Was bedeutet eigentlich „RBZ“?

4.7.2022 – Bei der reinen Beitragszusage hat der Arbeitgeber nur die Verpflichtung, Beiträge zur Finanzierung von bAV-Leistungen zu zahlen. Für eine Mindest- oder anderweitig definierte Leistung haftet er nicht. Voraussetzung ist eine tarifvertragliche Regelung. Arbeitnehmer erhalten in der Leistungsphase keine garantierte Rente. Die Vereinbarung eines Tarifvertrages zu einer RBZ wird auch als Sozialpartnermodell bezeichnet.

Zu den Gesamtaufwendungen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) in Höhe von rund 40 Milliarden Euro trugen die Arbeitgeber mit rund 76 Prozent bei, stellte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für das Jahr 2019 fest. Mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 24.11.2017) erfüllte sich 2018 deren Wunsch nach weniger Haftung. Die reine Beitragszusage (RBZ oder auch RB) wurde eingeführt.

Definition der RBZ

Bei der RBZ hat der Arbeitgeber – neben Informationspflichten und Ähnlichem – nur die Verpflichtung, Beiträge zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu zahlen. Für eine Mindest- oder anderweitig definierte Leistung haftet er nicht.

Wie bei der Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML), stehen die drei versicherungsförmigen Durchführungswege Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung zur Verfügung (28.6.2022).

Voraussetzung ist eine tarifvertragliche Regelung. Arbeitgeberverband und Gewerkschaften können darin diese noch junge Zusageart vereinbaren. Beide müssen sich dann an der Einrichtung sowie der Durchführung und Steuerung der Beitragszusage beteiligen.

Pay and forget: Haftung der Arbeitgeber endet

In den Vorgängervarianten haftet der Arbeitgeber für die arbeitsrechtlichen Zusagen an die einzelnen Arbeitnehmer. Wegen dieser sogenannten Einstandspflicht scheuten insbesonders kleinere Unternehmen, eine bAV einzuführen. Dieses Hindernis wurde mit der RBZ beseitigt. Mit der Zahlung der Beiträge endet die Haftung: „pay and forget“ (zahlen und vergessen).

Arbeitnehmer erhalten auch in der Leistungsphase keine wie auch immer garantierte (Mindest-) Rente. Sie tragen damit alle Kapitalanlagerisiken ohne „Sicherheitsleine“. Damit eröffnet sich dem Träger eine noch bessere Möglichkeit als bei der BZML, das Kapital risikoreicher und damit rentierlicher anzulegen.

Außerdem kann mit weniger konservativen Rechnungsgrundlagen kalkuliert werden. Um sinkenden Renten zumindest entgegenzuwirken, sind bei den meisten Produkten Ausgleichs- und Puffermechanismen eingebaut. Neben den Tarifvertragsparteien überwacht noch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) das Geschäftsgebaren.

Das Sozialpartnermodell

Die Vereinbarung eines Tarifvertrages zu einer RBZ inklusive der Umsetzung des Tarifvertrages mit einem Versorgungsträger wird auch als „Sozialpartnermodell“ für die entsprechende Branche oder das betreffende Unternehmen (Haustarifvertrag) bezeichnet. Ein solcher Vertrag gilt eigentlich nur für die beiden Beteiligten. Nicht-tarifgebundene Arbeitgeber können aber beitreten.

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass sowohl in der Anwartschaft, als auch in der Leistungsphase keine Garantien ausgesprochen werden dürfen. Es wird lediglich eine Zielrente errechnet, die je nach Kapitalmarktsituation schwanken kann. Die Sozialpartner können aber einen zusätzlichen, vom Arbeitergeber zu finanzierenden Sicherungsbeitrag vereinbaren.

Vorreiter Talanx

Mit dem Haustarifvertrag zwischen der Ver.di – Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft und dem Talanx-Konzern wurde Anfang des Jahres 2021 das erste Sozialpartnermodell nach dem BRSG aus der Taufe gehoben. Die Umsetzung lässt aber weiterhin auf sich warten (Archiv). Sowohl in der Anwartschaftsphase, als auch in der Leistungsphase wurden kollektive Puffer gebildet, die eine Schwankung von Renditen abfedern.

Zudem wurden weitere Parameter geschaffen, um Veränderungen des Versorgungskapitals nicht sofort an die Arbeitnehmer weitergeben zu müssen, sondern über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Auch ein arbeitgeberfinanzierter Sicherungsbeitrag wurde vereinbart.

Der Anspruch der Gewerkschaft: Alle eingesetzten Stellschrauben sollen eine möglichst gleichbleibende Verzinsung der Anwartschaften und Renten und damit eine stabile Entwicklung der Leistungsansprüche der Beschäftigten sicherstellen. Das ist zwar keine Garantie, aber eine Art Sicherheitsnetz.

Zwei bereits erschienene Beiträge dieser Reihe beschäftigen sich mit den Begriffen Bolz (27.6.2022) und BZML (28.6.2022).