Weckruf aus der Zinswüste

28.10.2019 – „Altersvorsorge geht auch ohne Garantie“, versicherte der Investmentmanager Klaus Kaldemorgen in der „Speakers Corner“ der DKM Mitte letzter Woche in Dortmund. Die Lebensversicherung kam bei ihm nur am Rande vor. Denn „wir haben etwas verloren“.

„Der Zins ist uns verloren gegangen“, erklärte Klaus Kaldemorgen gleich zu Beginn seines Referats seiner fachlich versierten Zuhörerschaft auf der DKM in Dortmund (VersicherungsJournal 24.10.2019). Ohne Zins jedoch erlaube die Altersvorsorge keine Garantie.

In einer „Zinswüste“ müsse die Garantie, das klassische Alleinstellungsmerkmal der Lebensversicherung, verkümmern. Denn die Garantie verlange den Einsatz von Bargeld. Das seien Milliarden, die sich nicht verzinsten.

Klarer Abwärtstrend

Ein Blick auf die Entwicklung des Rechnungszinses in der Lebensversicherung von 1900 bis heute zeigt von einigen Schwankungen abgesehen einen klaren Abwärtstrend. Und der Rechnungszins finanziert die Garantie.

Entwicklung des Rechnungszinses in der Lebensversicherung seit 1900 Zeit Zinssatz in Prozent Um 1900 (in der Regel) 4,00 Ab 1903 (in der Regel) 3,50 Ab 1923 bis 1941 (in der Regel, aber höherer Zins erlaubt) 4,00 Ab Januar 1942 bis Ende 1986 3,00 Ab Januar 1987 bis Juni 1994 3,50 Ab Juli 1994 bis Juni 2000 4,00 Ab Juli 2000 bis Ende 2003 3,25 Ab Januar 2004 bis Ende 2006 2,75 Ab Januar 2007 bis Ende 2011 2,25 Ab Januar 2012 bis Ende 2014 1,75 Ab Januar 2015 bis Ende 2016 1,25 Seit Januar 2017 0,90

Dieser Negativtrend aber dürfte noch nicht am Ende sein. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) kann auch unter ihrer neuen Chefin Christine Lagarde nicht anders vorgehen als Mario Draghi, den sie zum 1. November 2019 ablöst.

Eine Zinsanpassung nach oben würde mehrere Volkswirtschaften in der Europäischen Union vor sehr große Probleme stellen. Darüber sind sich alle Auguren einig.

„DWS Concept Kaldemorgen“

Wer für später vorsorge, der wünsche sich aber eine Rendite seiner Anlage, die über der Inflationsrate liege, betonte Kaldemorgen. Mit Aktien jedoch hätten viele Anleger Probleme. Eine solche Anlage verlange eine laufende Diversifikation am Aktienmarkt.

Doch Kaldemorgen hat eine Alternative parat: Investmentfonds generell und sein „DWS Concept Kaldemorgen“, ein Fonds mit mittlerweile acht Milliarden Euro verwaltetem Vermögen und einer jährlichen Rendite von über fünf Prozent.

Wie macht man das bei einer schwachen Konjunktur, wenn Unternehmensgewinne sinken, ganze Branchen schwächeln wie die Autoindustrie zum Beispiel? Oder – anders gefragt – was macht Klaus Kaldemorgen besser als die Lebensversicherer?

Schließlich ist die klassische gemischte Lebensversicherung oder auch eine Rentenpolice nichts anderes als ein Investmentfonds. Die gemischte Lebensversicherung auf den Todes- und Erlebensfall war bei ihrer Einführung auf dem deutschen Markt im Jahr 1872 sogar der erste Investmentfonds hierzulande.

Garantie schwächelt

Der Unterschied zwischen der Lebensversicherung dieser Art und einem Investmentfonds ist eben die Garantie. Hier muss, wie Kaldemorgen zu Recht sagt, das Geld vorzugsweise in Staatsanleihen angelegt werden.

Doch diese mündelsicheren Anlagen haben inzwischen teilweise einen negativen Ertrag. Natürlich erwirtschaften die Lebensversicherer mehr, wie ihre jährlichen Gewinndeklarationen zeigen. Doch das, was sie mehr erwirtschaften, dürfen sie ebenso so wenig garantieren wie Kaldemorgens Concept.

Weniger konservativ als Versicherer

Mit seinem Ansatz verdient Kaldemorgen derzeit mehr als die Lebensversicherer, ohne sich mit spekulativen Anlagen zu gefährden. Er legt in Immobilienaktien, in Staatsanleihen, gerne in US-Papieren, in Währungen, auch in Gold und, wie die Lebensversicherer, „in Kasse“ (also „bar“ auf dem Konto) an. Ohne Garantieversprechen muss er nicht ganz so konservativ sein wie diese.

Die Versicherungs-Gesellschaften gehen allerdings bei ihren Fondspolicen nicht anders vor und kooperieren laut Kaldemorgen dabei auch mit der DWS Group GmbH & Co KGaA. Das ist ein deutscher Vermögensverwalter von rund 700 Milliarden Euro, der bis zu seinem Börsengang 2004 voll zur Deutschen Bank gehört hat.