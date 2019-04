Wann Schäden durch defekte Fliesen versichert sind

17.4.2019 – In einer Dusche war Wasser am Fliesenspiegel heruntergelaufen und über den nicht versiegelten Fliesendurchgang der Duscharmaturen in die dahinter liegende Zwischenwand gelangt. Dieses gilt als aus mit dem Rohrsystem verbundenen Einrichtungen der Wasserversorgung bestimmungswidrig ausgetreten. Damit muss die Leitungswasser-Versicherung den Schaden ersetzen. Das hat das Oberlandesgericht Naumburg mit Urteil vom 8. Februar 2018 entschieden (4 U 67/17).

Die Klägerin hatte im August 2016 Nässeschäden im Wandbereich zwischen ihrem Wohnzimmer und dem Bad festgestellt. Sie meldete den Vorfall daher ihrem Gebäude-Leitungswasser-Versicherer.

Streit um 7.500 Euro

Zu dessen Aufklärung wurde ein Sachverständiger beauftragt. Dieser hielt das Wasser für den Schaden verantwortlich, welches im Bereich der Dusche am Fliesenspiegel heruntergelaufen und durch den nicht versiegelten Fliesendurchgang der Duscharmaturen in die Wand gelangt war. Die Reparaturkosten schätzte der Gutachter auf rund 7.500 Euro.

Die verlangte die Klägerin von ihrem Versicherer ersetzt zu bekommen. Denn nach dem Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen seien unter anderem Schäden versichert, die durch einen bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus einer mit dem Leitungssystem verbundenen Einrichtung entstehen. Dazu würde auch eine Dusche gehören.

Das wurde von dem Versicherer zwar nicht bestritten. Allerdings gehöre ein defekter Fliesenspiegel nicht zu einer derartigen Einrichtung. Er lehnte es daher ab, den Schaden zu regulieren.

Sieg in zweiter Instanz

Mit ihrer daraufhin eingereichten Klage hatte die Hauseigentümerin zunächst keinen Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht wies sie mit der Begründung ab, dass der Schadenfall mit dem versicherten Zu- oder Ableitungssystem sowie den dazugehörigen Einrichtungen nichts mehr zu tun gehabt habe.

Er sei vielmehr bei der bestimmungsgemäßen Nutzung von Wasser entstanden. Denn das Wasser habe den Duschkopf ordnungsgemäß verlassen. Das wurde von dem in Berufung mit dem Fall befassten Oberlandesgericht Naumburg auch nicht in Frage gestellt. Die Richter hielten die Klage der Versicherten gleichwohl für gerechtfertigt.

Nach Ansicht des Gerichts gehört die gesamte Dusche der Frau zu den mit der Wasserversorgung verbundenen Einrichtungen. Denn sie werde über die Armaturen und den Duschkopf mit Frischwasser versorgt, welches nach dem Duschvorgang über Ableitungsrohre entsorgt werde.

„Hierzu gehören nicht nur die Duschwanne, sondern auch sämtliche Außenwände, welche den Austritt des Wassers während des Reinigungsvorgangs verhindern, ganz gleich, ob sie den Ein- oder Ausstieg ermöglichen oder aber, wie hier, den Anschluss zum Gebäude herstellen und nach dort die Dusche über einen Fliesenspiegel abgrenzen“ – so das Gericht. Der Duschkopf sei hingegen nur als Teil der Duscheinrichtung anzusehen.

Bestimmungswidriger Wasseraustritt

Das Wasser habe sich im Fall der Klägerin nach Austritt aus dem Duschkopf zunächst weiterhin innerhalb der Dusche befunden und diese erst anschließend über den defekten Fliesenspiegel verlassen. Es sei daher von einem versicherten bestimmungswidrigen Wasseraustritt auszugehen.

Anders, als von dem beklagten Versicherer behauptet, habe es sich auch nicht um „Plansch- oder Reinigungswasser“ gehandelt. Denn der Wasseraustritt durch den Fliesenspiegel habe nicht darauf beruht, dass in der Dusche in besonderer Weise geplanscht oder gespritzt worden wäre.

Der Schaden sei vielmehr bei einer gewöhnlichen Nutzung der Dusche durch das am Fliesenspiegel herunterlaufende Wasser entstanden. Das Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zuzulassen.