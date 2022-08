Wann eine Panne des Finanzamts zu Lasten der Staatskasse geht

17.8.2022 – Einem Finanzamt lagen alle für einen Steuerbescheid erforderlichen Informationen in Form von elektronischen Lohnsteuer-Bescheinigungen vor. In diesem Fall kann es sich nach Ablauf der regulären Festsetzungsfrist nicht darauf berufen, dass es der Steuerpflichtige pflichtwidrig unterlassen habe, Steuererklärungen abzugeben. Dieser müsse die Steuern daher nicht nachzahlen. Das hat das Finanzgericht Münster mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 24. Juni 2022 entschieden (4 K 135/19 E).

Der Entscheidung lag die Klage eines zusammen veranlagten Ehepaars zugrunde. Der Ehemann hatte bis einschließlich 2008 Arbeitslohn aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit bezogen.

Das Finanzamt hatte daher in seinen Akten vermerkt, dass die Abgabe einer Einkommensteuer-Erklärung als sogenannte Antragsveranlagung auf freiwilliger Basis erfolgen könne.

Keine Abgabe von Einkommensteuer-Erklärungen

Zusammen mit ihrem Mann erzielte ab dem Jahr 2009 auch dessen Ehefrau Einkünfte aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit. Der Lohnsteuerabzug des Paares erfolgte nach den Steuerklassen III und V. Ihre elektronischen Lohnsteuer-Bescheinigungen wurden im Datenverarbeitungs-Programm des Finanzamts unter ihrer Steuernummer erfasst.

Da der Fall trotz allem weiterhin als Antragsveranlagung gespeichert war, forderte das Finanzamt die Kläger zunächst jedoch nicht zur Abgabe von Einkommensteuer-Erklärungen auf. Sie gaben daher auch keine Erklärungen ab.

Im Jahr 2018 bemerkte das Finanzamt schließlich, dass in den Jahren 2009 und 2010 die Voraussetzungen für eine Pflichtveranlagung vorgelegen hatten. Es erließ daher für diese Jahre Steuerbescheide auf Basis von Schätzungen.

Steuerhinterziehung?

Nach erfolglosem Widerspruch setzte sich das Ehepaar gerichtlich gegen die Forderung des Finanzamts zur Wehr. Es machte geltend, dass sie wegen Ablauf der regulären Festsetzungsfrist von vier Jahren verjährt sei.

Dem hielt das Finanzamt entgegen, dass es die Kläger vorsätzlich unterlassen hätten, Einkommensteuer-Erklärungen abzugeben. Wegen vollendeter Steuerhinterziehung betrage die Festsetzungsfrist daher zehn Jahre.

Man selbst habe keine Fehler gemacht. Denn die Datenverarbeitungs-Programme der Finanzverwaltungen haben es in den Streitjahren noch nicht ermöglicht, aufgrund übermittelter Lohnsteuer-Bescheinigungen auf das Vorliegen einer Pflichtveranlagung zu schließen. Eine manuelle Überprüfung sei aufgrund der Vielzahl der Fälle nicht möglich gewesen.

Fehlende Unkenntnis

Diese Argumentation überzeugte das Finanzgericht Münster nicht. Es gab der Klage des Ehepaares statt.

Nach Ansicht der Richter könne eine Finanzbehörde nur über solche Umstände in Unkenntnis gelassen werden, über die sie nicht bereits informiert worden sei.

„Diese Auffassung ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des § 370 Absatz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung und ist auch vom Sinn und Zweck des Gesetzes, nämlich der Sicherung des Steueraufkommens, gedeckt.“

Bekannte Umstände zum Erlass von Steuerbescheiden

Weil sie Einkünfte aus nicht selbstständigen Tätigkeiten bezogen hätten, sei es zwar unstreitig, dass die Kläger dazu verpflichtet waren, dem Finanzamt Einkommensteuer-Erklärungen einzureichen. Allein die Verletzung von Erklärungspflichten reiche in dem vorliegenden Fall aber nicht dazu aus, von einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung auszugehen.

Denn dem Finanzamt seien aufgrund der ihm vorliegenden elektronischen Lohnsteuer-Bescheinigungen, die unter der Steuernummer der Eheleute gespeichert gewesen seien, alle maßgeblichen Umstände zum Erlass von Steuerbescheiden bekannt gewesen.

„Dass es diese Daten aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht zur Prüfung einer Pflichtveranlagung herangezogen hat, ändere an dieser Kenntnis nichts“, so das Gericht.

Da zu der streitigen Frage noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung vorliegt, haben die Richter eine Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Dort ist die Sache unter dem Aktenzeichen VI R 14/22 anhängig.