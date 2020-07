Warum die Deutschen Bargeld horten

28.7.2020

Nur Bares ist Wahres: Auf die Deutschen scheint dieser Satz, trotz digitaler Bezahlmöglichkeiten, immer noch zuzutreffen. Laut einer aktuellen Haushaltsumfrage der Deutschen Bundesbank unter 2.000 Bürgern haben die Verbraucher im Schnitt 107 Euro im Geldbeutel. Gleichzeitig horten sie pro Kopf 1.364 Euro Bargeld zu Hause oder in Bankschließfächern.

Die Verteilung der Beträge in der Bevölkerung sei aber äußerst ungleich und stark konzentriert. „Ältere, Besserverdienende und Selbstständige hielten im Mittel die höchsten Beträge“, erklärt das Finanzinstitut in einer Mitteilung. Hochgerechnet ergebe sich aus den Daten ein Gesamtbestand von circa 94 Milliarden Euro an aufbewahrtem Bargeld in der Gesamtbevölkerung.

Für die Hortung von finanziellen Reserven nennt die Bundesbank auch konkrete Motive der Bürger: Es gehe nicht um „steuerliche Vergehen“, sondern um mangelndes Vertrauen in die Sicherheit und Infrastruktur. So könnte die Angst vor Hackerangriffen eine Erklärung für das angesammelte Bargeld in deutschen Haushalten sein.

Zum Ende des ersten Quartals 2020 betrug das Geldvermögen der privaten Haushalte insgesamt laut Bundesbank 6.337 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorquartal schmolz es um 128 Milliarden Euro ab. Das entspricht einem Minus von zwei Prozent (VersicherungsJournal 20.7.2020).