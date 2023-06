Was Kunden beim Widerruf vom Lebensversicherer verlangen können

30.6.2023 – Eine Frau forderte ihren Versicherer zur Rückabwicklung einer fondsgebundenen Rentenversicherung und zur Rückzahlung der bereits gezahlten über 10.000 Euro auf. In einem Antwortschreiben erklärte sich der Versicherer einverstanden. Er wollte aber einen geringeren Betrag auszahlen, als nach einem wirksamen Widerruf fällig wäre. Doch damit kam er beim Oberlandesgericht Köln nicht durch.

Eine Versicherungsnehmerin verlangte von ihrem Lebensversicherer, eine fondsgebundene Rentenpolice rückabzuwickeln.

Das gestand ihr das Unternehmen in einem Schriftwechsel auch zu. Weil sie mit dem vom Versicherer berechnete Auszahlungsbetrag nicht einverstanden war, klagte die Frau bis zum Oberlandesgericht (OLG) Köln. Das entschied am 28. April 2023 (20 U 261/21) abschließend über die Zahlungspflicht des Versicherers.

Gericht sieht Lebensversicherer in der Pflicht

Das Gericht sieht die Frau im Recht. Denn auf ihr Schreiben mit der Bitte um Rückabwicklung hatte der Versicherer zuvor positiv beantwortet: „Mit Schreiben vom 6.7.2020 widersprechen Sie dem Abschluss Ihrer oben genannten Versicherung. Gerne antworten wir auf Ihr Anliegen. Ihrem Wunsche entsprechend werden wir Ihren Vertrag rückabwickeln.“

Zudem hieß es weiter: „Bitte senden Sie uns den Original-Versicherungsschein zurück, damit wir den Betrag auf das uns bekannte Konto überweisen können.“

Das Gericht erkannte daraus, ebenso wie die Klägerin, eine Zusage. „Diesem Schreiben ist aus der maßgeblichen Sicht des Versicherungsnehmers als Empfänger nicht zu entnehmen, dass die Beklagte irgendwelche Zweifel an der Wirksamkeit des Widerspruchs hat. Vielmehr wird er davon ausgehen, dass die Beklagte den Widerspruch als wirksam akzeptiert“, erklärte das Gericht.

Unternehmen wird zur Zahlung von 13.599 Euro verurteilt

Der Versicherer wollte jedoch einen Rückzieher machen und erklärte, dass das Angebot zur Rückabwicklung des Vertrags sich nur auf eine außergerichtliche Einigung bezogen habe. Das ließ das Gericht nicht gelten und verpflichtete ihn zur Zahlung von 13.599,22 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17. Dezember 2020.

„Der Versicherungsnehmer kann nach erfolgreichem Widerspruch die gezahlten Prämien aus ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 Abs. 1 BGB) zurückverlangen, weil er diese rechtsgrundlos geleistet hat“, hieß es seitens des OLG.

Deshalb durfte der Versicherer nicht die gesamten Beiträge der im Vertrag enthaltenen Risiko-Zusatzversicherung in Höhe von 614 Euro anrechnen, sondern nur deren Risikoanteil in Höhe von 430 Euro. Im Gegensatz zu Abschluss- und Verwaltungsgebühren darf der Versicherer diese Leistung berechnen. So blieben von den 10.153 Euro gezahlten Beiträgen plus 3.876 Euro Wertzuwachs der Fondsanteile schließlich 13.599 Euro übrig.

Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.

Rückabwicklungen sind ein häufiger Grund für Streit vor Gericht

Immer wieder müssen sich Gerichte mit Rückabwicklungen befassen, da diese häufig zu Streitereien zwischen Versicherten und Versicherern führen.

Häufig geht es um Widerspruchsbelehrungen, welche die Kunden als nicht hinreichend deklariert ansehen (VersicherungsJournal 19.12.2022, 16.2.2023). Manchmal werden auch Kleinigkeiten angeführt, wie ein fehlendes Wort in der Widerspruchsbelehrung, wie ein Fall vom Bundesgerichtshof zeigt (12.4.2023).

Dabei geht es auch um die Motive, wieso die Rückabwicklung gewünscht wird. Aus reinem finanziellen Interesse ist eine Rückabwicklung nicht zulässig, wie ein Urteil des Landgericht Flensburg verdeutlicht (21.4.2023). Auch wenn der gekündigte Vertrag bereits ausgezahlt wurde, ist eine Rückabwicklung nicht mehr möglich (23.2.20023).