er zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Der Schutz greift auch, wenn die Halter gegen Leinen- oder Maulkorbpflichten verstoßen. Hier verweist die Stiftung darauf, dass Bund, Länder und Kommunen in ihren Verordnungen teils widersprüchliche und schwer durchschaubare Regeln definieren, so dass an einem Ort erlaubt sein kann, was an einem anderen untersagt ist.

Der Schutz greift auch in der Obhut eines Hundehüters – also für den Fall, dass eine dritte Person auf den Hund aufpasst oder mit ihm Gassi geht.

Mietsachschäden an der eigenen Wohnung oder anderen privat gemieteten Räumen sind bis 500.000 Euro abgesichert.

Deckschäden sind inbegriffen – für den Fall, dass ein läufiger Rüde ungewollten Nachwuchs zeugt.

Welpen der Hündin sind mindestens bis sechs Monate nach Geburt mitversichert, sofern sie noch im Haushalt leben.

Einschluss einer Vorsorgeversicherung: Risiken, die nach Vertragsabschluss entstehen – beispielsweise durch den Kauf eines zweiten Hundes –, sind vorläufig mit mindestens drei Millionen Euro für Personen- und Sachschäden mitversichert.

Vergleichbare Mindeststandards werden auch in anderen Produktratings zur Hundehalterhaftpflicht definiert, etwa durch die Franke und Bornberg GmbH (VersicherungsJournal 31.3.2025) oder die Ascore Das Scoring GmbH (18.6.2025). Die Kriterien können sich dabei in den Leistungen und der Höhe der als notwendig erachteten Versicherungssummen deutlich unterscheiden.

Die preisgünstigsten Tarife für den Labrador Retriever

Im Folgenden sind alle 13 Hundehaftpflicht-Tarife aufgeführt, die laut Stiftung für den Labrador Retriever weniger als 70 Euro im Jahr kosten und den definierten Grundschutz erfüllen. Die Sortierung in der Hefttabelle erfolgt nach der Höhe der Jahresprämie. Trotz Grundschutz weisen die Tarife teils deutliche Unterschiede bei den Versicherungssummen und weiteren Leistungen auf.

Die preiswertesten Tarife für den Jack Russel Terrier

Wie stark die Prämien für eine einzelne Hunderasse auch innerhalb eines Tarifs variieren können, zeigt die Auswertung für den Jack Russel Terrier. Für diese Rasse bietet die VHV Allgemeine Versicherung AG mit ihrem Tarif „Klassik-Garant“ und 36 Euro Jahresprämie das günstigste Angebot. Der Schutz für den Retriever würde 73 Euro Jahresprämie kosten.

Die zweitgünstigste Prämie für den Terrier bietet die Bavariadirekt Versicherung AG mit „Komfort S“ (38 Euro). Die übrigen Versicherer liegen zwischen 39 Euro und 80 Euro Jahresbeitrag.

Weitere Leistungsmerkmale der empfohlenen Tarife

Zusätzlich zu den Grundleistungen weist die Hefttabelle vier weitere Leistungsmerkmale aus. Auch hierin unterscheiden sich die Tarife teilweise deutlich:

In allen 29 Tarifen sind auch Ansprüche des Hundehüters selbst versichert – also, wenn er selbst durch den Hund verletzt wird oder Sach- beziehungsweise Vermögensschäden erleidet.

Ansprüche des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners sind in zehn der 29 Tarife bis mindestens zehn Millionen Euro mitversichert, in weiteren fünf Tarifen zumindest teilweise. Bei den oben gelisteten Tarifen trifft dies auf den Comfort-Tarif von Getsafe sowie die Hundehalterhaftpflicht der Axa zu.

Eine Forderungsausfalldeckung ist – mit Ausnahme des HDI-Basistarifs – in allen Tarifen enthalten. Der Umfang unterscheidet sich jedoch: Manche Tarife schließen auch vorsätzlich verursachte Schäden ein, bei anderen sind Vermögensschäden nicht abgedeckt. Zudem kann die Ausfalldeckung an eine bestimmte Mindestschadenhöhe gekoppelt sein.

Nur sechs der 29 Tarife versichern als gefährlich eingestufte Hunderassen („Listenhunde“) ohne Aufpreis und ohne besondere Bedingungen – darunter der Comfort-Schutz von Getsafe, Klassik-Garant der VHV und die Hundehalterhaftpflicht der Axa.

Weitere Untersuchungen zur Hundehalterhaftpflicht

Wie stark die Leistungen in der Hundehalterhaftpflicht variieren können, zeigt der Vergleich mit den Auswertungen anderer Analysehäuser. Während die Stiftung Warentest 13 Leistungsmerkmale berücksichtigt, hat Franke und Bornberg im letzten Produktvergleich 33 Merkmale zugrundegelegt. Ascore hat sogar 59 Kriterien bewertet.

Die Zeitschrift Stiftung Warentest Finanzen 10/2025 kann als Heft für 7,90 Euro und als E-Paper für 7,49 Euro online bestellt werden. Der Einzelbeitrag zum Thema Hundehalterhaftpflichtversicherung kann unter diesem Link für 4,90 Euro freigeschaltet werden.