Wann Vermittler auf Deckungslücken hinweisen müssen

10.11.2020 – Ein Kunde hatte eine Gebäudeversicherung abgeschlossen. In der Regel ist sein Versicherungsvermittler nicht dazu verpflichtet, ihm zu signalisieren, dass auch Vandalismusschäden mitversichert werden können. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Beschluss vom 15. Oktober 2020 entschieden (4 W 697/20).

Der Kläger schloss bei seinem Versicherungsvermittler eine Gebäudeversicherung ab. Dabei hätte auch die Möglichkeit bestanden, Gebäudeschäden durch Vandalismus mitzuversichern. Auf diese Möglichkeit wurde der Versicherte von seinem Vermittler nachweislich jedoch nicht hingewiesen.

Nachdem er später Opfer von Vandalen geworden war, die in das Gebäude eingedrungen und sich ausgetobt hatten, wollte sein Versicherer nicht für den Schaden aufkommen. Der Gebäudebesitzer wollte daher den Versicherungsvermittler in Anspruch nehmen.

Denn dieser habe seine Beratungspflichten verletzt. Er hätte nämlich bei Vertragsabschluss auf die Möglichkeit der Mitversicherung von Vandalismusschäden hinweisen müssen.

Doch dem schloss sich das Dresdener Oberlandesgericht nicht an. Es hielt das Klagebegehren des Mannes für unbegründet.

Kein konkreter Anlass

Zwar sei ein Versicherungsvermittler zum Schutz der Versicherungsnehmer gemäß § 63 VVG im Fall eines Verschuldens bei Vertragsabschluss persönlich haftbar. Eine Beratungspflicht bestehe jedoch nur, wenn dafür ein konkreter Anlass bestehe.

„Denn es ist grundsätzlich Aufgabe des Versicherungsnehmers, sich in eigener Verantwortung über die zu versichernden Risiken klar zu werden und sich über den hierfür in Betracht kommenden Versicherungsschutz zu informieren“, so die Richter.

Bringe ein Versicherungsnehmer seine Vorstellungen nicht zum Ausdruck, so könne von einem Versicherungsvermittler dann Beratung erwartet werden, wenn sich aufgrund der Gesamtumstände ein Bedürfnis hierfür offenbare.

Das könne zum Beispiel der Fall sein, wenn sich der Versicherungsnehmer erkennbar falsche Vorstellungen über die Reichweite des Versicherungsschutzes mache, „oder wenn das erkennbar zu versichernde Risiko von dem ins Auge gefassten Versicherungsschutz nicht vollständig erfasst werde.“

Keine hinreichende Gefährdungslage

In dem entschiedenen Fall sei in den Versicherungs-Bedingungen eine Aufzählung der Bausteine, welche mitversichert werden konnten, enthalten gewesen. Dort seien auch Vandalismusschäden genannt worden.

Der Versicherungsvermittler war nach Ansicht des Gerichts daher nicht dazu verpflichtet, den Versicherten von sich aus auf eine mögliche Deckungslücke hinzuweisen. Hierfür habe auch die Gefährdungslage des versicherten Objekts keinen hinreichenden Anlass geboten.