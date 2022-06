Was bedeutet eigentlich „Bolz“?

27.6.2022 – „Bolz“ ist die Abkürzung für die Ende der 1990er Jahre eingeführte beitragsorientierte Leistungszusage. Nach der Rechtsprechung muss zwar eine Leistung zugesagt werden. Es gibt aber keine Verpflichtung, eine Mindesthöhe dieser Leistung zu garantieren. In der Praxis wird oft eine Leistung in Höhe von 70 bis 90 Prozent der umgewandelten Beiträge versprochen. Je niedriger diese Garantie, desto mehr Spielraum entsteht bei der Kapitalanlage. Grundsätzlich unterliegt der Arbeitgeber einer aufwendigen Anpassungsprüfungs-Pflicht.

Derzeit plant etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen, ihre Betriebsrentensysteme im Laufe des Jahres zu verändern. Das ergab die im Januar veröffentlichte Studie „Betriebliche Altersversorgung 2021“ des Experten für Personalmanagement Lurse AG. Umgestellt oder neu angeboten wird inzwischen ganz überwiegend die Ende der 1990er Jahre eingeführte beitragsorientierte Leistungszusage, kurz Bolz.

Definition

Nach dem Betriebsrentengesetz liegt eine Bolz vor, wenn sich der Arbeitgeber verpflichtet, Beiträge in eine Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenen-Versorgung umzuwandeln. Dabei kann er frei aus allen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) wählen: Direktzusage, Unterstützungskasse, Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts muss zwar eine Leistung zugesagt werden (VersicherungsJournal 7.4.2021). Es besteht aber keine Verpflichtung, eine Mindesthöhe dieser Leistung zu garantieren. Ebenso gibt es keine garantierte Mindestverzinsung.

Aus welchem festgelegten Beitrag letztlich welche Leistung entsteht, kalkuliert der Arbeitgeber beziehungsweise die Altersvorsorge-Einrichtung oder der Versicherer. Auch negative Kalkulationszinssätze sind möglich.

Garantien unterhalb von 100 Prozent

In der Praxis wird bei einer Bolz oft eine Leistung in Höhe von 70 bis 90 Prozent der umgewandelten Beiträge versprochen. Je niedriger diese Garantie, desto mehr Spielraum entsteht bei der Kapitalanlage. Statt sichere, aber bei Niedrigzinsen unattraktive festverzinsliche Wertpapiere zu kaufen, kann in attraktivere Anlagen mit höherem Chance-Risikoprofil investiert werden.

Nachdem seit 1. Januar 2022 der Höchstrechnungszins auf 0,25 Prozent gesenkt wurde (25.11.2021), sehen Experten es ohnehin als unmöglich an, Produkte mit 100 Prozent Beitragserhalt zu kalkulieren.

Grundsätzlich unterliegt der Arbeitgeber einer aufwendigen Anpassungsprüfungs-Pflicht. Sie entfällt nur, wenn er eine Dynamik von mindestens einem Prozent pro Jahr in der Ansparphase zusagt oder – bei Direktversicherung und Pensionskasse – wenn ab Rentenbeginn sämtliche Überschüsse zur Erhöhung der Rentenleistung verwendet werden müssen.

In den versicherungsförmigen Durchführungswegen, die unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) stehen, dürfen Erträge und Überschüsse laut Bundesarbeitsgericht die Mindestleistung ergänzen.

Schutz der Arbeitnehmerbeiträge

Wenn der Arbeitgeber die Altersrente finanziert, ist er relativ frei bei der Berechnung der Höhe der Anwartschaft und damit einer Garantie. Wandelt der Arbeitnehmer einen Teil seines Gehalts um, muss das sogenannte Gebot der Wertgleichheit des Betriebsrentengesetz beachtet werden (§ 1 Absatz 2 Nummer 1 BetrAVG).

Danach muss das vom Arbeitnehmer umgewandelten Entgelt in voller Höhe für die Beitragszahlung verwendet werden. Zudem soll der Wert des umgewandelten Entgelts erhalten bleiben. Ob dies letztlich doch eine 100-prozentige Beitragsgarantie für den Arbeitnehmeranteil bedeutet, entscheiden Gerichte.

Die Höhe des Versorgungsaufwands kann sich am Einkommen des Arbeitnehmers orientieren (zum Beispiel ein Prozent des Jahresbruttoeinkommens bis zur Beitragsbemessungs-Grenze) oder auch feste Beträge vorsehen, zum Beispiel 200 Euro monatlich. Wird Entgelt umgewandelt, handelt es sich meist um fixe Monatsbeträge.

Die Direktversicherung bietet Vertriebschancen

Werden in der Direktversicherung in der Variante Bolz lediglich 80 oder 90 Prozent der Beiträge garantiert, verbleiben genug Beitragsteile zur Erzielung einer Rendite und zur dynamischen Absicherung einer Beitragsgarantie. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung und der Renditechance gilt die Direktversicherung durch Entgeltumwandlung als attraktives Produkt der Altersversorgung.

Allerdings ist eine ausführliche Beratung erforderlich. Meist hat der Arbeitnehmer die Qual der Wahl zwischen diversen Investmentfonds. Auch das Garantieniveau lässt sich unterschiedlich ausgestalten. Voraussetzung ist, dass dem Arbeitnehmer bekannt ist, welche Mindestleistung im Versorgungsfall besteht, und das Anlagerisiko durch dieses Feststellung nicht vollständig auf ihn übertragen wird.

Die Begriffe BZML und RZB werden in zwei nachfolgenden Beiträgen vorgestellt.