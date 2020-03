Wann Querschnittsgelähmte die Autokosten erstattet bekommen

13.3.2020 – Die Anschaffung eines Kraftfahrzeugs für einen Querschnittsgelähmten ist nur unter bestimmten Umständen entbehrlich. Dies trifft zu, wenn die Eingliederungs- beziehungsweise Teilhabeziele mit dem öffentlichen Personenverkehr und gegebenenfalls unter ergänzender Inanspruchnahme des Behinderten-Fahrdienstes zumutbar verwirklicht werden können. Das hat das Sozialgericht Detmold mit rechtskräftigem Urteil vom 5. Dezember 2019 entschieden (S 11 SO 255/18).

Geklagt hatte eine auf dem Land lebende querschnittsgelähmte Mutter zweier Kinder. Diese musste sie zur Schule bringen und von dort abholen. Außerdem war sie wegen ihrer Erkrankung auf regelmäßige Arztbesuche und Therapien angewiesen.

Deshalb beantragte sie beim für derartige Fälle zuständigen Landschaftsverband die Übernahme der Anschaffungskosten für einen behindertengerechten Pkw.

Wesentliche Einschränkung der Teilnahme am öffentlichen Leben

Der Verband war der Meinung, dass die Klägerin nicht auf die Nutzung eines eigenen Autos angewiesen sei. Denn die Kosten für Fahrten zum Arzt und zu den Therapien müsse ihre Krankenkasse übernehmen.

Die übrigen Fahrten könnten durch Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie den Behindertenfahrdienst erfolgen. Der Landschaftsverband lehnte den Antrag der Behinderten daher ab.

Zu Unrecht, urteilte das Detmolder Sozialgericht. Es gab der Klage der Frau auf Übernahme der Kosten für ein behindertengerechtes Fahrzeug statt.

Nach Ansicht der Richter erfüllt die Mutter grundsätzlich die Voraussetzungen für den Bezug einer Eingliederungshilfe. Denn sie sei wesentlich in ihrer Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, eingeschränkt.

Anschaffung eines Pkw unentbehrlich

„Nach dem Sinn und Zweck der Eingliederungshilfe, zu der auch die Anschaffung eines Kraftfahrzeugs in angemessenem Umfang gehört, reicht es nämlich insgesamt aus, wenn hierdurch die Begegnung und der Umgang mit anderen Menschen im Sinne einer angemessenen Lebensführung gefördert wird“, so das Gericht.

Um das zu erreichen, sei im Fall der Klägerin die Anschaffung eines Pkw unentbehrlich.

Sie habe glaubhaft vorgetragen, dass sie sich unter anderem regelmäßig mit einer Freundin treffen und ins Kino gehen wolle. Dazu benötige sie angesichts ihrer Wohnsituation auf dem Lande ein Auto. Berücksichtigt werden müsse auch der Fahrbedarf für gemeinsame Freizeitaktivitäten und Schulfahrten, der sich durch ihre beiden Kinder ergäbe.

Behinderte Eltern hätten, so die Richter, einen Anspruch darauf, dass sie im Rahmen der Eingliederungshilfe auch Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder erhielten, wenn dies aufgrund ihrer Behinderung erforderlich sei.

Öffentlicher Personenverkehr und Behindertenfahrdienst nicht möglich

Die Anschaffung eines Pkws sei nur dann entbehrlich, wenn die Eingliederungs- beziehungsweise Teilhabeziele mit dem öffentlichen Personenverkehr und gegebenenfalls unter ergänzender Inanspruchnahme des Behindertenfahrdienstes zumutbar verwirklicht werden könnten.

Auf diese Transportmöglichkeiten könne die Frau jedoch nicht verwiesen werden. Denn an ihrem Wohnort existiere ein öffentlicher Personennahverkehr nur in Form eines sogenannten Taxibusses. Der sei jedoch nicht barrierefrei und könne daher schon aus diesem Grund nicht von ihr benutzt werden. In dem Bus würden auch keine Rollstühle transportiert. Auf einen solchen sei die Klägerin jedoch angewiesen.

Eine Verweisung auf den Behindertenfahrdienst komme ebenfalls nicht in Betracht. Denn mit dem der Mutter hierfür zur Verfügung gestellten Budget von 100 Euro sei ihr Fahrbedarf auch nicht ansatzweise gedeckt.

Es komme hinzu, dass Fahrten mit dem Fahrdienst grundsätzlich frühzeitig angemeldet und feste Urzeiten vereinbart werden müssten. Im Hinblick auf ihre Kinder sei sie jedoch nachvollziehbar auf eine gewisse Flexibilität angewiesen.