Welche Hausratversicherer Verbraucher besonders gerne empfehlen

11.8.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen.

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie Hausratversicherer setzte sich die Vorjahressiegerin (2.9.2024) Huk24 AG erneut gegen die Wettbewerber durch. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 25,5 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Aufs Siegertreppchen schafften es auch die Huk-Coburg Versicherungen (22,2 Prozent) und die Allianz Versicherungs-AG (21,7 Prozent).

Sie können sich wegen eines branchenüberdurchschnittlichen Empfehlungsscores mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Das schafften unter anderem auch die

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind neun weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die besser als der Branchenschnitt abschnitten.