Welche Faktoren im bAV-Vertrieb zum Erfolg führen

17.8.2020 – Bei Gewerbekunden bis 100 Mitarbeitern besteht Nachfrage zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV): Entscheidend dafür ist das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) sowie Impulse aus der eigenen Belegschaft. Gerade bei kleinen und mittleren Firmen spielt die Qualität der Zusammenarbeit mit dem Vermittler eine wichtige Rolle für den Abschluss, wie eine aktuelle Kubus-Studie von MSR zeigt.

Im Mittelstand besteht Informationsbedarf zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Auslöser dafür ist auf der einen Seite das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG), auf der anderen Seite fragen Mitglieder der Belegschaften aktiv nach zusätzlichen Leistungen.

Die Beratung zu offenen bAV-Fragen erfolgt bei der Mehrheit der Firmenkunden durch den Versicherungsvermittler. Die Hinzunahme eines Spezialisten von einem Versicherer verbessert die Zufriedenheit mit Betreuung und Produkt bei der gewerblichen Klientel deutlich. Beratungsbedarf besteht bei der Mitarbeiter-Information sowie zu neuen Regelungen durch das BRSG.

Angaben zur Kubus-bAV-Studie

Zu diesen Ergebnissen kommt die Untersuchung „Kubus Gewerbekunden – Betriebliche Altersvorsorge 2020“ der MSR Consulting Group GmbH.

Die Studie basiert auf einer im März bis Mai durchgeführten telefonischen Befragung von 750 Gewerbekunden mit jeweils zwei bis 100 Beschäftigten in ausgewählten Branchen. Die Marktforscher interviewten in den Firmen die Entscheider in Versicherungsfragen.

Zuletzt hatten die Autoren der Kubus-Studienreihe einen „Sonderbericht zur Coronakrise“ vorgelegt, die den Bedarf von Firmenkunden ermittelte. Hier stehen Betriebsschließungs-Versicherungen sowie Cyberpolicen, um Risiken durch Heimarbeitsplätze abzusichern, auf der Agenda der gewerblichen Klientel (VersicherungsJournal 26.6.2020).

Bestand stabil, Einbrüche im Neugeschäft

Auch wenn viele Lebensversicherer ihren Kunden aktuell Beitragsfreistellungen oder -stundungen anbieten, scheint das Bestandsgeschäft in der betrieblichen Altersversorgung stabil. Dies zeigt eine Studie der Aon Solutions Germany GmbH (29.7.2020).

Das Neugeschäft soll derzeit allerdings „teilweise komplett eingestellt“ sein, wie die Studie „Versicherungswirtschaft in Zeiten von Covid-19“ der EY-Parthenon Financial Services GmbH unterstreicht. Das Minus in diesem Geschäftsbereich könnte im laufenden Geschäftsjahr zwischen 33 bis 42 Prozent betragen, so die Berater (22.7.2020).

Für bestimmte Branchen rechnet Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, im Herbst allerdings mit Entspannung (26.5.2020): „Wir sind zuversichtlich, dass bestimmte Unternehmen aus den Sektoren wie der IT oder dem Handwerk in der zweiten Jahreshälfte an ihren bAV-Plänen festhalten werden.“

Impulse von Mitarbeitern führen zu Neuabschlüssen

Die aktuelle Kubus-Studie zum Angebot von Betriebsrenten in den Unternehmen hat sich auf die Ansatzpunkte für den Vertrieb konzentriert. Laut Autoren haben sich 75 Prozent der befragten Firmen in den vergangenen zwei Jahren zum Thema bAV informiert, der Großteil aus eigener Initiative.

Wesentliche Motivation für die Informationsbeschaffung aus eigenem Antrieb war das (BRSG) und die damit einhergehenden Neuerungen für Arbeitgeber. Die befragten Unternehmer nutzen das Versorgungsangebot derzeit eher als Instrument zur Mitarbeiterbindung als zur Rekrutierung von neuem Fachpersonal.

Wie die Kubus-Auswertung zeigt, spielt die eigene Belegschaft für Arbeitgeber eine wichtige Rolle: Denn bei 69 Prozent der Befragten führen Impulse von Mitarbeitern zum Neuabschluss eines Rahmenvertrags.

„Knapp jedes dritte Unternehmen wäre derzeit offen für eine Erweiterung der bAV-Angebote für die Mitarbeiter. Gerade bei kleineren Unternehmen ist noch Potenzial vorhanden“, heißt es in den Studienunterlagen.

Vertrauen zu Vermittler entscheidet über Abschluss

Die Beratung zur Einführung oder Aktualisierung einer Betriebsrente erfolgt bei drei Viertel der Gewerbekunden durch einen Ausschließlichkeits-Vertreter. Die Arbeitgeber beurteilen die Betreuung am besten, wenn der eigene Vermittler proaktiv auf sie zugeht.

Wichtig ist den Firmen dazu, dass ein Spezialist des Versicherers an den Gesprächen zu offenen bAV-Fragen teilnimmt. Dieser Faktor verbessere die Zufriedenheit mit Beratung und Produkt deutlich. Das habe auch Folgen für den Abschlusserfolg, der so um fünf Prozent zunehme.

Gerade im Mittelstand spielt die Qualität der Zusammenarbeit mit dem Vermittler eine wichtige Rolle: Vertrauen zum Vertreter oder Makler und positive Erfahrungen mit dem jeweiligen Versicherer sind bei der Wahl der Anbieters neben „transparenten Leistungen“ entscheidend für den Abschluss.

Besonders bei Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern sei das Vertrauen zum Vermittler mit 61 Prozent Zustimmung ein Hauptfaktor für Zufriedenheit und Abschluss. „Erst bei größeren Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern werden Prozesse, wie zum Beispiel die komplette administrative Abwicklung durch den Versicherer, wichtiger“, so die Studienautoren.

BRSG-Umstellung birgt Potenzial für Vertrieb

80 Prozent der Mitarbeiter werden laut Kubus-Auswertung aktiv über die bAV vom Arbeitgeber informiert, allerdings liegt die Durchdringung nur bei 56 Prozent. Der wichtigste Punkt, die Quote in den Betrieben zu erhöhen, sei „ein Beratungsgespräch mit dem Versicherungsvertreter“, so die Studie.

Das erfolgt bei rund der Hälfte der Firmen aber nur auf explizite Anfrage des Mitarbeiters. „Eine Unterstützung der Unternehmen bei der Kommunikation kann helfen. Insbesondere, da bei jedem dritten größeren Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern mehrere Rahmenverträge mit Anbietern bestehen“, erklären die Autoren.

Nach Angaben der Kubus-Auswertung verfügen 30 Prozent der befragten Unternehmen noch über eine reine arbeitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung. Dieser Verträge müssen laut BRSG auf eine gemischte Finanzierungsform umgestellt werden. Auch in diesem Punkt gebe es Potenzial für den Vertrieb.

Welche bAV-Anbieter beim Vertrieb punkten

Die Allianz Lebensversicherungs-AG ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Betriebsrenten geht. Dahinter folgen die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, wie die Asscompact Trends II/2020 zeigen (10.7.2020).

Bei den Verbrauchern konnten dagegen zehn Unternehmen mit ihrem fairen Umgang überzeugen, wie eine Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus-Money zeigt.

Dazu gehören Allianz, DEVK Versicherungen, Huk-Coburg-Lebensversicherung AG, Provinzial Versicherungen, R+V Lebensversicherung AG, Signal Iduna Lebensversicherung a.G., SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG, Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, WWK Lebensversicherung a.G. und Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (5.8.2020).