Was macht eine gute Fondspolice aus?

9.11.2022 – Lebens- und Rentenversicherungen, bei denen das Ersparte in Fonds angelegt wird, sind im Aufwind. Dies berichteten die Teilnehmer einer Diskussionsrunde auf der DKM. Versicherungsnehmer würden verstärkt Flexibilität hinsichtlich der Vertragsbedingungen einfordern. Garantien seien immer noch für Kunden als Hilfe notwendig, um sich dem Thema zu nähern und sich an den Aktienmarkt zu gewöhnen. Nachholbedarf für die Branche bestehe in Hinblick auf die Rentenphase der Kunden.

Beeindruckende Zahlen: Die Nürnberger Lebensversicherung AG verzeichnet aktuell bei Fondspolicen laut Roman Goedeke, Spezialist Produkte & Services Leben, ein Plus von 123 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die HDI Lebensversicherung AG kommt nach Angaben von Tom Rohrbach, Bereichsleiter Finanzvertriebe und Pools, sogar auf eine Steigerung von 400 Prozent.

Beide Manager waren während der diesjährigen DKM (VersicherungsJournal 27.10.2022) Teilnehmer einer Diskussionsrunde zum Thema „Moderne Fondspolicen in inflationären Zeiten – was machen gute Fondspolicen aus?“.

Teilgenommen haben ebenfalls Dr. Stefan Graf, Senior Structurer bei der Munich Re Markets GmbH, und Martin Stenger, Director Sales– Business Development Insurance & Retirement Solutions bei Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland. Moderiert wurde die Runde von Frank O. Milewski von der Cash. Media Group GmbH.

Eine Frage der Dosierung von Garantien

In der Corona-Phase habe sich der Kunde neu aufgestellt und das Investieren in aktienbasierte Investments für sich entdeckt. Fondspolicen seien auf einen guten Nährboden gefallen, erklärte Stenger die Entwicklung. Heute sei alles eine Frage der richtigen Dosierung von Garantien, das frühere Schwarz-Weiß-Denken gebe es nicht mehr.

Graf betonte, dass Menschen relativ schlecht mit Unsicherheiten umgehen können. „Wir präferieren immer etwas, was sicher ist. Häufig assoziieren wir Sicherheit sofort mit Garantie“, sagte er. Allerdings bedeute Garantie zwangsläufig nicht immer Sicherheit.

Aktien oder Kopfkissen?

„Wenn ich 30 Jahre lang jeden Monat 100 Euro ins Kopfkissen packe, dann habe ich eine sichere Anlage. Denn ich weiß, sofern mir das Kissen nicht geklaut wird, dass ich die 100 Euro in 30 Jahren wieder herausholen kann. Auf der anderen Seite könnte ich in Aktien investieren. Ich weiß aber nicht, was innerhalb von 30 Jahren passiert. Die Aktien werden Wertschwankungen unterliegen – ein völlig unsicheres Investment“, erklärte der Aktuar.

Dabei würde jedoch ein wesentlicher Aspekt vergessen. „Wenn ich den Inhalt des Kopfkissens nach 30 Jahren nehme und versuche, davon meine Rente zu bestreiten, wie viele Butterbrezeln kann ich mir davon kaufen? Dann stellen wir fest: Das vermeintlich sichere Investment Kopfkissen wurde völlig unsicher, weil die Kaufkraft davon abhängig ist, wie sich die Inflation entwickelt“, so Graf.

„Man könnte sagen, das passiert bei der Aktie genauso“, erläuterte er weiter. Allerdings hätten wissenschaftliche Arbeiten festgestellt, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Inflation und der tendenziellen Entwicklung von Aktienmärkten gebe. „Je höher die Inflation über längere Zeiträume ist, desto höher ist auch die Erwartung der Aktienmarktentwicklung“, berichtet er.

„Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn die Inflation hoch ist, dann wird mein Kopfkissen viel stärker entwertet, als die Aktie tatsächlich entwertet werden würde. Dann sind wir in einer Welt, in der das vermeintlich sichere Investment Kopfkissen bei der eigentlich relevanten Betrachtung, was ich mir davon kaufen kann, auf einmal unsicherer und tatsächlich auch riskanter als ein Aktieninvestment“, sagte er.

Wie viel Flexibilität bei der Geldanlage?

Rohrbach berichtete von einer Studie seines Unternehmens. Diese hätte gezeigt, dass ein Umdenken der Versicherer hin zu mehr Flexibilität notwendig sei. Ein Produkt müsse heute beispielsweise Teilauszahlungen ermöglichen, wie bei einem Sparbuch.

Für Goedeke stellte sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie die Branche vom Kunden wahrgenommen werde. Aus dem Image der Fondspolicen der 1970er und 1980er Jahre müsse man raus. Die Assekuranz sei mit Blick auf die Produkte und unter Berücksichtigung von Aspekten wie Auszahlung, Beitragserhöhung und Investmentwelt aktuell auf einem guten Weg.

„Wir müssen als Branche daran arbeiten, dass wir diese Flexibilität transportiert bekommen“, stimmte Graf zu. Trotz aller Fortschritte habe er noch einen „Wünsch-dir-was-Gedanken“, um Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Policen ihren Lebensphasen besser anzupassen: „Können wir nicht Garantien während der Laufzeiten an- und wieder ausschalten?“, fragte er.

Tom Rohrbach, Roman Goedeke, Dr. Stefan Graf, Martin Stenger (V.li.) (Bild: Backhaus)

„Fondspolicen mit Stützrädern“: Wie viel Garantie?

Der Ansatz mit Off-On-Garantien sei „sehr charmant“, so Stenger, denn er ermögliche dem Kunden eine Reaktionsfähigkeit. Es gehe darum, ihm bewusst zu machen, „wenn du diesen Schalter drückst, dann hat das jene Konsequenz“, so der Manager. „Das gibt einen deutlichen Schritt nach vorne“, meinte er.

In einem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) sei unterdessen kürzlich erstmalig in einem politischen Kontext von Opportunitätskosten für Garantien gesprochen worden.

Sein Unternehmen versuche, das Thema Fondspolice ohne Garantien nach vorne zu treiben, berichtete Goedeke. „Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen Kunden auf emotionaler Ebene, wenn er optional zu Beginn oder später eine Garantie einbauen und wieder herausnehmen kann“, so der Spezialist für Lebensversicherungen.

„Fondspolicen mit Stützrädern“ seien eine gute Sache, um dem emotionalen Thema Garantien zu begegnen. Sie würden zudem für Verbraucher von Nutzen sein, um sich an den Aktienmarkt zu gewöhnen.

ESG-Kriterien sorgen für Transparenz

Dominierend im Segment Fondspolicen sei im Moment die Nachhaltigkeitsthematik, sagte Stenger. In fünf Jahren würden hierzulande ESG-Kriterien Standard sein, prognostizierte er.

„Ich kann nur allen Vermittlerinnen und Vermittler den Rat geben, sich damit ausgiebig zu beschäftigen und sich fortzubilden. Wer in dem Thema nicht fit ist, wird in der Zukunft weniger verkaufen“, mahnte Rohrbach.

Ein Bestand, der veräußert werden soll und nicht auf ESG umgestellt ist, werde weniger Wert sein, fügte Stenger hinzu. „Ganz klar: Die Werthaltigkeit meines eigenen Bestands hängt davon ab, wie ich meine Hausaufgaben gemacht habe“, sagt er.

„Wir sind in punkto ESG-Kriterien am Anfang eines Weges“, betonte Goedeke. Grundgedanke sei, in den Investments Transparenz zu erzeugen. „Transparenz ist etwas, was der informierte Kunde, der gerade heranwächst, sehr schätzt“, meinte er.

Branche verpasst die zweite Halbzeit

Nachholbedarf für die Branche sahen alle Referenten in Hinblick auf die Rentenphase der Kunden. Graf verglich dazu die private und die betriebliche Altersvorsorge mit einem Fußballspiel. „Mannschaften sind in der Regel erfolgreich, wenn sie in beiden Halbzeiten ordentlich performen. Wir sind sehr gut in der ersten Halbzeit der Altersvorsorge“, sagte er.

In der Ansparphase habe man für unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Chancen-Risiko-Neigungen passende Produkte und gute Taktiken. Dann komme die Halbzeitpause, und danach gehe der Großteil der Kunden nicht einmal mehr zurück auf den Platz, um die zweite Halbzeit zu spielen.

„Wenn es Richtung Ruhestand geht, nehmen die Menschen ihr Geld, packen es auf das Tagesgeldkonto und hoffen, dass es reicht. Das ist ein fundamentales Problem. Wir müssen den Terminus Rentenversicherung deutlicher machen. Denn das ist das eigentliche Alleinstellungsmerkmal, das wir als Branche haben: lebenslang das Einkommen absichern“, forderte er.