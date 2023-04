Weg ins Sportinternat gesetzlich unfallversichert?

24.4.2023 – Ein Schüler, der nach Schulschluss auf dem Weg in ein Sportinternat verunglückt, steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Voraussetzung ist allerdings, dass er dort sein Mittagessen einnehmen und seine Hausaufgaben machen wollte – so urteile das Sozialgericht Hannover am 14. März 2023 (S 22 U 214/20).

WERBUNG

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins e.V. ging ein elfjähriger Schüler täglich nach Schulschluss in ein etwa 700 Meter von seiner Schule entfernt liegendes Sportinternat.

Nachdem er dort zu Mittag gegessen und seine Hausaufgaben erledigt hatte, begab er sich in ein Sportleistungszentrum, um dort an einem Schwimmkadertraining teilzunehmen.

Kein durch die gesetzliche Unfallversicherung versicherter Schulweg?

Auf dem Weg zwischen seiner Schule und dem Internat verunfallte der Junge. Daraufhin beanspruchte er Leistungen aus der gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung.

Die zuständige Berufsgenossenschaft weigerte sich jedoch. Es habe sich bei dem Weg des verunglückten Kindes von seiner allgemeinbildenden Schule zum Sportinternat um keinen versicherten Schulweg gehandelt.

Das akzeptierte das Sozialgericht Hannover nicht und gab der Klage des Elfjährigen auf Anerkennung des Unfalls als Wegeunfall statt.

Kein wesentlicher Unterschied zwischen Internat und Zuhause

Ebenso wie ein Heimweg von der Schule zur elterlichen Wohnung, habe auch der zu dem Internat zum versicherten Weg gehört. Denn dort habe der Schüler nichts anderes erledigt als das, was er üblicherweise auch zu Hause getan hätte: zum Mittag gegessen und anschließend seine Hausaufgaben zu erledigen.

Der Aufenthalt in dem Sportinternat habe folglich den in der elterlichen Wohnung ersetzt.

Im Übrigen hätten ihn seine Eltern im Rahmen ihres Sorgerechts angewiesen, seinen häuslichen Verrichtungen in dem Internat nachzukommen. Das spreche ebenfalls dafür, dass der Unfall als versicherter Wegeunfall anzuerkennen sei.