Weitere Lebensversicherer geben Überschussbeteiligung bekannt

15.12.2022 – Der Volkswohl Bund erhöht die laufende Verzinsung um 0,35 Prozentpunkte auf 2,60 Prozent (Klassik) beziehungsweise 3,05 („Klassik modern“). Letzteres stellt den derzeit höchsten Wert dar. Bei der gesamten Verzinsung liegt die Athora mit 4,00 vor der Ideal mit 3,70 in Führung. Beide bieten mit 3,00 Prozent die zweithöchste Verzinsung. Die große Mehrheit der bisher bekannten etwa 30 Deklarationen für 2023 fällt höher aus als für das laufende Jahr, und zwar um bis zu 0,85 Prozentpunkte.

In dieser Woche haben sich einige weitere Marktteilnehmer aus der Deckung gewagt und ihre Überschussdeklarationen für 2023 veröffentlicht.

Ergo hält Überschussbeteiligung konstant

Die Ergo-Gruppe gab bekannt, dass sie die laufende und die gesamte Verzinsung bei ihren drei Lebensversicherern auf dem Niveau des laufenden Jahres belässt. Zuletzt hatte der Versicherer zwei Mal reduziert (VersicherungsJournal 13.12.2021, 11.12.2020).

Bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, über die das Neugeschäft der Gruppe läuft, beträgt die laufende Verzinsung für 2023 weiterhin 2,20 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven wird mit 2,40 Prozent angegeben.

Bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG beläuft sich die laufende Verzinsung auf unverändert jeweils 1,85 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven liegt weiterhin bei 2,10 Prozent.

Auch Hannoversche und LV 1871 halten Verzinsung stabil

Die Hannoversche Lebensversicherung AG bietet für 2023 eine laufende Verzinsung von unverändert 2,25 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussbonus liegt nach Unternehmensangaben bei 2,60 Prozent.

Auch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München hält die Verzinsung auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die Gesellschaft teilte mit: „Die laufende Verzinsung liegt im kommenden Jahr unverändert bei 2,40 Prozent (0,25 Prozent Rechnungszins plus 2,15 Prozent Zinsdividende für Neuverträge ab 1. Januar 2023).“

Die gesamte Verzinsung für Verträge gegen laufende Beitragszahlung liegt inklusive Schlussüberschuss-Anteilen und Bewertungsreserven in Höhe von zusammen bis zu 0,95 Prozent unverändert bei bis zu 3,35 Prozent. Bei Einmalbeiträgen kommen zur laufenden Verzinsung noch bis zu 0,65 Prozent hinzu, was zu einer gesamten Verzinsung von 3,05 Prozent führt.

Volkswohl Bund erhöht um 0,35 Prozentpunkte

Am Donnerstag gab die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. bekannt, dass sie die Überschussbeteiligung erhöht. Für die traditionellen Klassikpolicen im Bestand steigt die laufende Verzinsung für 2023 von 2,25 auf 2,60 Prozent. Zusammen mit Schlussgewinnen und der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven ergebe dies eine gesamte Verzinsung von „rund 3,2 Prozent“, so das Unternehmen.

Bei der Rentenversicherung „Klassik modern“ wird die laufende Verzinsung auf den Sparanteil von 2,70 auf 3,05 Prozent erhöht. Hinzu kommt noch eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,15 Prozent, woraus sich eine gesamte Verzinsung von 3,20 Prozent ergibt.

Dazu Dietmar Bläsing, Sprecher der Vorstände der Volkswohl Bund Versicherungen: „Nach der Zinswende werden in diesem Jahr erstmalig Zinszusatzreserven frei. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wollen wir unsere Versicherten frühzeitig daran beteiligen“.

Zahlreiche Erhöhungen

Insgesamt liegen mittlerweile 30 Deklarationen von 21 Anbietern vor. Diese kommen zusammen auf rund 53 Prozent Marktanteil (verdiente Bruttoprämien). Die Mehrheit von 18 Deklarationen für 2023 fällt höher aus als im laufenden Jahr.

Am stärksten draufgepackt bei der laufenden Verzinsung hat die Signal Iduna Lebensversicherung AG mit 0,85 Prozentpunkten (9.12.2022). 0,75 Prozentpunkte mehr bieten die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (29.11.2022) und die R+V Lebensversicherung AG für die Produktgruppe „Safe + Smart“ (auf das sichere Kapital).

Bei der „PrivatRente IndexInvest“ erhöhen die Wiesbadener um 0,45 Prozentpunkte. Bei der R+V a.G. steigt die laufende Verzinsung um 0,30 Prozentpunkte (7.12.2022).

Jeweils 0,20 Prozent mehr bieten die Allianz Lebensversicherungs-AG (5.12.2022), die Versicherungsgruppe die Bayerische (1.12.2022) und die Versorgungswerk der Presse GmbH (5.12.2022).

Volkswohl Bund mit der höchsten laufenden Verzinsung

Die höchste laufende Verzinsung (Stand 15.12.2022, 12.00 Uhr) bietet der Volkswohl Bund mit 3,05 Prozent. Dahinter folgen die bei der letzten Übersicht noch in Front liegenden Akteure Ideal Lebensversicherung a.G. (17.11.2022) und die Run-off-Gesellschaft Athora Lebensversicherung AG (28.11.2022) mit jeweils 3,00 Prozent.

Vergleichsweise hohe laufende Verzinsungen bieten auch die Presseversorgung mit 2,80 Prozent (Vorsorgekonzept „Perspektive“) und die R+V AG mit 2,75 Prozent für „Safe + Smart“.

Die niedrigste laufende Verzinsung bietet nach jetzigem Stand unverändert die R+V a.G. mit 1,55 Prozent. Nur unwesentlich höher liegt der Wert mit 1,60 bei der Condor Lebensversicherungs-AG („Congenial garant“). 1,75 Prozent sind es bei der klassischen betrieblichen Altersversorgung (bAV) der Condor sowie der R+V AG und auch bei der „PrivatRente Performance“ von letztgenanntem Akteur.

Bei der gesamten Verzinsung ist die Athora mit 4,0 Prozent Spitzenreiter. 3,80 Prozent sind es bei der Presseversorgung (Vorsorgekonzept „Perspektive“), 3,70 Prozent bei der Ideal.

Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.