Was bedeutet eigentlich „AUZ“?

18.7.2022 – Neben den steigenden Kosten im Gesundheitswesen und der Demografie beeinflusst der Rechnungszins die Prämienhöhe in der privaten Krankenversicherung. Liegt er unterhalb von 3,5 Prozent, muss mit einem sogenannten aktuariellen Unternehmenszins gerechnet werden. Was quasi rechnerisch als Zinsertrag ausfällt, ist durch höhere Beiträge auszugleichen. Die prognostizierten steigenden Zinsen am Kapitalmarkt dürften sich erst mittelfristig günstig auf die Prämienhöhe auswirken.

WERBUNG

Steigende Kosten im Gesundheitswesen, eine höhere Lebenserwartung und weniger junge Versicherte sorgen dafür, dass die Prämien in der privaten Krankenversicherung (PKV) nach oben angepasst werden müssen (VersicherungsJournal 6.7.2022, 20.5.2022).

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist der Rechnungszins. Er soll sich an der Lage am Kapitalmarkt orientieren. Könnten steigende Zinsen den PKV-Kostentreibern entgegenwirken?

Rechnungszins und Rückstellungen

Die PKV hat über 50 Jahre ihre Tarife mit einem Höchstrechnungszins von 3,5 Prozent kalkuliert. Eingesetzt wird dieser Wert bei der Ermittlung der Höhe der Rückstellungen.

Um den altersbedingten Beitragsanstieg zu deckeln, werden Altersrückstellungen aufgebaut. Sie finden sich auf der Passivseite der Bilanz. Je höher der Rechnungszins, desto weniger Rückstellungen müssen gebildet werden.

Krankenversicherer bestimmen individuellen Höchstrechnungszins

Seit die Europäische Zentralbank das Zinsniveau immer weiter abgesenkt hat, war es den PKV-Unternehmen nicht mehr möglich, 3,5 Prozent Nettoverzinsung oder mehr zu realisieren. Bereits 2016 lagen alle unterhalb von 3,5 Prozent. In einer solchen Situation muss dann mit einem sogenannten aktuariellen Unternehmenszins (AUZ) gerechnet werden.

Die Methodik wurde von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) entwickelt. Statt 3,5 Prozent muss jeder Krankenversicherer individuell seinen Höchstrechnungszins bestimmen. Das Konstrukt basiert auf den in der Vergangenheit erzielten laufenden Durchschnitts-Verzinsungen und der Verzinsung für Neuanlagen. Es wurde in den letzten 20 Jahren permanent weiterentwickelt.

Komplizierte Berechnungsmethode

Das Verfahren gilt einheitlich und verbindlich. Grundsätze, Richtlinien und Side letter legen fest, wie die Unternehmen vorzugehen haben. So sollen beispielsweise keine Schätzwerte oder Simulationsrechnungen benutzt werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ist gleichfalls eingebunden. Ihr ist der AUZ zu melden.

Die Berechnungsmethode ist ein Modell und stellt damit ein vereinfachtes Abbild der Realität dar. Letztlich ist es Ziel, einen Mindestzins zu bestimmen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit für das gesamte Kapitalanlage-Portfolio erreicht wird. Der Wert stellt quasi eine Untergrenze dar, unter der die Rendite aus Sicht der Aktuare nicht fallen wird.

Prämienanpassungen infolge Niedrigzins

Kann also ein Unternehmen nicht nachweisen, dass es sehr wahrscheinlich 3,5 oder mehr Prozent Rendite am Kapitalmarkt erwirtschaften wird, erfordert das AUZ-Verfahren eine Absenkung. Damit können die Altersrückstellungen nicht wie geplant aufgebaut werden. Es entsteht eine Finanzierungslücke.

Diese muss geschlossen werden. Was an Zinsertrag ausfällt, ist durch höhere Beiträge auszugleichen. Im Neugeschäft können die Prämien zeitnah angehoben werden. Im Bestand muss der Einflussfaktor AUZ bei der nächsten Beitragsanpassung einfließen. Dabei sind allerdings Schwellenwerte zu beachten, die sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzen.

Aktueller Zinsanstieg wirkt sich kurzfristig nicht aus

Das Rechenwerk der Krankenversicherer ist komplex. Deshalb wagen selbst die DAV-Experten keine generelle Prognose hinsichtlich der kurzfristigen Folgen des aktuellen Zinsanstiegs. Laut den Aktuaren werden in den HGB-Bilanzen der Versicherer stille Lasten aufgebaut.

Diese würden nach Erwartung der Aktuare in vielen Unternehmen zunächst mit den freiwerdenden Mitteln aus der Zinszusatzreserve (ZZR) ausgeglichen werden. Erst wenn die ZZR mittel- bis langfristig abgebaut werden kann und sukzessive bei Neu- und Wiederanlage höhere Zinsen realisierbar sind, dürften die Versicherten davon profitieren (29.6.2022).