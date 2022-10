Weiterhin 21 Lebensversicherer mit negativem Zinsergebnis

10.10.2022 – Der Versicherungsberater Zahl&Recht hat Rechnungszins und Kapitalerträge von 80 Lebensversicherern verglichen. Demnach konnten 21 Anbieter im vergangenen Jahr nicht die benötigten Kapitalerträge erwirtschaften, um die Garantiezins-Verpflichtung gegenüber den Kunden vollständig zu decken. Die Vereinigte Postversicherung, die Heidelberger Lebensversicherung und die Dortmunder Lebensversicherung schneiden am schlechtesten ab.

Die Finanzielle Lage der Lebensversicherungs-Branche verbessert sich. Dennoch erzielten im vergangenen Jahr immer noch 21 der 80 deutschen Lebensversicherer weniger Kapitalerträge, als für die Garantieversprechen an die Kunden notwendig gewesen wären. Dies berichtet die Zahl&Recht GmbH.

Der Versicherungsberater hat erneut die aktuellen Angaben der Unternehmen gemäß der Mindestzuführungs-Verordnung zusammengetragen. Die Ergebnisse sind im „MindZV-Auswertung 2022“ zusammengefasst.

Gemeinsamer Fehlbetrag hat sich verringert

Im Jahr 2020 hatten noch 33 von damals 81 Gesellschaften ein negatives Zinsergebnis verzeichnet. Ihnen fehlten rund 1.024 Millionen Euro (VersicherungsJournal 26.10.2021).

Demgegenüber ermangelte es im Jahr 2021 den 21 noch betroffenen Versicherern zusammen „nur“ an rund 639,1 Millionen Euro. Dies entspricht den Autoren zufolge einem Absinken des Fehlbetrages von etwa 37,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Vereinigte Postversicherung schneidet am schlechtesten ab

In der Auswertung sind die Akteure jeweils mit Rechnungszins, Kapitalerträge und Zinsergebnis in überwiegend alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Für mehr Aussagekraft bietet sich eine Übersicht an, die sich nach dem Verhältnis von Rechnungszins zu Kapitalertrag richtet.

Hier zeigt sich, dass die Vereinigte Postversicherung VVaG am schlechtesten abschneidet. Der Fehlbetrag liegt bei nahezu einhundert Prozent.

Dahinter folgt die Heidelberger Lebensversicherung AG (minus 82,31 Prozent), die gerade erst in die Reihen der Anbieter mit negativem Zinsergebnis zurückgekehrt ist. Auf Platz drei der unrühmlichen Aufzählung rangiert die Dortmunder Lebensversicherung AG (minus 67,63 Prozent), die im Vorjahr (minus 97,5 Prozent) noch an erster Stelle lag und sich verbessert hat.

Mehrere Rückkehrer und Neueinsteiger in die Negativliste

Auch die Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG und die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. kehren zurück in die Negativliste, aus der sie sich ein Jahr zuvor befreit hatten. Ganz neu kamen die Condor Lebensversicherungs-AG, die Ergo Lebensversicherung AG und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG hinzu.

Die 21 Lebensversicherer, bei denen die Garantiezins-Verpflichtungen im Jahr 2021 größer waren als die Kapitalerträge, sind:

Anbieter mit positiver Entwicklung

Demgegenüber schafften es 17 Versicherungs-Gesellschaften, ihr Zinsergebnis im Jahr 2021 wieder in den positiven Bereich zu führen:

Zusätzlich ist die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG nicht mehr dabei, da ihr Bestand rückwirkend zum 1.Januar auf die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG übertragen wurde.

Für den einzelnen Versicherungsnehmer kommt es aber im Wesentlichen auf die Qualität des eigenen Vertrages an. Zahl&Recht

Weitere Bewertungskriterien sind relevant

Die Autoren der Auswertung betonen, dass Versicherungsnehmer den Ertragskennzahlen nicht zu viel Gewicht beimessen sollten. Die Kapitalerträge und damit auch das Zinsergebnis könnten von den Versicherungs-Gesellschaften durch die Auflösung von Bewertungsreserven als geschäftspolitische Entscheidung beeinflusst werden.

Für die Bewertung der Solvenz einer Versicherungs-Gesellschaft seien weitere Kriterien wie beispielsweise die Solvenzquote relevant. Dennoch könne das Zinsergebnis einen ersten Hinweis auf die finanzielle Verfassung des Versicherers geben. „Für den einzelnen Versicherungsnehmer kommt es aber im Wesentlichen auf die Qualität des eigenen Vertrages an“, schreiben sie.