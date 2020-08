Wann Nageldesigner sozialversicherungspflichtig sind

6.8.2020 – Ein Nageldesigner, der seine Tätigkeit nicht in einem eigenen Betrieb ausübt, ist sozialversicherungs-pflichtig. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 30. Oktober 2019 entschieden (S 7 R 1197/17).

Der Entscheidung lag die Klage der Betreiberin eines Nagelstudios zugrunde, in deren Geschäftsräumen ein Selbstständiger tätig war. Diesem wurde von der Klägerin gegen Zahlung einer Monatsmiete von 200 Euro ein Arbeitsplatz sowie ein Trocknungsgerät zur Verfügung gestellt.

Bei einer Betriebsprüfung ging die Deutsche Rentenversicherung von einem abhängigen und somit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis aus. Sie forderte von der Unternehmerin daher Beiträge in Höhe von fast 8.000 Euro nach.

Nageldesigner können abhängig oder selbstständig tätig sein

Mit ihrer deswegen eingereichten Klage hatte die Betreiberin des Studios keinen Erfolg. Das Stuttgarter Sozialgericht wies sie als unbegründet zurück.

Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass eine Tätigkeit als Nageldesigner grundsätzlich sowohl selbstständig als auch in einem abhängigen Beschäftigungs-Verhältnis ausgeübt werden könne. Im Fall des in den Geschäftsräumen der Klägerin tätigen Mannes müsse jedoch von Letzterem ausgegangen werden.

Denn allein die Tatsache, dass der Nageldesigner von der Frau einen Arbeitsplatz in Form eines Stuhls sowie ein Trocknungsgerät gemietet habe, mache ihn noch nicht zu einem Selbstständigen.

Tätigkeit in wirtschaftlicher Abhängigkeit

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei er zeitlich in die Betriebsabläufe des Nagelstudios eingebunden und von der Unternehmerin, für welche er allein tätig war, wirtschaftliche abhängig gewesen.

Er sei bei der Ausübung seiner Tätigkeit zwar nicht weisungsgebunden gewesen, was durchaus ein Indiz für eine selbstständige Tätigkeit hätte sein können. Das liege aber in der Natur der Sache. Denn der Mann habe die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden und nicht die der Studio-Inhaberin umsetzten müssen.