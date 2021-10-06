Welche Änderungen bei Riester-Verträgen durch Schweigen wirksam werden

19.8.2025 – Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einem Urteil entschieden, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Riester-Bausparverträgen ein Verwaltungsentgelt in der Ansparphase vorsehen dürfen. Nach einem weiteren Urteil ist zudem eine Klausel zulässig, nach der das Schweigen eines Kunden als Zustimmung zu klar benannten Vertragsänderungen gilt, wenn er vorher auf die Folgen hingewiesen wurde und keine Hauptleistungspflichten betroffen sind.

In zwei Verfahren stritten Kunden mit einer Bausparkasse über die Wirksamkeit bestimmter AGB-Klauseln in geförderten Riester-Bausparverträgen. Zum einen ging es um ein Verwaltungsentgelt, das laut einer vereinbarten Klausel nach billigem Ermessen geändert werden kann.

Im anderen Fall handelte es sich um eine Vertragsklausel, nach der geplante Vertragsänderungen automatisch als akzeptiert gelten, wenn der Vertragskunde vorab auf die Folgen hingewiesen wurde und nicht innerhalb einer festgelegten Frist widerspricht.

Beide Verfahren wurden vom Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main mit den am 23. Juli 2025 getroffenen Urteilen (17 U 190/23 und 17 U 188/23) entschieden.

Verwaltungsentgelt bei Riester-Verträgen rechtens

Im ersten Fall enthielt ein als Altersvorsorgevertrag zertifizierter Bausparvertrag eine Klausel, die ein jährliches Verwaltungsentgelt von 15 Euro in der Ansparphase vorsieht – deren Höhe jedoch von der Bausparkasse bei „wesentlichen Veränderungen“ nach billigem Ermessen geändert werden kann. Der Kläger hielt diese Klausel für unzulässig.

Das OLG Frankfurt stellte zunächst klar: Auch wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) den Tarif genehmigt und das Bundeszentralamt für Steuern den Vertrag zertifiziert hat, darf ein Gericht trotzdem prüfen, ob die Klausel rechtlich zulässig ist. Die behördliche Zustimmung schützt die Klausel also nicht automatisch vor einer Klage.

Die genannte Klausel wurde vom OLG inhaltlich nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuchs geprüft und als rechtmäßig bewertet.

WERBUNG

Bausparkasse darf abrechnen, was das Gesetz zulässt

„Zwar dürfen Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen Kosten für die Tätigkeiten, zu denen er verpflichtet sei oder die er überwiegend im eigenen Interesse erbringe, grundsätzlich nicht auf den Kunden abwälzen. Ein Anspruch hierauf bestehe nur, wenn dies das Gesetz ausnahmsweise vorsehe“, geht aus einer Mitteilung des OLG Frankfurt hervor.

Im genannten Fall erlaubt der § 2a Absatz 1 AltZertG ausdrücklich Verwaltungskosten. Damit ist es laut OLG rechtens, solche Entgelte zu vereinbaren. Eine Revision vor dem BGH ist laut OLG-Urteil jedoch zulässig und damit noch möglich.

Schweigen als Zustimmung zu bestimmten Vertragsänderungen

Im zweiten Fall ging es um eine Klausel, nach der bestimmte, klar bezeichnete Nebenpunkte des Vertrags – nicht jedoch Hauptleistungspflichten wie Sparrate oder Bausparsumme – von der Bausparkasse geändert werden können.

Die Klausel sah folgenden Ablauf vor: Die Bausparkasse informiert den Kunden über die geplante Änderung und weist ihn auf die Frist und die Rechtsfolge hin. Reagiert der Kunde nicht innerhalb dieser Frist, gilt sein Schweigen als Zustimmung. Der Kläger sah darin eine unzulässige Zustimmungsfiktion.

Das Landgericht Frankfurt am Main folgte in einem Urteil in Teilen der Argumentation des Klägers und wertete die Klausel teilweise als unangemessene Benachteiligung. Das OLG Frankfurt hob jedoch die LG-Entscheidung auf und erklärte die Klausel und damit die Zustimmungsfiktion für wirksam.

Keine unangemessene Benachteiligung des Kunden

Die Klausel weicht zwar vom Grundsatz ab, dass Schweigen keine Zustimmung ist. Normalerweise geht das Gesetz in solchen Fällen davon aus, dass der Kunde dadurch benachteiligt wird. Im konkreten Fall sah das Gericht aber keinen Nachteil für den Kunden.

Der Grund laut OLG: Die Klausel beschränkt sich auf klar definierte und thematisch begrenzte Änderungen, die nicht den Kernbereich des Vertrags oder Hauptleistungspflichten betreffen. Zudem unterliegen die Vertragsänderungen, die die Klausel regelt, nicht einer Zustimmungspflicht der Bafin. Das OLG-Urteil ist rechtskräftig, eine Revision wurde nicht zugelassen.