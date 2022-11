Welche Bundesländer die niedrigsten Renten haben

10.11.2022 – Nach aktuellen Statistiken der Deutschen Rentenversicherung unterscheiden sich die Durchschnittshöhen der gesetzlichen Altersrente je Bundesland sowie regional nach Mann und Frau deutlich. Zudem war die Rente im Schnitt in Westdeutschland niedriger als in Ostdeutschland. Gegenteiliges gilt für die Altersrenten von Personen, die mindestens 35 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren.

Die aktuellen Statistikberichte „Rente 2021“ und „Rentenatlas 2022“ der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zeigen die regionalen Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Höhe der Altersrente für das Berichtsjahr 2021 auf. Der „Rentenatlas 2022“ listet die Bruttorentenhöhen der langjährig Versicherten, also derjenigen, die bis zum Beginn der Altersrente 35 Jahre oder länger in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) versichert waren, auf.

Die Statistik „Rente 2021“ enthält die ausgezahlten Rentenbeträge aller Altersrentenarten – also die Bruttorente abzüglich der von den Rentenbeziehern zu zahlenden Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, jedoch ohne Abzug einer möglichen Einkommenssteuer.

Sie gibt Auskunft über die durchschnittliche Rentenhöhe von Neurentnern, also denjenigen, die erstmals 2021 eine Altersrente erhalten haben, und von allen Altersrentnern (Bestandsrentnern).

Rentenhöhe von Neu- und Altrentnern

Aus den Statistikdaten wird deutlich, dass die Neu- und die Bestandsrentner in fast allen ostdeutschen Bundesländern im Schnitt eine höhere Altersrente haben als die Rentenbezieher in den alten Bundesländern. Bei den langjährig Versicherten ist das Gegenteil der Fall.

Ende letzten Jahres erhielten fast 18,52 Millionen Personen eine gesetzliche Altersrente ausbezahlt. Die durchschnittliche Rentenhöhe je Rentenbezieher betrug insgesamt monatlich 993 Euro vor Steuern. Einen Wohnort in Deutschland hatten davon rund 17,30 Millionen Betroffene. Deren Durchschnittsrente (Zahlbetrag vor Steuern) lag bei 1.036 Euro.

Höhere Altersrenten in Ost- als in Westdeutschland …

Die ersten sechs Regionen mit den höchsten Durchschnittsrenten belegen wie letztes Jahr die ostdeutschen Bundesländer und Berlin. Die Regionen mit einer deutschlandweit unterdurchschnittlichen Rentenhöhe waren dagegen alle in Westdeutschland zu finden.

Betrachtet man Ost- und Westberlin getrennt, zeigt sich auch hier die Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Ostteil der Stadt lag die Rentenhöhe bei den Bestandsrentnern im Schnitt bei 1.254 Euro, im Westteil dagegen bei 991 Euro.

In Brandenburg, dem Bundesland, in dem die Rentner die höchste Durchschnittsrente hatten, war im Schnitt die Altersrente um 214 Euro beziehungsweise rund 22 Prozent höher als in Rheinland-Pfalz. Letzteres wies die niedrigste Durchschnittsrente aus.

Bestandsrentner: Durchschnittlicher Zahlbetrag* aller gesetzlichen Altersrenten Ende 2021 in Euro Bundesland des Wohnortes des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Brandenburg 1.182 1.296 1.093 Sachsen 1.172 1.302 1.075 Thüringen 1.158 1.278 1.065 Sachsen-Anhalt 1.157 1.286 1.061 Mecklenburg-Vorpommern 1.154 1.252 1.080 Berlin 1.096 1.217 1.008 Baden-Württemberg 1.041 1.351 804 Deutschland gesamt 1.036 1.304 832 Hamburg 1.026 1.248 867 Hessen 1.012 1.308 781 Nordrhein-Westfalen 1.004 1.356 733 Bayern 986 1.269 773 Schleswig-Holstein 984 1.264 774 Bremen 976 1.240 783 Niedersachsen 973 1.275 741 Saarland 973 1.367 654 Rheinland-Pfalz 968 1.286 717

… auch bei Neurentnern

Fast ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei den Neurentnern. Hier lag die Durchschnittsrente der knapp 858.400 Rentner, die erstmals 2021 eine Altersrente ausbezahlt bekommen haben, insgesamt bei fast 1.022 Euro. Davon lebten über 826.900 Leistungsbezieher in Deutschland. Sie erhielten im Schnitt knapp 1.048 Euro ausbezahlt.

Betrachtet man die ersten sechs Plätze der Bundesländer mit den höchsten Durchschnittsrenten, finden sich hier alle ostdeutschen Länder und Baden-Württemberg. Betrachtet man Ost- und Westberlin getrennt, würde der Ostteil wie bei den Bestandsrentnern die höchste Durchschnittsrente mit 1.153 Euro bei den Neurentnern aufweisen. Die Betroffenen im Westteil erhielten im Schnitt dagegen nur 921 Euro.

Das Bundesland mit der höchsten durchschnittlichen Altersrente war bei den Neurentnern ebenfalls Brandenburg. Hier hatten die Rentenbezieher im Schnitt eine um 141 Euro beziehungsweise über 14 Prozent höhere Altersrente als in Bremen, dem Bundesland mit der niedrigsten Durchschnittsrente.

Neurentner: Durchschnittlicher Zahlbetrag* aller gesetzlichen Altersrenten Ende 2021 in Euro Bundesland des Wohnortes des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Brandenburg 1.118 1.157 1.079 Sachsen 1.104 1.145 1.065 Sachsen-Anhalt 1.098 1.136 1.064 Thüringen 1.090 1.138 1.044 Baden-Württemberg 1.085 1.327 861 Mecklenburg-Vorpommern 1.082 1.106 1.061 Deutschland gesamt 1.048 1.237 876 Hessen 1.042 1.250 850 Bayern 1.038 1.264 833 Nordrhein-Westfalen 1.034 1.274 819 Rheinland-Pfalz 1.022 1.271 799 Berlin 1.021 1.054 989 Niedersachsen 1.014 1.242 813 Schleswig-Holstein 1.005 1.196 841 Saarland 986 1.270 758 Hamburg 985 1.094 885 Bremen 977 1.162 818

Umgekehrtes Verhältnis bei langjährig Versicherten

Vergleicht man die im „Rentenatlas 2021“ veröffentlichten Bruttorentenhöhen aller langjährig versicherten Altersrentner je Bundesland – Berlin wurde dabei in Ost und West unterteilt –, zeigt sich ein anderes Ranking.

Allerdings hatten im Jahr 2021 nach Angaben des DRV von allen knapp 18,52 Millionen Beziehern einer Altersrente nur rund 8,47 Millionen Personen mindestens 35 Versicherungsjahre bei Rentenbeginn. Anders als bei allen Neu- und Bestandsrentnern sind bei diesen langjährig Versicherten die Rentenhöhen im Schnitt in Ostdeutschland niedriger als in Westdeutschland.

Gut bezahlte Jobs für Männer

Im DRV-Bericht heißt es dazu: „Im Rentenbestand Ende 2021 lagen die durchschnittlichen Renten nach mindestens 35 Versicherungsjahren für Männer am höchsten in Nordrhein-Westfalen mit 1.752 Euro und im Saarland mit 1.744 Euro. Früher arbeiteten hier viele Männer in gut bezahlten Jobs im Bergbau und erhalten heute daraus vergleichsweise hohe Renten.“

Warum auch in Ostberlin die Bruttorenten der langjährig Versicherten im Schnitt deutlich höher waren als im übrigen Ostdeutschland, erklärt der DRV durch „den relativ hohen Anteil von Rentnern mit Ansprüchen aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungs-Systemen der DDR. Auch Frauen bekamen im Durchschnitt im Ostteil Berlins mit 1.413 Euro die höchsten Renten.“

Durchschnittliche Bruttorente* in 2021 für langjährig Versicherte** in Euro Wohnregion des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Saarland 1.593 1.744 1.226 Nordrhein-Westfalen 1.564 1.752 1.242 Hamburg 1.531 1.698 1.316 Hessen 1.524 1.689 1.247 Baden-Württemberg 1.521 1.730 1.213 Berlin Ost 1.515 1.618 1.413 Rheinland-Pfalz 1.492 1.648 1.197 Schleswig-Holstein 1.483 1.641 1.218 Niedersachsen 1.471 1.632 1.187 Deutschland gesamt 1.467 1.637 1.234 Bremen 1.466 1.631 1.213 Bayern 1.458 1.634 1.196 Berlin West 1.426 1.575 1.273 Brandenburg 1.402 1.516 1.287 Sachsen 1.364 1.499 1.235 Mecklenburg-Vorpommern 1.363 1.457 1.267 Sachsen-Anhalt 1.353 1.477 1.233 Thüringen 1.346 1.469 1.226

Männer haben in allen Regionen eine höhere Rente als Frauen

Betrachtet man die geschlechter-spezifischen Unterschiede, zeigt sich zudem, dass in allen der hier aufgeführten DRV-Statistiken die Männer durchschnittlich eine höhere Rente bekamen als die Frauen. Insgesamt war jedoch die Differenz in Ostdeutschland bei der durchschnittlichen Rentenhöhe kleiner als in Westdeutschland.

Ein Hauptgrund dafür ist nach Angaben des DRV, dass die Frauen in Ostdeutschland weniger teilzeitbeschäftigt waren als in den alten Bundesländern. Dadurch seien auch die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen geringer als im Westen.