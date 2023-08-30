Was in den Fondspolicen der zehn größten Anbieter steckt

13.10.2025 – Die Zeitschrift „Fonds professionell“ hat wieder die Anlagevolumina von Lebensversicherern analysiert, die hierzulande Investmentprodukte im Policenmantel anbieten. Beim wichtigsten der insgesamt 66 untersuchten Unternehmen, der Generali, sind die insgesamt 30,5 Milliarden Euro bei acht Produktpartnern angelegt. Zum Vergleich: Jeweils mehr als 80 sind es bei den Mitbewerbern HDI und Ergo.

Fondspolicen gelten als Hoffnungsträger der deutschen Lebensversicherer (VersicherungsJournal 30.6.2025). Dass sich dieser Trend in der Altersvorsorge positiv auf Ihr eigenes Geschäft auswirken wird, erwarten rund zwei von drei Versicherungsmaklern hierzulande (12.9.2025).

Allein im vorigen Jahr wurden nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) knapp 644.000 neue Verträge über fondsgebundene Rentenversicherungen abgeschlossen. Das machte etwa 15 Prozent des Neugeschäfts aus.

Dank des guten Neugeschäfts und des allgemeinen Aufwärtstrends an den weltweiten Aktienmärkten stieg die Summe der Kapitalanlagen für Fondspolicen Ende 2024 auf rund 216 Milliarden Euro. Das sind laut GDV 35 Milliarden Euro mehr als noch ein Jahr zuvor.

Die zehn größten Anbieter von Fondspolicen

Nach Angaben des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) verwalteten die Fondsgesellschaften am deutschen Markt zum Jahreswechsel insgesamt rund 1,4 Billionen Euro in Publikumsfonds. Etwa ein Siebtel davon stammt aus den Kassen der Anbieter von Fondspolicen.

Die zehn größten Anbieter fondsgebundener Lebensversicherungen auf dem deutschen Markt zeigt die diesjährige Marktstudie der Zeitschrift Fonds professionell. Hierfür wurden demnach die Fondspolicen-Bestände von 66 Lebensversicherern hierzulande analysiert (7.10.2025).

Zum Jahreswechsel stellte die Assekuranz ihren Kunden 4.500 Investmentprodukte von 182 Kapitalverwaltungsgesellschaften bereit. Die Analysten kommen nach eigenen Angaben auf eine Marktabdeckung von 97 Prozent; das berücksichtigte Anlagevolumen beträgt 209 Milliarden Euro.

Produktpartner der Lebensversicherungen

Bei wie vielen BVI-Mitgliedsfirmen diese Geldsumme der Kunden von GDV-Gesellschaften investiert ist, unterscheidet sich stark. Beim deutschen Marktführer Generali Deutschland Lebensversicherung AG verteilt sich der Fondsbestand in Höhe von 30,5 Milliarden Euro auf nur acht Vermögensverwalter.

Mit Abstand folgt die zweitplatzierte Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, deren 20,3 Milliarden Euro bei 41 Asset-Managern angelegt sind. Bei der WWK Lebensversicherung a.G. (Platz acht; 6,5 Milliarden Euro) und der Allianz Lebensversicherungs-AG (fünf; 12,6) sind es 44 beziehungsweise 46.

Das andere Extrem: Die mit einem Volumen von 9,7 Milliarden Euro aktuell auf Platz sieben rangierende HDI Lebensversicherung AG zählt mit 83 Firmen die meisten Produktpartner. Nur zwei weniger sind es bei den zusammengezählten Konzernschwestern Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, Ergo Life S.A. und Ergo Direkt AG.

In welche Fonds Versicherer investieren

Im Mittelfeld liegen demnach die R+V Lebensversicherung AG (Platz drei; 16,8 Milliarden Euro) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (sechs; 10,4) mit 50 beziehungsweise 53 Anbietern. Etwas mehr sind es bei der Heidelberger Lebensversicherung AG (Platz vier; 10,4 Milliarden Euro) und der Skandia Lebensversicherung AG (zehn; 5,3) mit 65 beziehungsweise 71.

Die von den Fondspolicen-Anbietern konkret ausgewählten Investmentprodukte sind mit einem Volumen von rund 80,7 Milliarden Euro zu knapp 39 Prozent zwar in Deutschland aufgelegt. Laut Fonds professionell sind aber drei Viertel des Geldes global gestreut angelegt, ein Zehntel europaweit. Nur rund vier Prozent sind auf heimische Investments beschränkt.

Mit einem Anteil von rund 58,1 Prozent dominieren Aktien- vor Misch- (23,1 Prozent) und Rentenfonds (7,3) die Investments, die Lebensversicherer für Kunden von Fondspolicen tätigen. Knapp zwei Drittel des Gesamtvolumens stecken in Einzelfonds. Der Rest verteilt sich auf Dachfonds (28,5 Prozent) und ETFs (5,6).