Wann eine polizeiliche Unfallmeldung nötig ist

20.2.2019 – Auch wenn ein Geschädigter wegen eines eher geringfügigen Schadens keine Ansprüche geltend macht, so heißt das nicht, dass sich ein Kaskoversicherer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort nicht auf Leistungsfreiheit berufen kann. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. September 2018 hervor (4 U 41/18).

Die Klägerin war mit ihrem Personenkraftwagen Mitte November 2018 gegen 21 Uhr auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Dabei stieß das Fahrzeug gegen eine Warnbake.

Leistungsfreiheit wegen Unfallflucht?

Die Klägerin behauptete, nach dem Unfall ausgestiegen zu sein, wegen der Dunkelheit aber lediglich einen teilweise abgerissenen Außenspiegel am eigenen Fahrzeug festgestellt zu haben. Einen Fremdschaden habe sie hingegen nicht bemerkt. Sie sei daher, ohne die Polizei zu verständigen, nach Hause gefahren.

Erst am nächsten Morgen habe sie bemerkt, dass ihr Auto Kratzer aufgewiesen habe. Sie habe den Unfall daher auf Anraten ihres Sohns der Polizei gemeldet. Wie sich herausstellte, waren die Schäden an dem Pkw der Klägerin erheblicher, als von ihr eingeschätzt. Ein Sachverständiger kam auf Reparaturkosten in Höhe von knapp 10.400 Euro.

Die machte die Frau unter Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung gegenüber ihrem Vollkaskoversicherer geltend. Der lehnte eine Regulierung des Schadens ab. Zur Begründung berief er sich auf Leistungsfreiheit wegen Unfallflucht.

Vorsätzliche Obliegenheitsverletzung?

In ihrer daraufhin eingereichten Klage berief sich die Versicherte darauf, dass ein gegen sie eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingestellt worden sei. Grund sei, dass der für die Warnbake zuständige Wirtschaftsbetrieb der Polizei mitgeteilt habe, dass kein nennenswerter Schaden entstanden sei und man nicht gedenke, gegenüber der Unfallverursacherin Kosten geltend zu machen.

Das reichte dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Klever Landgericht nicht aus, der Klage der Versicherten stattzugeben. Die Richter warfen der Frau vor, vorsätzlich den Unfallort verlassen zu haben. Daher hätten weder die erforderlichen Feststellungen zu ihrer Beteiligung, ihrer Fahrtüchtigkeit noch zur Schadenshöhe getroffen werden können. Der Vollkaskoversicherer sei folglich wegen einer vorsätzlichen Obliegenheitsverletzung leistungsfrei.

Im Übrigen sei durchaus ein nennenswerter Schaden an der Warnbake entstanden. Dass dieser von dem Wirtschaftsbetrieb nicht geltend gemacht worden sei, wirke sich auf die Leistungsfreiheit des Vollkaskoversicherers nicht aus.

Lebensfremd

Dieser Argumentation schloss sich das Düsseldorfer Oberlandesgericht an. Es wies in seinem Beschluss darauf hin, dass es die Berufung der Klägerin als unbegründet zurückweisen werde.

Nach Ansicht der Richter ist es erwiesen, dass die Klägerin nach dem Unfall nicht unmittelbar die Polizei verständigt, sondern sich kurz darauf nach Hause begeben hatte. Das Gericht hielt es nicht für glaubwürdig, dass die Klägerin keinen Fremdschaden wahrgenommen haben wollte. Denn nach dem Ergebnis eines vom Gericht in Auftrag gegebenen Gutachtens war die Warnbake spürbar in ihrer Substanz beschädigt worden. Sie wurde durch den Unfall verdreht und ihre Fläche wies deutliche Farbspuren des klägerischen Fahrzeugs auf.

Die erforderlichen Reparaturkosten hätten auf jeden Fall deutlich die Geringfügigkeitsgrenze von 50 Euro überschritten. Die Klägerin sei daher dazu verpflichtet gewesen, unverzüglich die Polizei zu verständigen und deren Eintreffen abzuwarten. Dass das Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingestellt worden sei, verpflichte den Vollkaskoversicherer nicht zur Leistung.

Im Übrigen sei es lebensfremd, dass die Klägerin angesichts der zumindest deutlich sichtbaren Beschädigung des Außenspiegels ihres Fahrzeugs nicht auch mit einem Fremdschaden gerechnet habe. Sie könne sich auch nicht auf die Dunkelheit berufen. Denn unmittelbar an der Unfallstelle habe sich eine Straßenlaterne befunden. Die Klägerin muss den an ihrem Fahrzeug entstandenen Schaden daher selbst zahlen.